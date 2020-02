Bi-City Biennale tra coronavirus e futuro. Intervista a Fabio Cavallucci

Lo scorso 21 dicembre è stata aperta al pubblico l’ottava edizione di Bi-City, la Biennale di Urbanismo e Architettura a Shenzen e Hong Kong, a cura di Carlo Ratti e Fabio Cavallucci, che rimarrà aperta fino a marzo, ma l’allarme coronavirus ha drasticamente ridotto il numero di visitatori. Abbiamo raggiunto Fabio Cavallucci, che ci ha raccontato di Bi-City Biennale e della situazione in Cina, tra coronavirus, l’edizione di Art Basel Hong Kong a rischio e il futuro delle biennali.

Mentre accade la Brexit, con buona pace di chi ancora è incredulo, le pagine dei giornali mondiali stanno puntando tutta l’attenzione sul coronavirus e ad ArtBasel Hong Kong si chiede di annullare la fiera, a marzo. Queste psicosi contemporanee (e questi occultamenti di altre notizie ben più forti) mi sembrano molto in linea con Bi-City. Come si sta vivendo a Shenzhen questo momento?

«Per fortuna sono “sfuggito” pochi giorni prima che l’epidemia cominciasse a dilagare. L’inaugurazione della Biennale è stata il 21 dicembre; la stessa notte, all’1,30, ero già sull’aereo che mi riportava in Italia. Gli ultimi mesi di organizzazione erano stati molto faticosi, e poi – anche se questo in Cina non significa molto – da noi era ormai Natale e avevamo tutti voglia di tornare a casa. Ancora, anche se poi le informazioni successive hanno riconosciuto che il virus era già in via di diffusione, non c’era alcun sentore dell’epidemia.

In un certo senso è vero, la Bi-City Biennale tocca anche temi che oggi sono diventati realtà. Avendo scelto di affrontare il tema dello sviluppo urbano in relazione alle nuove tecnologie attraverso lo strumento della fantascienza, abbiamo collezionato un bel po’ di visioni utopiche, positive, ottimiste, in cui si immagina la città del futuro guidata dall’intelligenza artificiale o le sue strade su più livelli percorse da auto a guida autonoma, ma anche le visioni distopiche non sono mancate. François Roche, ad esempio, presenta un lavoro in cui un muro nero di materiale carbonizzato è al centro di una stanza nera. Nero su nero, il lavoro rimanda al dramma ecologico, a esalazioni tossiche, a espansioni batteriche, ma è anche metafora di una crisi di sistema, individuale e sociale. Oppure Aristide Antonas costruisce palafitte tecnologiche, rifugi del day after, con cucce elevate, separate le une dalle altre, alzate a cinque metri d’altezza, come a cercare di difendersi da un ambiente contaminato.

Shenzhen, in questo momento, come tutta la Cina, è una città quasi immobile. Le vacanze del capodanno cinese sono state prorogate fino al 9 febbraio. I mezzi di trasporto sono bloccati. Ci sono decine di ammalati. Tutti stanno rinchiusi in casa perché si aspetta il picco del virus tra il 2 e il 10 febbraio. A Hong Kong la situazione è un po’ diversa. Anche se le due città sono confinanti c’è una dogana che le separa, e finora si sono registrati solo una ventina di casi. Ma tra i galleristi comincia farsi sentire il problema della crisi. Ancora Art Basel non si espressa sulla conferma o meno dell’edizione asiatica, ma è chiaro che anche se verrà effettuata ci sarà una quantità enorme di defezioni».