Imparare dall’arte e dalla cultura Sami: intervista a Kristoffer Dolmen

Abbiamo conversato con il direttore e curatore capo del Sami Centre for Contemporary Art di Karasjok, Kristoffer Dolmen. Negli ultimi anni, l’arte Sami è stata esposta a livello internazionale in molti contesti, da Documenta 14 nel 2017, alla Biennale di Venezia nel 2022. Ma anche se l’attenzione è aumentata, non è affatto una novità che il Sámi si orienti oltre i confini nazionali. Sápmi è la regione geografica del Nord che comprende parti di Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia, area in cui la popolazione e la cultura Sámi hanno radici. Ma i Sami sono tradizionalmente un popolo nomade e i confini nazionali hanno un’importanza minore.

I tre artisti presentati nel Padiglione Sámi alla Biennale d’Arte di Venezia, Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara e Anders Sunna, testimoniano la forte consapevolezza politica dell’arte Sámi di oggi. Le loro opere richiamano l’attenzione su temi che le popolazioni indigene di tutto il mondo stanno affrontando: il cambiamento climatico, la deforestazione e i diritti di identità. Allo stesso tempo, si tratta di questioni fondamentali che riguardano tutti noi. La mostra apre uno spazio di riflessione in cui gli artisti usano il loro potere creativo per sfidare e ispirare le società nordiche di oggi.

Perché in Italia, arte e cultura del popolo Sámi sono rimaste così a lungo trascurate?

«La popolazione e la cultura Sami sono sconosciute alla maggior parte delle persone al di fuori dei paesi nordici, e lo stesso vale anche per l’Italia. Molti hanno sentito parlare delle renne e forse le associano alle fiabe su Babbo Natale. Ma le renne sono storicamente e anche oggi molto legate alla cultura e alla vita sami. La popolazione Sami è strettamente allacciata alla natura e tradizionalmente era la fonte del loro sostentamento. Oltre all’allevamento delle renne, è importante la pesca lungo la costa, nei fiumi e nelle acque dolci. È ancora così, ma sono cambiati gli strumenti e il modo in cui si pratica la pesca, la caccia e l’allevamento delle renne.

I Sami conducono una vita che definiremmo moderna e molti vivono anche in città. Quello che forse è sconosciuto in Italia è che la popolazione Sami risiede in quattro Paesi: Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. La lingua Sami non è una, ma ne esistono diversi ceppi che variano a seconda che tu sia a sud, est o nord in quelle che consideriamo le aree tradizionali sami. Molte persone dell’Europa centrale vanno in vacanza nei paesi nordici e forse conoscono la popolazione Sami. C’è un aumento del turismo nelle parti settentrionali del nostro paese, e qui ci sono più possibilità per conoscere meglio i Sami. Puoi ottenerlo visitando musei e altre mostre, partecipando a visite organizzate o acquistando prodotti artigianali realizzati da Sámi o prodotti di design unici realizzati dai designer Sámi.

Ci sono anche diversi musicisti che sono diventati famosi a livello internazionale e artisti e musicisti Sami si esibiscono in molti festival qui nel nord, il più noto è forse Mari Boine, ma negli ultimi anni ci sono stati molti artisti Sami più giovani, puoi conoscerli su internet, cerca su youtube, ci sono molti video».

Nella cultura Sámi l’opera nasce da un equilibrio di conoscenze riassumibili nel concetto di duodji, quale è l’essenza di questo concetto?

«Duodji è una parola del lessico dell’artigianato Sami ed è divisa in cinque diverse discipline materiali: duodji di corno, osso e metallo, duodji di pelle e pelliccia, duodji di tessuto, duodji di legno, duodji di lana e filato. I soggetti sono stati sviluppati a Sápmi, nelle parti settentrionali della Russia, Svezia, Finlandia e Norvegia.

Duodji è un termine collettivo per varie attività come la produzione domestica, l’artigianato, l’eviscerazione e la piccola industria. Per molti Sami, è uno stile di vita. Duodji è stato spinto principalmente a realizzare oggetti pratici e vestiti per uso personale, ma anche come espressione estetica e come produzione per il baratto e la vendita.

Il termine Duodji riflette lo stile di vita Sami e le tradizioni culturali sami. Duodji è un tratto culturale Sami, una forma di espressione estetica che contiene caratteristiche regionali. Duodji riflette le condizioni geografiche, ecologiche ed economiche naturali che costituiscono le tradizioni regionali dei duodji Sami settentrionali, Lule e meridionali (diverse aree geografiche Sami). Praticando il duodji, si comunica attraverso l’uso di materiali, tecniche e processi e con strumenti estetici formali come forma, colore e ornamenti.

Al centro dei soggetti del duodji c’è il “duddjot”, ovvero la produzione di oggetti utili con materiali naturali. La conoscenza delle risorse naturali locali e della raccolta dei materiali è una parte importante di questa pratica. Puoi lavorare con la raccolta di materiali in legno, pellami, ossa e corna. Nel lavoro è inclusa la lavorazione dei materiali sia a mano che con macchine.

I materiali naturali sono spesso combinati con altri materiali. In duodji di corno, osso e metallo, alcuni prodotti sono realizzati in corno e argento. Nel soggetto a tre duodji, tre radici possono essere combinate con l’argento. Il tema del duoji tessile comprende metodi di decorazione con filo di stagno, perle, argento e nastro. Gli stessi metodi di decorazione sono utilizzati anche nei mestieri duoji di pelle e pelliccia.

Le possibilità all’interno della pratica del duodji sono grandi e le variazioni si notano rapidamente quando conosci la cultura Sami».

Ritieni che l’arte Sámi sia realmente rappresentata a livello istituzionale e conosciuta dai professionisti dell’arte non indigeni, sia in Norvegia che all’estero? Quali potrebbero essere le azioni per incrementarne la conoscenza?

«In passato, l’arte sami non era sufficientemente rappresentata a livello istituzionale in Norvegia, Svezia o Finlandia. Qui, c’è stato un grande cambiamento in positivo negli ultimi 10 anni, sempre più istituzioni si stanno assumendo la responsabilità e mostreranno una maggiore diversità della produzione artistica che si svolge nei nostri paesi, che ovviamente include gli artisti Sami.

Questo è stato di recente particolarmente visibile nel nuovo Museo Nazionale d’Arte di Oslo, diversi artisti Sami sono stati inclusi nelle mostre della collezione permanente, ma anche un certo numero di artisti Sami sono stati inclusi nella mostra di apertura. Nel 2021, il Museo Nazionale ha realizzato un’esposizione con l’architetto e artista Sami Joar Nango e nel 2024 sarào organizzata una grande mostra con uno degli artisti Sami più celebri tra cui Britta Marakatt Labba, che ha partecipato a Venezia quest’anno all’Arsenale. Vediamo anche che più artisti Sami vengono acquistati in collezioni sia pubbliche che private. Ma ovviamente avrebbe potuto essere di più, ma speriamo che un maggiore riconoscimento internazionale aiuti ad aprire gli occhi sul mercato interno.

Nell’ambito della ricerca accademica, c’è stato anche un importante cambiamento positivo negli ultimi dieci anni. Molti incarichi sono stati assolti in storia dell’arte a livello di lauree e master, ma anche diversi dottorati. Ciò significa che l’arte Sami è sempre più inclusa nell’insegnamento ordinario della storia dell’arte, cosa che non era comune in passato.

La maggiore partecipazione degli artisti Sami a Documenta a Kassel e ad Atene nel 2017 e ora con la presenza di artisti Sami a Venezia contribuisce ad aumentare l’interesse. Nei prossimi anni arriveranno altre mostre, ad esempio sia in Germania che in Svizzera.

Personalmente, penso che sarebbe interessante lavorare per una mostra a Roma con un focus sull’arte e l’artigianato Sami – duodji – penso che affascinerà un nuovo pubblico anche lì. Potrebbe essere una mostra incentrata sui saperi tradizionali e sui materiali naturali, ma allo stesso tempo artisticamente interessante e innovativa. In tale occasione, gli artisti potrebbero spostarsi anche in Italia e si potrebbe organizzare un seminario e magari una dimostrazione di tecniche e di immersione nell’arte sami. È solo sperimentando di persona che il pubblico può aumentare le proprie conoscenze».

Chi sono i tre artisti presentati nel Padiglione Sámi, Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara e Anders Sunna, e cosa li accomuna?

«Quest’anno, il padiglione nordico non è dedicato a Svezia, Finlandia e Norvegia; è definito un padiglione Sami. Il lussureggiante padiglione è una delle primissime cose che si vede entrando nell’area della Biennale ai Giardini. Il padiglione cattura l’attenzione dei passanti e i progetti potenti e affascinanti di Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara e Anders Sunna riescono a fare proprio questo. I tre progetti hanno una cosa in comune: riguardano la lotta del popolo Sami per l’autodeterminazione.

L’artista Pauliina Feodoroff viene dalla zona finlandese di Sámi al confine con la Russia. Nel suo progetto, esprime il dolore per le foreste che sono state abbattute. La sua installazione cinematografica mostra i futili tentativi dei Sami di curare e riparare ferite causate dalla silvicoltura industriale. Si tratta di pascoli distrutti e stagni utilizzati per la pesca. Nell’opera si rivela chiaramente la profonda differenza culturale tra la pragmatica società maggioritaria e il popolo Sami. Questi infatti hanno un rispetto antico per gli alberi e per la terra.

Un detto di saggezza Sami dice che non sono le persone che possiedono la terra, ma è la terra che possiede le persone. Secondo Feodoroff, la Finlandia ha venduto le sue risorse naturali al miglior offerente. Ma non è questo ciò su cui si sofferma né nel film mostrato in mostra, né nella performance rituale che mette in scena nel padiglione. I progetti riguardano la cura di ciò che è rimasto, la guarigione e il rinnovamento. Lo spettacolo contiene sia joik pop-like, costumi da ballo e colorati. Nasce come un appello teatrale alla riconciliazione e alla fraternizzazione tra coloro che sono indigeni e coloro che non lo sono, tra le foreste, l’acqua, le persone e gli esseri elementali.

Máret Ánne Sara viede da Kautokeino in Norvegia e si occupa di questioni simili. Nel corso degli anni ha creato una protesta artistica contro le iniziative industriali nel nord che costringono i pastori di renne a macellare il bestiame. In molti dei suoi progetti, usa le carcasse di renne come mezzo di espressione. È sorprendente come riesca a creare opere così brutali e così belle allo stesso tempo. La sua installazione più accattivante nel padiglione consiste in tre cuccioli di renna essiccati che pendono l’uno sull’altro dal soffitto come se stessero saltando in direzioni diverse. Una spirale di erba lunga e secca e lana di palude circonda gli animali vulnerabili, come una specie di nido protettivo.

I Sami non hanno con gli animali lo stesso rapporto strumentale che caratterizza le società occidentali in generale. La renna non è sinonimo di cibo o denaro: per un Sami l’animale è molto di più, è la vita stessa e il futuro, non ultimo il cucciolo è associato alla speranza.

Máret Ánne Sara ha inoltre creato suggestive sculture informi di stomaci di renne. Qui allude alla sensazione viscerale come bussola umana: si tratta della forte convinzione del popolo Sami negli istinti immediati. Questo popolo ambisce ad utilizzare il suo intero apparato sensoriale. Anche l’olfatto ha un ruolo nel progetto artistico di Sara. Quando era una bambina, ha visto suo padre forte e coraggioso umiliato e sminuito davanti alla polizia. Ha sperimentato che anche l’odore del suo corpo è cambiato. Questo l’ha ispirata a creare sculture di profumi che mostrano come l’odore rivela come ci sentiamo. Questo vale sia per gli animali che per le persone. Entrambe le sculture pendono dal soffitto come matasse sciolte create dalle renne. Uno odora di pace e contentezza, mentre l’altro ha un odore acuto e cattivo di ansia e disperazione.

Anders Sunna, originario della parte svedese di Sápmi e residente a Jokkmokk, ha creato uno spettacolare fregio di immagini in uno stile pittorico ispirato ai graffiti. Attraverso cinque dipinti monumentali, raffigura i cinquant’anni in cui la famiglia ha combattuto contro lo stato svedese per il diritto di continuare l’allevamento delle renne. Tra le immagini, sono stati costruiti scaffali sui quali si trovano raccoglitori con migliaia di documenti legali relativi al caso. La serie di immagini di Sunna trasmette una potente narrativa sull’abuso di potere da parte delle autorità e sulla mancanza di comprensione dello stile di vita e delle tradizioni del popolo Sami. C’è un immaginario chiaro e inquietante in cui i Sami sono vestiti con cardigan colorati, mentre lo stato è rappresentato da burocrati alienati vestiti con abiti marroni che ricordano le uniformi naziste.

La mostra è una manifestazione forte. Il padiglione nordico dell’architetto Sverre Fehn è stato ora trasformato in un’arena per una critica sami degli Stati nazionali di Norvegia, Svezia e Finlandia. All’ingresso del padiglione, i nomi dei Paesi si nascondono dietro grandi pugni, come a sottolineare che la nazione qui è stata cancellata».

Il Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Sami Center for Contemporary Art, fondato nel 1986, è il principale centro internazionale per gli artisti contemporanei Sami e ha la sua sede espositiva a Karasjok, nella regione del Finnmark, in Norvegia. L’SDG è un’istituzione con lo scopo di sostenere, diffondere e rendere visibile l’arte contemporanea sami in Europa, nelle aree indigene e nelle più grandi arene artistiche del mondo.

Kristoffer Dolmen è direttore e curatore capo del Sami Centre for Contemporary Art di Karasjok. Dal 2001 lavora presso diverse istituzioni artistiche della Norvegia settentrionale. Ha inoltre fatto parte di vari consigli di amministrazione e di numerose giurie nell’ambito della cultura. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione di OCA – Office for Contemporary Art Norway e del comitato consultivo artistico di BODØ 2024 (Capitale europea della cultura).

La formazione di Dolmen comprende un master in curatela e una laurea in studi sull’arte e la cultura, entrambi presso l’Università di Bergen, e studi in museologia e gestione culturale presso l’Università di Stoccolma. Ha inoltre partecipato a un programma post-master di un anno presso il Royal Institute of Art di Stoccolma.