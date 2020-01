Bologna Indie Art City: la nostra guida, passo dopo passo

Poniamo che il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna sia il centro catalizzatore del Main Program dell’ottava edizione di ART CITY – in occasione della 44esima ARTE FIERA – e che da lì vogliate organizzarvi per un tour tra le centinaia di proposte della sezione ART CITY Segnala. Quest’anno la bussola dell’art week punta in tutte le direzioni, tocca quasi tutti i quartieri, lungo ogni direttrice del centro urbano.

Vi accompagniamo a scoprire alcuni nuovi spazi espositivi, a riscoprirne altri con le proposte per questa edizione e a conoscere le attività di diversi operatori indipendenti a Bologna. Questa selezione prevede 20 possibili tappe, per quanto l’offerta sia cinque volte tale. Ecco le prime 10.

Da via Don Minzoni a Strada Maggiore: le tappe indie di Bologna Art City