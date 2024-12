BOOMing 2025, l’arte come rampicante: le novità della fiera di Bologna

Sono resistenti, tenacemente adattabili a ogni condizione, crescono sottotraccia e arrivano a diffondersi in maniera capillare in luoghi spesso insoliti, interpretando le dimensioni in maniera inaspettata. In certi casi, assumono anche una funzione protettiva per le strutture alle quali si appoggiano. Sono le rampicanti e, in molti sensi, queste piante sono prossime all’arte contemporanea emergente. Ed è intorno a questa immagine di trasformazione e resilienza che fiorisce la quinta edizione di BOOMing Contemporary Art Show, che si svolgerà dal 6 al 9 febbraio 2025 durante la Art Week di Bologna.

Diretta da Simona Gavioli e organizzata da DOC Creativity, la fiera, dal prossimo anno, si radicherà in un nuovo contesto. Dopo aver abitato per anni il distretto ferroviario rigenerato post industriale di Dumbo, BOOMing si trasferisce nel cinquecentesco Palazzo Isolani, affacciato su Piazza delle Sette Chiese. Un cambio di scenario significativo, che riflette l’evoluzione della fiera e del suo ruolo nel panorama artistico contemporaneo. Come una pianta rampicante, BOOMing si espande, adattandosi a un ambiente nuovo e lasciandovi un segno. Gli ambienti decorati da artisti come Giuseppe e Antonio Rolli diventano il terreno fertile per una fiera che si presta a una narrazione stratificata, tra storia, contemporaneità e contesto urbano.

BOOMing 2025: il simbolismo delle rampicanti

L’edera, pianta totemica di questa edizione, incarna l’adattabilità e la tenacia. Con le sue radici avventizie, cresce su qualsiasi superficie, sfidando le convenzioni e insinuandosi negli spazi più inattesi. Allo stesso modo, BOOMing celebra l’arte come forza dinamica, imperfetta e vitale, capace di generare percorsi alternativi e nuove connessioni. Le rampicanti, con le loro diramazioni imprevedibili, si oppongono alla “levigatezza” descritta dal filosofo Byung-Chul Han come simbolo di una contemporaneità eccessivamente consumabile. In questa edizione, la fiera propone l’arte come sistema aperto, nodoso e resistente, che non teme di sporcarsi e di confrontarsi con il reale.

Quattro sezioni per una narrazione rizomatica

BOOMing 2025 si struttura in quattro sezioni tematiche, ognuna delle quali esplora un aspetto del tema. Le Elicoidi – Main Section sarà dedicata alle gallerie che sfidano le stagioni del mercato, mantenendo una ricerca coerente e innovativa. Ne Le Rampicanti – Sezione Femminismi sarà proposto un focus sulla creatività femminile e sulle narrazioni che sfidano stereotipi e gerarchie consolidate. Le Ne(ur)ogenerative – Sezione Generation(Z) sarà lo spazio per le nuove generazioni di artisti, con opere che riflettono su tecnologia, identità e futuro. Le Ecocentriche – Sezione Ambiente presenterà un’indagine sulle connessioni tra arte e natura, con particolare attenzione alla sostenibilità.

Intrecci: il programma culturale di BOOMing 2025

La fiera si arricchisce di un programma culturale articolato, che include performance, mostre, talk e proiezioni. Tra i momenti più attesi, la performance inaugurale di Dora Musola, che coinvolgerà il pubblico in un’azione processionale sulla scala elicoidale del Vignola, simbolo di movimento ascensionale e continuo. A favorire il legame anche Memorie dal Sottosuolo di Eva Fruci. Gli scatti ecocentrici di Monica Smaniotto esplorano le contraddizioni del nostro legame con la natura, mentre le opere di Nadia Tamanini intrecciano poesia visiva, trame palindrome e un’installazione site-specific che decostruisce e ricompone la parola, facendola corpo e traduzione. Al centro del dialogo tra arte e tecnologia, micc e Morb – sotto la curatela di Simone Sensi – affrontano rispettivamente i “contenuti sensibili” e le sculture in “depixelizzazione”, che interrogano le nostre connessioni con il digitale.

Il duo Boccardi-Panizza torna protagonista: Giulio Boccardi presenta il video conclusivo della performance principale della scorsa edizione, mentre Leonardo Panizza porta in mostra Strapianto, un’installazione video in cui una serie di schermi si inserisce in vasi e fioriere, animati da immagini di piante selvatiche che sfidano lo spazio urbano. Queste erbacce resilienti dialogano idealmente con le carte, i leporelli, le fotografie e i tessili di piccolo formato che si arrampicano sugli alti armadi della Sala dell’Archivio, tra volumi e documenti storici, evocando memorie stratificate. La stessa sala sarà teatro di conversazioni, declamazioni e proiezioni, rendendola un punto di incontro tra passato e contemporaneità. In programma anche la proiezione del video della performance WO_MAN di Thomas De Falco.

I premi

Doc Creativity, produttore della manifestazione, celebra un’arte capace di superare i confini. Il comitato scientifico della fiera, insieme a Daniela Furlani e alla direzione di BOOMing, selezionerà l’opera che meglio sa sensibilizzare il pubblico su questioni urgenti, offrendo prospettive innovative e stimolanti. «Gli artisti e le artiste, da sempre, sono coloro che, spinti dalla passione e dal desiderio di comunicare nelle più diverse forme ciò che spesso sfugge alla percezione comune, riescono a stupire, emozionare e trasmettere, nonostante tutto», afferma Daniela Furlani, Presidente di Doc Creativity. Il premio, consistente nell’acquisto dell’opera vincitrice, sarà assegnato da Furlani e Demetrio Chiappa, Presidente di Doc Servizi.

Ispirato al genio artistico di Giorgio Morandi (Bologna, 1890–1964), il Premio Sustainability Art Giorgio Morandi, giunto alla sua quarta edizione, si rivolge ad artisti under 40 impegnati sui temi delle emergenze ambientali. Promosso da Confedilizia APE Bologna e sostenuto dal Grand Hotel Majestic già Baglioni, il riconoscimento vuole incentivare una riflessione ecologica attraverso il linguaggio artistico, in linea con lo spirito visionario e sorprendentemente “ecomoderno” del maestro bolognese. Un’occasione per riaffermare l’arte come strumento di sensibilizzazione verso un futuro più sostenibile.