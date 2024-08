Centinaia di opere di Andy Warhol in vendita su eBay, per beneficenza

Oggi, 6 agosto 2024, Andy Warhol avrebbe compiuto 96 anni e, per celebrare la ricorrenza, la Fondazione che porta il suo nome ha annunciato un programma di beneficenza unico: saranno messe in vendita sulla piattaforma eBay For Charity numerose opere e decine di oggetti del grandissimo maestro della Pop Art, il cui ricavato sarà devoluto per aiutare decine di organizzazioni statunitensi dedicate alle arti visive. L’iniziativa è denominata Philanthropy Factory e ogni beneficiario riceverà il denaro dalla vendita di almeno quattro pezzi, tra fotografie, stampe e poster, il cui prezzo varia tra i 250 dollari e i 20mila dollari, dal ritratto del famoso fantino Bill Schumacher all’iconica serigrafia di una mucca su carta da parati. Per 1500 dollari c’è una divertente litografia del 1955, A la Recherche du Shoe Perdu, mentre gli amanti dei gatti ameranno 25 Cats Name Sam and One Blue Pussy.

«Warhol è un artista globale incredibilmente ricercato e famoso, e questo dà alle persone la possibilità di acquistare con facilità e sicurezza, poiché sanno che questi articoli provengono direttamente dalla sua tenuta», ha affermato Michael Dayton Hermann, direttore delle licenze, del marketing e delle vendite della Fondazione. «Il prezzo medio è di circa 3500 – 4mila dollari, quindi è un modo molto più democratico di interagire con il mercato dell’arte». Da quando ha iniziato a organizzare vendite di beneficenza su eBay nel 2020, la fondazione ha raccolto oltre 4 milioni di dollari, vendendo più di mille opere ad acquirenti in oltre 20 Paesi. «Philanthropy Factory riconosce il potere della solidarietà e celebra il lavoro eccezionale dei beneficiari della fondazione attraverso questa iniziativa di raccolta fondi utilizzando opere dalla collezione della fondazione».

Istituita nel 1987, la Andy Warhol Foundation lavora per preservare l’eredità dell’artista – in parte anche pubblicando cataloghi ragionati delle sue opere (ha recentemente pubblicato il sesto volume) – e per sostenere il progresso delle arti visive con i suoi programmi di sovvenzioni. Nel corso degli anni, ha donato quasi 300 milioni di dollari a oltre mille tra organizzazioni e artisti e ha donato più di 55mila opere d’arte a istituzioni in tutto il mondo. Attraverso questa vendita, la Andy Warhol Foundation spera di arrivare a un totale di circa 1,5 milioni di dollari, a beneficio di 74 organizzazioni.

Tra le istituzioni beneficiarie, il Baltimore Museum of Art e il MoMA PS1 di New York ma anche piccole realtà lontane dalle capitali dell’arte, come Stove Works a Chattanooga, Tennessee, e A Studio in the Woods, un programma di residenza per artisti a New Orleans, Louisiana.