È stata prorogata a sabato 26 marzo la chiusura della mostra “BelMondo” a Spazio Punch a Venezia, che per l’occasione ospiterà un live set di Trust the mask.

“BelMondo è l’esibizione con cui Spazio Punch presenta la propria scuderia di artisti.

Le personalità coinvolte nel progetto sono tutte passate da Venezia e molte di queste collaborano da tempo, o per la primissima volta, con Punch.

Quello messo in mostra è il bel mondo in cui crediamo, un bel mondo formato da un gruppo eterogeneo di creativi che sconfinano senza soluzione di continuità dalle arti visive alla moda, dalla musica al design, dalla fotografia alla performance, uniti dalla stessa irrequietezza – per usare le parole del testo di accompagnamento scritto da Marta Franceschini, ricercatrice allo IUAV Moda e al V&A Museum di Londra – e da un’instancabile spinta a sperimentare, creare, fare”, ci spiegano gli ideatori Giulia Morucchio e Augusto Maurandi.

Le artiste e gli artisti in questione sono Zimna Woda, Walser Duet, Yuying Lai, Giovanni Nordio, Gregorio Nordio, Miami Safari con Daniele Costa, Eleonora Luccarini, Furio Ganz, Giacomo Furlan e Federico Antonini, le cui opere, insieme, ci parlano di violenza, energia, riferimenti storico-artistici e musicali, istanze culturali e sociali, significati, narrazioni e poesia.

Ultimi giorni per immergersi in questo BelMondo che, dal testo di Marta Franceschini, smonta il giudizio sociale e ospita esiti nati dalle stesse atmosfere, in un groviglio di contaminazioni allo stesso tempo coscienti e inconsapevoli.