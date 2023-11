Cosa vedere a Torino durante l’Art Week #7: un giro fuori porta

In occasione della settimana di apertura delle tre principali fiere d’arte torinesi – Artisssima, Flashback e The Others e in concomitanza con l’uscita della nuova edizione di Torino Art to Date (leaflet e su exibart on paper) in cui si segnala la programmazione delle mostre ed eventi sul territorio, Untitled Association è lieta di segnalare ogni giorno ai professionisti del settore, appassionati d’arte o ai semplici curiosi qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere alla Torino Art Week 2023, tra mostre nei circuiti istituzionali e off, eventi collaterali, spazi indipendenti e gallerie private.

Per chi, partendo dal polo fieristico di Lingotto, dove si conclude oggi, 5 novembre, la 30ma edizione di Artissima Art Fair, vi segnaliamo due tappe alternative fuori città immerse nelle campagne piemontesi: la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione Cosso, residenze storiche riqualificate a centri polifunzionali per l’arte contemporanea. In periferia, a qualche chilometro dal centro, ecco Fondazione 107 e la Venaria Reale, anch’esse tappe immancabili nell’ultimo giorno della settimana tutta legata all’arte. Infine, a Torre Pellice, la sede storica della galleria Tucci Russo, avendo già lo scorso venerdì segnalato lo Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo.

Torino Art Week 2023: settimo giorno

A circa 40km da Torino, in direzione sud-ovest si trova la località di Pinarolo che ospita il Castello di Miradolo in cui la Fondazione Cosso, dal 2008, ha stabilito la propria sede con l’obiettivo di farne un polo culturale mirato alla valorizzazione del patrimonio culturale pinerolese. Attualmente, è in corso una personale di Irma Blank Tra segno e silenzio in programma fino al prossimo 26 novembre, dedicata alla straordinaria artista recentemente scomparsa, che ha trasformato la scrittura in segno. Le sale storiche del Castello di Miradolo entrano in relazione con le opere esposte, interagendo visivamente tra stratigrafie, decori, affreschi, pastello sui soffitti e i segni di un passato che si fa presente.

A circa 70 chilometri dal Centro, sempre a sud-ovest, a Torre Pellice, quella che per anni è stata la sede unica di una delle più importanti gallerie italiane: Tucci Russo. Nell’anno della scomparsa del suo storico fondatore, Antonio Tucci Russo, la galleria propone nella sede di Torre Pellice una nuova mostra di Robin Rhode, The Abandoned Garden, ispirata alla vita e alla lotta di May Ayim, poetessa e attivista afro-tedesca. Figli della diaspora africana, Ayim allora, e Rhode oggi, hanno compreso le conseguenze psichiche della separazione e della dislocazione. Sensibile sia alla perdita che alla bellezza, la versione che Rhode ci offre del testo Blues in Black and White della poetessa edifica il dolore e santifica la grazia.

La mostra di Torre Pellice si affianca alla bellissima personale di Marisa Merz presentata nella sede torinese della galleria.In direzione sud-est, presso il comune di Guarene a circa 50km da Torino, ecco la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. In mostra che sarà sarà, collettiva che propone le posizioni di artisti che hanno riflettuto sull’idea di identità personale disegnando corpi espansi, paesaggi alternativi o immaginando tempi altri dal carattere mutevole. Il titolo, una crasi tra le canzoni Che sarà dei Ricchi e Poveri e Que sera sera, allude a un futuro indefinito, aperto ad avvenimenti possibili. Insieme alla mostra, Palazzo Re Rebaudengo espone un omaggio a Marisa e Mario Merz, Gianfranco Baruchello e Michelangelo Pistoletto, le cui opere provengono dalle fondazioni a loro dedicate che fanno parte del Comitato Fondazioni Arte Contemporanea.

Inoltre, sarà possibile visitare il Parco d’arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, sulla collina di San Licerio. Un parco di sculture permanenti di grandi dimensioni che estende all’aperto l’attività della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, istituita nel 1995 e dedicata all’arte contemporanea.

Tornando in città, in zona Madonna di Campagna, nei pressi dell’Allianz Stadium, troveremo la Fondazione107. Ad accoglierci, la mostra dal titolo Let the bad speak, che presenta le opere di sette artisti provenienti dall’Iran e dall’Afghanistan: Elmira Abolhasani, Hoda Afshar, Elyas Alavi, Armin Amirian, Hangama Amiri, Latifa Zafar Attaii, Naseer Turkmani. A fare da filo rosso è il desiderio di instaurare un dialogo interculturale, che smonti le classiche categorie interpretative dello scenario mediorientale, richiamando l’attenzione sugli eventi e sulle storie delle persone che provengono da quei contesti. Il titolo della mostra – facendo appello a una fortunata assonanza con la parola inglese bad – mira a riassumere il desiderio di combattere ogni superficiale polarizzazione etica tra “bene” e “male”, la volontà di restituire la parola alla popolazione iraniana e afghana e la scelta di osservare la loro situazione al di là degli stereotipi, nella sua complessità, senza tralasciarne le sorprendenti contraddizioni.

La Venaria Reale

A nord della Fondazione107, oltrepassata la Tangenziale Nord di Torino, saremo quasi arrivati alla Venaria Reale, nella quale segnaliamo una serie di mostre ospitate nelle sue incredibili stanze. La mostra Sovrani a tavola, racconta le tavole reali nella loro rappresentazione e nelle loro pratiche attraverso l’esposizione di dipinti, argenti, splendidi servizi di porcellana proveniente da tutte le principali corti italiane. Sarà inoltre possibile visitare la mostra Turner. Paesaggi dalla Mitologia in cui la Venaria Reale presenta al pubblico un’esposizione dedicata al tema del paesaggio attraverso una quarantina di opere tra dipinti ad olio, acquerelli e schizzi provenienti direttamente dalla vasta collezioni di opere dell’artista William Turner conservate alla Tate di Londra. All’interno della villa e nel suo parco, sarà possibile scorgere installazioni di Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone, Mario Merz e nove grandi opere di Riccardo Cordero, realizzate tra il 2002 e il 2020, particolarmente rappresentative del percorso artistico dello scultore torinese. Dal 25 novembre sarà presente una nuova installazione di Hilario Isola ospitata sempre presso i Giardini.

Infine, torniamo a segnalare Pavarolo, a est della città, a meno di venti chilomtri dal Centro, dove presso la Studio Museo Felice Casorati, la Collezione Giuseppe Iannaccone la galleria Ciaccia Levi e l’Archivio Casorati presentano un’interessante collettiva intitolata Estetica dei visionari. Con opere di Amber Andrews, Charles Avery, Srijon Chowhdury, Alessandro Fogo, David Horváth, Margherita Manzelli, Wangechi Mutu, Scipione, la mostra nasce dall’incontro tra uno scritto di Henri Focillon e un’opera di Scipione (Il Profeta in vista di Gerusalemme, in mostra), realizzata negli stessi anni in cui Focillon, uno dei massimi storici dell’arte francese, pubblicava il saggio che dà il titolo alla mostra.

Mappa #7. Domenica, 5 novembre

Fondazione Cosso (#27 fuori mappa)

Castello di Miradolo

Via Cardonata, 2 – San Secondo di Pinerolo (TO)

Irma Blank. Tra segno e silenzio

Irma Blank

→ 26.11.2023

Tucci Russo

Via Davide Bertolotti, 2 – Torino (#21A in mappa)

Via Stamperia, 9 – Torre Pellice (TO) (#21B fuori mappa)

at Torino venue

Marisa Merz

Solo show

31.10 → 24.02.2024

at Torre Pellice venue

The Abandoned Garden

Robin Rhode

→ 28.01.2024

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Via Modane, 16 – Torino (#30A in mappa)

30B. Palazzo Re Rebaudengo – Piazza Roma, 1 – Guarene (CN) (#30B fuori mappa)

at Torino venue

Visual Persuasion

Paulina Olowska

02.11 → 25.02.2024

Peng Zuquiang. Vestiges

illy Present Future 2021 Prize Exhibition

Peng Zuquiang

02.11 → 07.01.2024

at Guarene venue

Che sarà sarà

Group show

→ 19.11.2023

Sandretto Re Rebaudengo Art Park

Group show (outdoor installations)

→ ongoing

Fondazione 107 (#25 in mappa)

Via Sansovino, 234

Let the bad speak

Group show

→ 26.11.2023

La Venaria Reale (#36 fuori mappa)

Piazza della Repubblica, 4 – Venaria Reale (TO)

Le mostre della Milanesiana

Ezio Gribaudo and Jo Endoro

→ 05.11.2023

In contemporanea – Food 2023

Group show (installations)

→ 05.11.2023

Sovrani a tavola

Group show

→ 28.01.2024

Turner. Paesaggi della Mitologia

WIlliam Turner

→ 28.01.2024

Doppio Igloo di Porto

Mario Merz (installation)

→ 26.10.2024

Giochi siderali

Riccardo Cordero

→ 29.02.2024

Studio Museo Felice Casorati (#58 fuori mappa)

Via del Rubino, 9 – Pavarolo (TO)

Estetica dei visionari

Group show

→ 12.11.2023