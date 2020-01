Bologna by Untitled Association: da Gianni Rodari a Margherita Moscardini

L’edizione speciale di Bologna Art to Date proposta da Untitled Association in occasione di Arte Fiera è una mappa imperdibile sugli appuntamenti dell’Art Week bolognese. Ogni giorno, infatti, la brochure – che trovate anche su exibart.onpaper 107 – ci guida tra gli eventi più interessanti in città, tra i quali oggi l’opening di diversi lavori realizzati per Art City 2020. Dalla personale di Donatella Lombardo, ospitata dal Museo Internazionale e biblioteca della musica, passiamo al Museo Davia Bargellini con “Via libera per volare”, un progetto di Antonello Ghezzi con la partecipazione di Luigi Mainolfi che rende omaggio al poeta Gianni Rodari nel centenario dalla nascita.

Prendendo ispirazione dal racconto Il semaforo blu, gli artisti hanno disseminato il centro città di una serie di installazioni che vedono iconici semafori diffondere una luce blu. Il Museo Davia Bargellini rappresenta il culmine del progetto e della sua esortazione a sognare, accogliendo semafori, luci e specchi che danno vita a opere site specific in dialogo con la collezione permanente e con l’opera di Luigi Mainolfi, Per quelli che volano.

Alla Banca di Bologna, a Palazzo De’ Toschi di Piazza Minghetti, troviamo invece l’opening del group show “Le realtà ordinarie”, mentre in Piazza Galvani, sede della Direzione Generale Banca di Bologna, l’inaugurazione della personale di Margherita Moscardini, “In the light of”.

L’artista toscana domina lo spazio esponendo una singola opera dalla vocazione carnalmente pubblica: The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man sono le parole che la sua installazione al neon recita, così come quelle utilizzate dalla filosofa Hannah Arendt per dare il titolo al nono capitolo dell’opera Le Origini del Totalitarismo, pubblicata nel 1951. Il collegamento con Arendt verte, dunque, sul parallelismo che Moscardini traccia tra la visione della filosofa secondo cui la fondazione degli stati nazione europei fece perno su principi che condannarono le minoranze all’apolidia e la chiave di lettura della sua produzione recente.

Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna

Strada Maggiore, 34

+39 051 275 7711

museibologna.it

promoted by istituzione Bologna Musei; in collaboration with Galleria Spazio Testoni

Partiture Mute. Note a margine

Donatella Lombardo, curated by Uliana Zanetti, with Anna Rosa Vannoni

21.01 > 23.02.2020

Museo Davia Bargellini

Strada Maggiore, 44

at various venues around the city center

Via libera per volare

Antonello Ghezzi, with Luigi Mainolfi, curated by Manuela Valentini and Olivia Spatola

21.01 > 01.03.2020

Banca di Bologna

contemporary.bancadibologna.it

Palazzo De’Toschi – Salone Banca di Bologna

Piazza Minghetti, 4/d

Le realtà ordinarie

Helene Appel, Riccardo Baruzzi, Luca Bertolo, Andrew Grassie, Clive Hodgson, Maria Morganti, Carol Rhodes, Salvo, Michele Tocca, Patricia Treib, Phoebe Unwin, Rezi van Lankveld, curated by Davide Ferri

21.01 > 23.02.2020

Direzione Generale Banca di Bologna

Piazza Galvani, 4

In the light of

Margherita Moscardini, curated by Barbara Meneghel

21.01 > 21.02.2020