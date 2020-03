Compiti a casa: disegna e invia il risultato alla Scuola di Santa Rosa

“È possibile fare passeggiate e attività motorie all’aperto, purché ciò avvenga senza creare assembramenti e mantenendo sempre la distanza dalle altre persone”.

È la parte del decreto sicurezza #iorestoacasa che il Premier ha firmato poche ore fa che riguarda le attività all’aperto, e che per qualche settimana bisognerà rispettare.

E così anche la Scuola di Santa Rosa di Firenze, fondata a inizio del 2018 da Francesco Lauretta e Luigi Presicce che si riunisce ogni martedì al Bistrot Santa Rosa, sul Lungarno, da oggi – con le restrittive misure del governo – invita a disegnare da casa e a inviare il risultato alla e-mail scuoladisantarosa@gmail.com. I compiti a casa, insomma, in questi giorni che oltre ad essere un po’ sconcertanti rischiano anche di diventare un po’ noiosi, se non presi per il verso giusto!

E così per oggi, fino alle 13 (e anche nei prossimi martedì) l’invito è quello di “disegnare comodamente da casa tua, il tuo gatto, tua nonna, un vaso di fiori” e poi mandare il risultato via posta elettronica. Perché disegnare è comunque un modo per stare insieme, anche a una garantita distanza di sicurezza. E la cultura, anche in questo caso, non si ferma.

Che cos’è la Scuola di Santa Rosa

Creata spontaneamente pensando agli artisti che si ritrovavano nei caffè, dagli Impressionisti fino alle Avanguardie del Novecento, e che usavano questi luoghi per discutere, stendere manifesti, ubriacarsi d’arte e non solo, la Scuola di Santa Rosa (che prende il nome dall’omonimo bistrot fiorentino) è nata nell’autunno 2017 da un’idea di Luigi Presicce e Francesco Lauretta, che qui si incontrano ogni martedì mattina, per disegnare e discutere insieme, per confrontarsi e raccontarsi progetti.

Un momento di condivisione che è diventato “istituzione”; la Scuola di Santa Rosa, infatti, è stata anche in trasferta a New York, dove Presicce è stato in residenza all’Artists Alliance inc, replicando i suoi martedì in un bistrot su Bowery, e anche a Milano durante la prima edizione di BienNoLo, dove Presicce e Lauretta hanno riempito i tavoli del bar Tramvai, sul Naviglio della Martesana.

E così questa scuola non convenzionale si dimostra, anche in questa occasione, decisamente al passo con i tempi. E vi offre la possibilità di non prendervi troppo male durante questo brutto periodo.