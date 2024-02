In occasione dell’edizione 2024 di Art City Bologna e della 47ma edizione di Arte Fiera, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main Program, gli opening e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti. Qui trovate tutti gli altri percorsi consigliati.

Il percorso di oggi, ispirato dalla fiera d’arte della città felsinea, ci condurrà in mondi ‘altri’: mondi che si fondono o in contrasto tra loro; mondi ideali o fantastici; mondi reali o immaginari. Mondi in cui solo l’arte, con la sua possibilità di trascendere la realtà, può condurci.

Bologna Art Week: gli opening di venerdì, 2 febbraio

Adiacenze – ICONOPLAST II

Prima tappa del nostro itinerario è Adiacenze in Vicolo Spirito Santo, che dal 2022 coinvolge diversi artisti nel tentativo di analizzare il tempo presente, le sue contraddizioni e criticità, per immaginare mondi alternativi e che oggi inaugura ICONOPLAST. La plastica è il materiale iconico del Capitalocene, metafora e pretesto per indagare la condizione dell’essere umano in base all’impatto ambientale che esso ha nei confronti della natura e in merito allo sfruttamento delle sue risorse. Le conseguenze, punto focale della mostra, potrebbero essere un declino inarrestabile o il ravvedimento attraverso un’economia circolare e rinnovabile. Sara Bonaventura, Gabriele Longega ed Elisa Muliere, a cura di Amerigo Mariotti e Giorgia Tronconi, suggeriscono non tanto concetti per giungere a una perfezione ideale, quanto a rimettere in circolo scarti e idee, oltre i dualismi naturale-artificiale e uomo-natura.

Inoltre, presso la Casa della Cultura “Italo Calvino” (Calderara di Reno) sarà possibile visionare la mostra ancora in corso Assemblea selvatica di Valentina Monari. L’artista vuole andare oltre il dualismo uomo-natura per indagare possibili alleanze e relazioni e stimolare un processo di conoscenza e di cura reciproca. Un percorso partecipato a più tappe che si svilupperà diffusamente tra gli spazi della Casa della Cultura “Italo Calvino” e dell’Area di Riequilibrio Ecologico della Golena San Vitale di Calderara di Reno grazie al coinvolgimento della cittadinanza e alla collaborazione di alcune associazioni locali.

Galleria Forni – Ogni immagine è illuminata

Seconda tappa del nostro itinerario, in via Farini, è la Galleria Forni che oggi, anch’essa, inaugura la mostra Ogni immagine è illuminata, personale dedicata a Giuseppe Colombo, a cura di Marco di Capua.

L’artista ci presenta un mondo “reale”, una pittura quasi fotografica che diventa specchio della realtà. Tuttavia, seppur reale, è un mondo silenzioso, immanente: i paesaggi isolati nel silenzio della bellezza vengono avvolti da un’atmosfera metafisica. La ricerca che sostiene il ciclo di lavori in esposizione è rivolta alla luce e al paesaggio, creando percorsi visivi narranti, in un mondo che ci parla.

CUBO Museo d’Impresa Unipol

La terza tappa dell’itinerario di Untitled è il CUBO, dove appena ieri hanno inaugurato due mostre: Giraffa con giraffine cosmiche al museo terrestre e -x-=+ (Costruire sull’assenza del referente), entrambe di Stefano Non (1984) e curate da Claudio Musso.

Il progetto espositivo di das.07 Tempi Nuovi, sviluppato nelle due sedi di CUBO propone due esposizioni e incontri incentrati sul rapporto tra creazione artistica ed estetica tecnologica. -x-=+ Menopermenougualepiù (Costruire sull’assenza del referente) si sviluppa negli ambienti ipermoderni situati agli ultimi piani di Torre Unipol, innescando un dialogo con l’architettura e con il contesto urbanistico basato su una suggestione attinta dalla un mondo fantascientifico. Giraffa con giraffine cosmiche al museo terrestre, si configura, invece, come un documentario sulla vita dei più alti mammiferi viventi in dialogo con un piccolo branco di animali ricreati con taglienti e lucenti lamine metalliche.

Sabato 3 febbraio è previsto l’incontro con Sergio Giusti (storico della fotografia e collaboratore di Non), autore del libro di carattere romanzesco intitolato T.H.E.M. Trans Homo Evolutionary Module che presenta in forma poetica la storia dell’ultimo essere senziente che abiterà la Terra, aprendo alla possibilità di analizzare un pianeta ormai privo di umanità.

Palazzo Albergati – Animali Fantastici. Il giardino delle meraviglie

La penultima tappa è Palazzo Albergati in via Saragozza, dove la mostra collettiva Animali Fantastici. Il giardino delle meraviglie, ci condurrà in un mondo immaginario popolato da creature surreali che costituiscono il primo zoo d’artista realizzato al mondo. 23 grandi artisti contemporanei hanno realizzato oltre 90 animali che creano un’atmosfera unica coniugando arte, magia e sogno. Uno zoo senza gabbie e recinti, chiusure e delimitazioni che pone la riflessione su di un mondo alternativo in cui la libertà ci permette di esplorare mondi ‘altri’.

Galleria de’Foscherari – La porta dell’Inferno

L’ultima tappa di oggi è la Galleria de’Foscherari, in via Castiglione che concluderà il nostro percorso su mondi reali, ipotetici e immaginari con la mostra La porta dell’inferno di Mario Ceroli. La mostra è cambiata molte volte durante la sua realizzazione, ed è destinata mutare durante il periodo dell’esposizione. Le opere, (quasi) tutte inedite, sono disposte in questa sorta di cittadella di un micromondo ideale con tanto di piazze e strade, popolata da esseri immaginari, macchine e umani. Ceroli (Castel Frentano, 1938) ci invita a varcare la porta dell’inferno, allo stesso modo di come i suoi personaggi sbarcano dalla nave di caronte.

Extra

Fuori dal tema dell’itinerario #7 di Untitled, segnaliamo l’apertura della mostra I preferiti di Marino Capitolo I presso la Fondazione Golinelli in via Paolo Nanni Costa: una mostra che propone 40 opere di importanti artisti moderni e contemporanei provenienti dalla collezione privata dell’imprenditore e filantropo Marino Golinelli e di sua moglie Paola, in esposizione, per la prima volta, dal 2 febbraio al 2 giugno 2024 al Centro Arti e Scienze di Bologna.

Bologna Art To Date: Mappa #8

Trovate la mappa completa di Bologna Art To Date powered by Untitled Association sul nostro nuovo numero cartaceo, il 123 (potete scaricarlo in pdf qui oppure prenderne una copia on paper al nostro stand di Arte Fiera, altrimenti lo trovate in giro, tra gallerie, musei, spazi indipendenti…).

49 # in mappa

Adiacenze

Vicolo Santo Spirito, 1/B

+39 347 3626448

info@adiacenze.it

adiacenze.it

ICONOPLAST II

Sara Bonaventura, Gabriele Longega, Elisa Muliere

Curated by Amerigo Mariotti and Giorgia Tronconi

02.02 > 16.03.2024

Also at Fratelli Broche Vintage

02.02 > 04.02.2024

At Casa della Cultura “Italo Calvino” (Calderara di Reno)

Assemblea selvatica

Valentina Monari

> 19.05.2024

#09 in mappa

Galleria Forni

Via Farini, 26/F

+39 051231589

forni@galleriaforni.com

galleriaforni.com

Giuseppe Colombo

Solo show

Curated by Marco Di Capua

02.02 > 14.03.2024

#34 in mappa

CUBO museo d’impresa Unipol

Piazza Vieira De Mello, 3 – 5

+39 0515076060

arte@cubounipol.it

cubounipol.it

Giraffa con giraffine cosmiche al museo terrestre

Stefano Non

Curated by Claudio Musso

01.02 > 11.05.2024

At CUBO in Torre Unipol

-x-=+ (Costruire sull’assenza del referente)

Stefano Non

Curated by Claudio Musso

01.02 > 11.05.2024

#60 in mappa

Palazzo Albergati

Via Saragozza, 26

+39 051 0301015

info@arthemisia.it

Animali Fantastici. Il giardino delle meraviglie

Group show

Curated by Gianluca Marziani and Stefano Antonelli

> 05.05.2024

#08 in mappa

Galleria de’ Foscherari

Via Castiglione, 2/B

+39 051 221308

galleria@defoscherari.com

defoscherari.com

La porta dell’inferno

Mario Ceroli

> 26.02.2024

72# in mappa

Arte Fiera 2024

Bologna Fiere

Piazza Costituzione, 5

artefiera@bolognafiere.it

02.02 > 04.02.2024

25# in mappa

Fondazione Golinelli

Via Paolo Nanni Costa, 14

+39 051 0923200

fondazionegolinelli.it

I preferiti di Marino

Group Show

02.02 > 02.06.2024