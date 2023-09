Astamaremma: Hypermaremma e Sotheby’s insieme, per supportare l’arte

Da cinque edizioni porta i linguaggi dell’arte contemporanea direttamente sul territorio maremmano, per suggerire nuovi scorci, per aprire suggestioni inedite attraverso una rilettura originale del paesaggio ma anche per instaurare relazioni profonde e complesse tra le persone. Hypermaremma, il festival d’arte diffusa fondato come Associazione di Promozione Sociale dai galleristi Carlo Pratis e Giorgio Galotti assieme al collezionista Matteo d’Aloja, ha esplorato tanti spazi, più o meno conosciuti e da scoprire. Ma ha coinvolto anche molte persone, nello specifico, molti artisti che, adesso, hanno deciso di sostenere il progetto a modo loro. Per sostenere la realizzazione delle attività della sesta edizione, Hypermaremma presenta Astamaremma, evento in programma il 16 settembre e organizzato in collaborazione con Sotheby’s, una delle case d’asta più importanti al mondo.

Lunga la lista degli autori partecipanti ad Astamaremma: Mario Airò, Marta Alexandra Abbott, Artan (Shalsi), Paolo Assenza, Luca Bertolo, Bea Bonafini, CCH, Claudia Comte, Giovanni Copelli, Renata De Bonis, Gaia De Megni, Giuseppe Ducrot, Isabella Ducrot, Marco Emmanuele, Ettore Favini, Giosetta Fioroni, Giuseppe Gallo, Emilio Isgrò, Felice Levini, Emiliano Maggi, Giulia Mangoni, Charlie Masson, Rachel Monosov, Matteo Montani, Ismaele Nones, Michela Nosiglia, Virginia Overton, perfettipietro, Pino Pinelli, Michelangelo Pistoletto, Gianni Politi, Sergio Ragalzi, Alice Ronchi, Remo Salvadori, Pierluigi Scandiuzzi, Yves Scherer, Germano Serafini, Massimo Uberti, Massimo Vitali, Jessica Wilson. Saranno inoltre presenti opere di Carla Accardi, Vasco Bendini, Agostino Bonalumi, Paolo Cotani, Cracking Art, Piero Fogliati, Virgilio Guidi, Conrad Marca-Relli, Gaetano Pompa, Mario Schifano, Giangiacomo Spadari.

«Anche quest’anno, Hypermaremma predispone una raccolta fondi a scopo benefico che sostiene e contribuisce alla realizzazione dei futuri progetti dell’Associazione», spiegano. «La prestigiosa casa d’aste Sotheby’s, per l’occasione, mette generosamente in campo la sua fama riconosciuta a livello mondiale e i suoi esperti per supportare Hypermaremma, i suoi obiettivi e i suoi valori». Negli ultimi due anni, il Festival ha registrato un cambio di rotta significativo. Nell’edizione 2023, infatti, sono stati inclusi come parte integrante del progetto anche gli interventi di critici, che hanno redatto testi di accompagnamento alle opere, arricchendo così il coro di voci. Inoltre, è stato messo a regime il coinvolgimento di gallerie nazionali e internazionali. «La prossima edizione, in particolare, sarà saliente perché investirà in particolare nella crescita del Festival sviluppando progetti d’arte contemporanea sempre più ambiziosi e strutturando Hypermaremma per consolidarlo come strumento all’avanguardia per la promozione culturale».

È possibile partecipare in presenza all’asta – che si svolgerà nella suggestiva cornice del circolo La macchia, a Capalbio – solo previo invito. Tuttavia, chiunque può presentare un’offerta scritta o telefonica tramite l’apposito modulo scaricabile sul sito ufficiale Hypermaremma. Tutti i ricavi dell’asta contribuiranno alla realizzazione della prossima edizione, dunque un vero e proprio “investimento” nella crescita del Festival, «Per consolidarlo come strumento all’avanguardia per la promozione culturale».