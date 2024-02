Bologna Art Week: una giornata tutta dedicata alla performance

In occasione dell’edizione 2024 di Art City Bologna e della 47ma edizione di Arte Fiera, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main Program, gli opening e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti. Qui trovate tutti gli altri percorsi consigliati.

Oggi giornata dedicata al performativo: Casa Morandi, Teatro Comunale di Bologna e Museo Civico Medievale, Biblioteca Dario Nobili e infine BoA Spazio Arte, LabOratorio degli Angeli BOOMing Contemporaray Art Show.

Bologna Art Week: gli opening di sabato, 3 febbraio

Untold Stories da Car Gallery

Prima di segnalarvi una serie di appuntamenti performativi previsti per questo sabato 3 Febbraio, che coincide con il secondo giorno di Arte Fiera, vi segnaliamo l’inaugurazione di Car Gallery che oggi apre le porte di Untold Stories, prima personale in Italia dell’artista mongola Odonchimeg Davaadorj. La mostra, esplorando la complessità dell’animo umano attraverso disegni delicati, propone ritratti caratteristici dove si svelano paesaggi interiori dalle palpabili suggestioni emotive e dove piccoli schizzi rivelano qualcosa in più di ogni persona, come estratti di vita. Davaadorj, che ha avuto modo di confrontarsi con la cultura occidentale già giovanissima, quando a 17 anni si trasferisce dalla Mongolia verso la Repubblica Ceca e poi in Francia, indaga il mondo e la percezione che di questo le giunge attraverso diversi messi: pittura, scultura, video, performance, danza e anche poesia. Spesso ambigui e intensi, i suoi ritratti giocano con i contrasti di colore e forma con il fine di creare una sottile tensione emotiva e collegarsi a temi attuali come il femminismo e l’ambiente.

Saturnine orbit a Casa Morandi

Entrando nel vivo del tema di questo Itinerario#8, come già detto, vi proponiamo una serie di appuntamenti performativi promossi da Art City.

Primo fra tutti l’attesissima sound installation di Mark Vernon dal titolo Saturnine orbit a cura di XING che oggi e domani 4 Febbraio è possibile vedere negli spazi di Casa Morandi dalle 11 alle 18. L’installazione, special project di Art City 2024, realizzata in collaborazione con il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e NEU Radio, che trasmetterà in via radiofonica una serie di estratti sonori dell’opera, è frutto di un collage lineare istantaneo di suoni con una propria narrativa. Una specie di diario cronologico di field recordings, raccolti in loco durante la residenza dell’artista, a cui si accompagnano agli oggetti morandiani che sono utilizzati come strumenti sonori. Lo spazio interno di bottiglie, brocche e vasi nello studio di Casa Morandi divengono piccole camere di risonanza, e al contempo minuscoli altoparlanti in cui si riproducono le registrazioni ambientali della campagna circostante. Attraverso questo processo Vernon porta l’esterno diventa l’interno: il mondo in una bottiglia. Tutto il processo effettuato dall’artista verrà presentato all’interno dell’installazione sonora e si accompagnerà ad una esecuzione live di manipolazione di oggetti morandiani presenti nel museo.

È possibile assistere alla live sound performance anche domani, 4 febbraio alle 16, presso i Fienili del Campiaro, a Grizzana Morandi (BO).

Terzo appuntamento di Elegia Luminosa e live drawing al Museo Civico Medievale

A seguire, altre due performance assolutamente da non perdere. La prima è il terzo appuntamento di Elegia Luminosa, performance di Virgilio Sieni a cura di Lorenzo Balbi, che già a partire dall’1 Febbraio e fino a domani è accolta negli spazi del Teatro Comunale di Bologna. Facente parte anch’esso degli special project incentrati sull’opera di Giorgio Morandi, il progetto indaga la relazione tra l’artista e i suoi oggetti e sulla possibilità di leggere la fase di composizione come un processo coreografico e performativo: un cammino della materia vivente verso il gesto. Ad accompagnare le performance, Atelier Morandi – Palestra Auratica è il ciclo di lezioni sul gesto condotte da Sieni e rivolte a cittadine e cittadini di tutte le età e a studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

A seguire, presso il Museo Civico Medievale, a partire dalle 20, si può assistere ad un live drawing di Giovanni Caimmi e Giulia Dall’Olio che si inserisce all’interno della mostra Contatti indicibili, a cura di Maria Chiara Wang, inaugurata il 26 Gennaio scorso; durante l’evento il pubblico può assistere dal vivo al processo di creazione di un’opera che ciascuna artista realizza e che va a completare l’allestimento della mostra.

Cosmic Syntropy alla Biblioteca Dario Nobili

All’interno degli spazi della Biblioteca Dario Nobili, in Via Pietro Gobetti 101, è possibile partecipare, dalle 15 a mezzanotte, alla performance partecipata di Penelope Chiara Cocchi intitolata Cosmic Syntropy e a cura di Giacinto Di Pietrantonio. La performance, in collaborazione con il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche e Area Territoriale di Ricerca di Bologna, trova origine in un precedente progetto del 13 Gennaio e si fonda sull’idea di una “tavola rotonda di esseri umani”, un allenamento alla democrazia, ritmato da domande poste dall’artista e dal pubblico, volte a stimolare la discussione di oratori invitati appositamente a rappresentare varie professionalità. L’intento è quello di analizzare aspetti sconosciuti di un elemento tanto importante per la nostra sopravvivenza: l’acqua.

Seguirà una mostra in cui l’artista presenta nuove opere installative dedicati a temi come l’equilibrio tra le nazioni e l’elemento dell’acqua. Visitabile fino al 29 febbraio 2024.

Concludiamo infine l’itinerario di oggi con le ultime tre segnalazioni performative organizzate da realtà da non perdere di vista.

Viola Morini da BoA Spazio Arte

La prima presso BoA Spazio Arte, giovane galleria che oggi, a partire dalle 18.30, presenta una sound performance di Viola Morini e che si inserisce nell’ambito della personale I don’t care about existing prima mostra personale dell’artista a cura del Collettivo Goo e visitabile fino al 2 Marzo. Interessata ad osservare la relazione tra processi di rappresentazione, conoscenza ed immaginazione, l’artista presenta un’installazione site-specific immersiva e fantasiosa in cui il vulcano diventa simbolo e soggetto. Un soggetto a cui l’artista si avvicina attraverso la curiosità di una bambina, il rigore scientifico della sua rappresentazione, ma al tempo stesso con timore, in quanto soggetti pericolosi e incontrollabili. Attraverso una mappatura degli stessi, il lavoro di Morini apre una riflessione sui rapporti tra noi e l’inafferrabile, tra desiderio e controllo e tra le relazioni umane di cura e amore.

Atelier dell’Orrore al LabOratorio degli Angeli

Negli spazi dell’antico ex Oratorio di Santa Maria degli Angeli, oggi adibito a laboratorio di restauro che prende il nome di LabOratorio degli Angeli, viene presentata una performance del collettivo Atelier dell’Orrore fondato dall’artista Luca Santiago Mora. La performance, dal titolo Idol, nasce in occasione dell’omonima mostra che propone un dialogo intimo tra lo spazio espositivo e i diversi linguaggi di cui si fanno portavoce gli artisti. Nelle giornate di oggi 3 Febbraio e domenica 4, si tiene l’evento performativo in cui due personaggi Pizia-Cassandra e Tiresia, interpretati da Nicole Domenichini e Matteo Morescalchi, componenti del collettivo, reinterpretano un cut-up dai primi trenta “Cantos” di Ezra Pound accompagnati da testi originali.

In nome del cielo da BOOMing Contemporary Art Show

Infine, presso gli spazi di DumBo, distretto culturale che sorge negli spazi dell’ex scalo ferroviario Ravone e che ospita parallelamente ad Arte Fiera BOOming Contemporary Art Show, si presenta oggi in collaborazione con DumBO, Exibart, Bluwire, Bearsound, Artsted & Associazione MOKA, In nome del cielo, live performance di 24h degli artisti Giulio Boccardi e Leonardo Panizza a cura di Nina Strickervia delle guerci. L’evento è disponibile anche in live streaming proprio sul canale youtube di exibart.

Bologna Art To Date: Mappa #9

Trovate la mappa completa di Bologna Art To Date powered by Untitled Association sul nostro nuovo numero cartaceo, il 123 (potete scaricarlo in pdf qui oppure prenderne una copia on paper al nostro stand di Arte Fiera, altrimenti lo trovate in giro, tra gallerie, musei, spazi indipendenti…).

CAR Gallery

Via Azzo Gardino, 14/A

+39 051 4121577

office@cardrde.com

cardrde.com

Untold stories

Odonchimeg Davaadorj

03.02 > 23.03.2024

Casa Morandi

Via Fondazza, 36

+39 051 6496611

casamorandi@comune.bologna.it

mambo-bologna.org

Morandi metafisico. Tre disegni. Una storia

Solo show

A cura di Lorenza Seller

01.02 > 05.05.2024

Saturnine orbit

Mark Vernon

Sound installation

Curated by XING

03.02 > 04.02.24 | 11am-6pm

At Fienili del Campiaro

Saturnine orbit

Mark Vernon

Live sound performance

Curated by XING

Also in streaming on NEU Radio

04.02.24 | 4pm

On NEU Radio

Saturnine Orbit – Sound diary

Mark Vernon

In collaboration with MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

31.01 > 03.02.24 | 3pm / 3.30pm / 4pm

Museo Civico Medievale

Palazzo Ghisilardi

Via Manzoni, 4

museiarteantica@comune.bologna.it

museibologna.it

Contatti indicibili

Giovanna Caimmi, Giulia Dall’Olio

Curated by Maria Chiara Wang

26.01 > 03.03.2024

Live drawings

03.02.2024 | H 20

BoA Spazio Arte

Via Barberia, 24/a

boaspazioarte@gmail.com

I don’t care about existing

Viola Morini

Curated by Collettivo Goo

26.01 > 02.03.2024

03.02.2024 | H 18-30 Sound performance

LabOratorio degli angeli

Via degli Angeli 32

+39 051583200

info@laboratoriodegliangeli.it

laboratoriodegliangeli.it

Idolo

Atelier dell’Errore

Curated by Leonardo Regano

27.01 > 10.02.2024

03.02.2024 | H18/21 performance

04.02.2024 | H15/17 performance

73.BOOMing Contemporary Art Show

Spazio DumBO

Via Camillo Casarini, 19

+39 051 0493742

info@dumbospace.it

dumbospace.it

01.02 > 04.02.2024

At Spazio DumBo

In nome del cielo

Giulio Boccardi, Leonardo Panizza

Live performance 24h

Curated by Nina Strickervia delle guerci

03.02 | H17 > 04.12 | H17

At Grand HOtel Majestic già Baglioni – via dell’Indipendenza, 8

Sustainability Art Prize “Giorgio Morandi” winner exhibition

Sebastiano Pelli

Curated by Simona Gavioli

01.02 > 04.02.2024

Fuori Mappa

Biblioteca “Dario Nobili”

Via Gobetti, 101

+39 051 6398123

biblio@area.bo.cnr.it

Cosmic Syntropy

Penelope Chiara Cocchi

Performance

Curated by Giacinto Di Pietrantonio

03.02.2024 | H15-24