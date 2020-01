Bologna by Untitled: Art City White Night e Fondazione Mast

L’edizione speciale di Bologna Art to Date è un progetto che Untitled Association, organizzazione romana radicata nel mondo dell’arte contemporanea, ha ideato con l’obiettivo di fornire a professionisti e appassionati uno strumento che potesse fungere loro da vademecum rispetto all’offerta artistica presente in città durante Arte Fiera e l’Art Week bolognese. Il primo evento su cui puntare i riflettori per la giornata di oggi è senza dubbio l’Art City White Night: l’arte contemporanea invade le vie di Bologna in un’ondata pacifica e festosa, fatta di mostre e performance, happening ed eventi.

La notte bianca dell’arte arriva puntuale, come ogni anno, il sabato sera. Poco dopo la chiusura della Fiera, gli appassionati potranno infatti scegliere fra una vastissima gamma di appuntamenti di ogni genere, ospitati nelle più diverse tipologie di spazi pubblici e privati. Fin dal principio, infatti, la peculiarità di Art City White Night è stata quella di proporre l’arte non solo in gallerie e musei ma anche in locali, negozi, osterie, caffè, diffusi in tutta Bologna. L’appuntamento è dunque stasera in varie location del centro città, che rimarranno aperte fino alla mezzanotte.

L’altro suggerimento del giorno cade, invece, su quella che definiremmo un’assicurazione. Palriamo della Fondazione MAST, che proprio oggi torna in scena inaugurando “UNIFORM | into the work/out of the work”. Il nuovo progetto espositivo della fondazione, curato da Urs Stahel, è dedicato alle uniformi da lavoro: attraverso oltre seicento scatti di grandi fotografi internazionali, la mostra presenta le molteplici tipologie di abbigliamento indossate dai lavoratori in contesti storici, sociali e professionali diversi. Nate per distinguere chi le indossa, le uniformi rivelano da un lato l’appartenenza a una categoria, a un ordinamento o a un corpo, senza distinzioni di classe e di censo, dall’altro possono evidenziare una separazione dalla collettività, così come le parole italiane “uniforme” e “divisa” evocano, allo stesso tempo, inclusione ed esclusione.

UNIFORM comprende un’esposizione collettiva sulle divise da lavoro nelle immagini di 44 fotografi e un’esposizione monografica di Walead Beshty, che raccoglie centinaia di ritratti di addetti ai lavori del mondo dell’arte incontrati dall’artista nel corso della sua carriera, per i quali l’abbigliamento professionale, estremamente differenziato e individualistico, rispetta una sorta di tacito codice dell’anti-uniforme.

Art City White Night

at various location

25.01.2020, H > 24:00

Fondazione MAST

Via Speranza, 42

+39 051 647 4345

mast.org

UNIFORM | into the work / out of the work

Group show, curated by Urs Stahel

25.01 > 03.05.2020