BARAHONDA a Venezia: una mostra organizzata per passaparola

Inaugura oggi a BARdaDino, spazio culturale indipendente e studio condiviso nato a Venezia nel novembre 2020, la mostra BARAHONDA, un progetto autofinanziato che si riproduce per passaparola. Nei mesi scorsi è stato, infatti, condiviso via social media l’invito, concepito dagli artisti di BARdaDino, a inviare una manifestazione di presenza di qualsiasi tipo, formato e/o entità, rivolto a studi d’artista, spazi ibridi di promozione culturale e realtà artistiche, con lo scopo di creare una rete di relazioni per uno scambio reciproco di idee e conoscenze.

«In concomitanza all’apertura della 59a Biennale d’Arte di Venezia, vogliamo sottolineare l’importanza di un fare artistico aperto alla collettività e il valore del suo contributo per la sopravvivenza di comunità attive e resistenti nei territori in cui ciascun* di noi opera. È un atto simbolico corale, un’occasione per stringere alleanze fra differenti pratiche di resistenza culturale, urbana ed extraurbana».

Per questa occasione BARAHONDA ha voluto mettere in risalto le due facce dello spazio che la ospita. Da un lato la sua sfera quotidiana, il suo vissuto di ogni giorno che si va costantemente a modificare e a stratificare a seconda degli interventi, degli incontri e degli incroci che si creano spontaneamente. Dall’altra parte la moltitudine e l’accumulazione delle varie manifestazioni di presenza che abbiamo raccolto e/o che hanno intenzionalmente voluto fare parte di questa cordata resistente. Seguendo questo principio, il display che è stato messo in atto è quello di un doppio specchio che si riflette da entrambe le facce: sotto BARdaDino e sopra BARAHONDA.

Nella sede in Calle della Pietà 3716a verranno ospitati fino al 7 maggio i contributi inviati da: CONDOTTO 48 (ROMA IT), SPAZIO RELATIVO (BORGO DI COLLE AMENO BO – IT) – MARIA MORGANTI (VENEZIA IT), GIARDINO PROJECT (LECCE IT), COLLETTIVO DIRTMOR (TREVISO IT), COSMO TRASTEVERE (ROMA IT), BANANEFANZINE (VERONA IT), CASABLANCA (VENEZIA / MESTRE IT), ARTQ13 ROMA (ROMA IT) – ASSOCIAZIONE BASTIONE (TORINO IT), IFE COLLECTIVE (VICENZA IT), ROTONDA STUDIO (VENEZIA IT), COLLETTIVO CORTO CIRCUITO CINEMA (ROMA IT), COLLETTIVO POETICA ANONIMA (VENEZIA IT), SENZABAGNO (PESCARA IT), SCUOLA DI SANT’OSVALDO (ROVERETO IT), ZOLFOROSSO (VENEZIA / MESTRE IT), C4ZZOSP4ZIO (VENEZIA IT), SPAZIO FRICHE (VENEZIA IT), 3.3 STUDI (MILANO IT), MUTA/GALLA PLACIDIA (ROMA IT), D EDITORE (ROMA IT), IPERCOLLETTIVO (PRATO IT), OFF1C1NA (ROMA IT), NEW WEIRD ITALIA (TORINO/ ROMA IT), SPAZIOSU (LECCE IT), ZOO (PALERMO IT), CASSATA DRONE EXPANDED ARCHIVE (PALERMO / MILANO – IT / PARIGI FR), VENICE LUGGAGE STORAGE (VENEZIA IT), GLI IMPRESARI (VENEZIA IT) , AUTOPALO (STADIO PIER LUIGI PENZO VENEZIA IT),CASACAPRA (SCHIO VI – IT), TAB | TAKE AWAY BIBLIOGRAPHIES (FIRENZE IT), ANONIMO (TORINO IT), TEATRO DELLA CENERE (VICENZA IT), FONDAZIONE MALUTTA (VENEZIA IT), PANOPTICON (MILANO IT) ,ZIMNAVODA (IT), TOCIA! CUCINA E COMUNITÀ (VENEZIA IT), PAOLO PUDDU (NAPOLI IT), ARONNE PLEUTERI & MANUEL ESPOSITO (MILANO IT), ANDREA D’ARSIÈ (VENEZIA IT), LORI LAKO (FIRENZE IT), VALERIO VENERUSO (TORINO IT), ENEJ GALA (LONDRA GB), VALERIO VENERUSO (TORINO IT), MIMÌ ENNA (ROMA IT), FRANCESCO BEVILACQUA (VENEZIA IT), RITA MANDOLINI (ROMA IT), ROBERTO CASTI (MILANO IT), EROICI FURORI (MACERATA IT) – BEATRICE ROGGERO FOSSATI (NIZZA MONFERRATO AT – IT), MAX MONDINI (MILANO IT), FRANCESCO CASATI (VENEZIA IT), MARIA AGUREEVA (MOSCA RU), EMANUELA BARILOZZI CARUSO E MICHELE MARIA CAMMARATA (PALERMO IT), VITTORIA ASSEMBRI (PARIGI FR), MARCO EMMANUELE (ROMA IT), HAFSSA AMINA CODRARO (DRESDA DE), ROBERTO CICALA (CATANIA IT), SILVIA CANNARELLA (TERNI IT), ORNELLA CARDILLO (VENEZIA IT), SIMONE CARRARO (VENEZIA IT) – ALESSIA BERNARDI (VENEZIA IT), NOEMI DURIGHELLO (DRESDA DE), GIUSEPPE ABATE (TORINO IT), ROBERTA SUCATO (LIEGI BE), LORENZO CONFORTI (URBINO IT), NICOLA NOVELLO E MATTEO NOVELLO (CASTELFRANCO VENETO TV – IT), CECILIA BIMA E MARTA MAGINI (ROMA / VENEZIA IT) EROS MARTIGNON (VENEZIA IT), SOUKAINA ABROUR (VENEZIA IT), MAURIZIO SEGATO (VENEZIA IT), MANRICO PIACENTI (BOLOGNA IT), EMANUELE CAPRIOLI (MILANO IT), PIER ALFEO (BARI IT), MORENO HEBLING (VENEZIA IT), ALBERTO LUPARELLI (TORINO IT) PAOLO BUGGIANI E CINZIA SARTO (ROMA IT).