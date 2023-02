Bologna Art to Date #8. Le mostre e le inaugurazioni di oggi

In occasione dell’edizione 2023 di Art City Bologna e della 46ma edizione di Arte Fiera, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main Program e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti (qui le altre tappe).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da untitled association (@untitledassociation)

Untitled Association x Art City Bologna

Questo sabato il nostro tour parte da Galleria G7, che con “Apoptosi” accoglie la nona personale in galleria degli artisti Anne e Patrick Poirier. La mostra è accompagnata da un testo critico di Leonardo Regano e contiene una serie di lavori storici e di nuova produzione, che compongono un progetto inedito e capace di riscoprire alcuni dei materiali ricorrenti nella loro pratica artistica – foglia d’oro, resina, fotografia stereoscopica, elementi naturali, gesso.

Usciti dalla galleria, imboccate via Farini e, continuando per pochi metri troverete Galleria Forni, che in questi giorni diventa anche uno speciale “luogo d’incontro”. Infatti quest’anno Assonanze – il loro progetto espositivo per i giorni di Art City – prevede che ogni giorno avvenga un confronto tra due artisti. Nei due giorni appena trascorsi si sono già susseguite due coppie: Giorgio Tonelli con Nicola Nannini e Arianna Matta con Vera Rossi; oggi invece, da mezzogiorno fino a tarda sera, grazie all’Art City White Night, ci sarà l’intervento di Tommaso Ottieri e L’orMa. Gli artisti saranno presenti nell’arco dell’intera giornata a loro dedicata, per incontrare collezionisti, curatori, galleristi o semplicemente gente di passaggio.

Terminata questa esperienza dirigetevi a Palazzo Vizzani, poco distante, in via Santo Stefano, da Alchemilla, dove il weekend scorso è stata inaugurata “And We Thought III”, mostra di un trio di artisti molto speciali – Roberto Fassone, Ai Lai, LZ – a cura di Sineglossa. Si tratta di un progetto che indaga l’idea di autorialità nel rapporto artista-arte, attraverso un’intelligenza artificiale. In quest’ottica nel 2022 nasce Ai Lai, da una idea di Fassone e sviluppata da lui con Federico Bomba (Sineglossa), e ricopre proprio il ruolo di intelligenza artificiale, capace di trascrivere racconti ed esperienze psichedeliche. I Led Zeppelin (LZ) sono un collettivo appartenente a una realtà parallela: da non confondersi con l’omonima band britannica, hanno realizzato diversi film psichedelici, tra cui i tre di cui Ai Lai nell’estate del 2022 inizia a dare notizia. Roberto Fassone è anche uno dei protagonisti del ciclo di conversazioni tra artisti, curatori e docenti – ARTalk CITY. Incontri in Accademia con gli artisti del main program – promosso dall’Accademia di Belle Arti di Bologna in occasione di Art City Bologna 2023. Domani, domenica 5 febbraio, alle h 10.30, l’artista dialogherà con Federico Bomba (Sineglossa) e Guido Molinari in un incontro aperto al pubblico che si terrà in Aula Magna.

All’Accademia di Belle Arti di Bologna però invitiamo ad andare anche oggi, per visitare l’installazione POSTCARDS from Iran, ideata dal collettivo di studentesse e artiste iraniane Bumblebees e realizzata con il supporto della Consulta studentesca e in collaborazione con Gianluca Costantini, con l’intento di raccontare il presente di un paese meraviglioso con una storia millenaria, da cui arrivano racconti di abusi, diritti e dignità calpestati. Oltre ottocento cartoline, ricevute da iraniane e iraniani residenti in patria e all’estero, compongono una grande opera collettiva dove le testimonianze dolorose sono intervallate da racconti di speranza di un popolo che con l’arma dell’arte reclama la libertà che gli è stata negata. Solo oggi, a partire dalle ore 19 (con repliche ogni 30 minuti, fino alle ore 23), in occasione della White Night, l’Aula Magna dell’Accademia ospiterà l’evento performativo In the Name of Them.

L’ultima segnalazione per questa intensissima giornata è riservata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Nel Salone degli Incamminati, alle ore 18, inaugura la collettiva EX5, quinta edizione del progetto EX, curata da Carmen Lorenzetti e promossa proprio dall’Accademia delle Belle Arti di Bologna in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. La mostra include il lavoro di sei artisti – Giovanni Blanco, Jacopo Casadei, Rudy Cremonini, Domenico Grenci, Enrico Minguzzi e Nicola Samorì -, proseguirà fino al 12 marzo ed è accompagnata da un catalogo e da un programma di tre workshop con gli artisti stessi. Inoltre già da giovedì è stato possibile visitare la Pinacoteca gratuitamente (previa prenotazione), grazie al progetto Era solo ieri, che proponeva una visita del museo guidata da storici dell’arte e/o artisti. Oggi alle ore 17 è previsto l’ultimo tour, che vi consigliamo di non perdere.

Mappa #8, sabato 4 febbraio

01.

Galleria Studio G7

Via Val D’Aposa, 4/A

Apoptosi

Anne e Patrick Poirer, testo critico di Leonardo Regano

> 08.04.2023

02.

Galleria Forni

Via Farini, 26/F

Assonanze

G. Tonelli – N. Nannini

02.02.2023 | H. 12-21

A. Matta – V. Rossi

03.02.2023 | H. 12-21

T. Ottieri – L’orMa

04.02.2023 | H. 12-23

I. Corniere – P. Quaresima

05.02.2023 | H. 12-19

03.

Alchemilla

a Palazzo Vizzani

Via Santo Stefano, 43

And We Thought III

Ai Lai, Roberto Fassone, LZ, a cura di Sineglossa

> 26.02.2023

all’Accademia di Belle Arti di Bologna – Aula Magna

Via delle Belle Arti, 54

ARTalk CITY. Incontri in Accademia con gli artisti del main program

Roberto Fassone in dialogo con Federico Bomba (Sineglossa) e Guido Molinari

05.02.2023 | H. 10:30

04.

Accademia di Belle Arti di Bologna

Via delle Belle Arti, 54

POSTCARDS from Iran

Installazione ideata dal collettivo di studentesse e artiste iraniane Bumblebees e realizzata con il supporto della Consulta studentesca e in collaborazione con Gianluca Costantini

01.02 > 05.02

In the Name of Them

Performance

04.02.2023 | H. 19 > 23

05.

Pinacoteca Nazionale Bologna

Via delle Belle Arti, 56

Era solo ieri

Serie di visite guidate

02.02 > 04.02 | H.17

EX5

Giovanni Blanco, Jacopo Casadei, Rudy Cremonini, Domenico Grenci, Enrico Minguzzi e Nicola Samorì

Promossa da Accademia delle Belle Arti di Bologna in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Ravenna

04.02 > 12.03.2023