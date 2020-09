Damien Hirst e Save The Children, per dare una mano alla scuola italiana

Quattro nuove stampe a tiratura limitata, per aiutare i bambini italiani provenienti da contesti disagiati e colpiti dalla chiusura della scuole, a causa della pandemia da Covid-19. Si tratta della raccolta fondi promossa da Damien Hirst e supportata da Fondazione Prada, nell’ambito di Riscriviamo il futuro, progetto di Save the Children. Le opere saranno disponibili da oggi, 15 settembre, fino alla mezzanotte di domenica 27 settembre 2020, sulla piattaforma online HENI Leviathan. Il numero di stampe realizzate corrisponderà al quantitativo di richieste ricevuto in questo periodo. Ogni immagine è disponibile in due formati, 39 x 39 cm e 78 x 78 cm, rispettivamente a 400 e 1.200 euro.

«Il COVID-19 è stato devastante per molte persone e famiglie in tutto il mondo e il periodo di isolamento forzato si è rivelato molto difficile, soprattutto per i bambini a cui è stato impedito di frequentare la scuola. Ho voluto trovare un modo per raccogliere fondi per aiutare i bambini provenienti da ambienti disagiati, i quali sono stati particolarmente colpiti dalla chiusura degli istituti scolastici e dal supporto che questi forniscono. Sono felice di collaborare con Fondazione Prada al lancio di queste nuove opere per sostenere lo splendido lavoro che Save the Children sta conducendo in Italia, dando libero accesso all’istruzione e opportunità a migliaia di ragazzi in difficoltà», ha dichiarato Damien Hirst.

Le stampe, dal titolo Fruitful e Forever, presentano vivaci dettagli astratti, presi dai dipinti di Cherry Blossoms, la nuova serie di Hirst, in cui sono ritratti alberi in piena fioritura, ispirati ai lavori di Pierre Bonnard, Claude Monet, Vincent Van Gogh e Georges Seurat, artisti che innovarono il linguaggio della pittura naturalistica e di paesaggio. Le due nuove stampe, prodotte in tiratura limitata, mostrano da vicino alcuni particolari ripresi dalle tele di grandi dimensioni, come i densi strati di colore vivido e di vernice, in una sintesi delle teorie sulla percezione del colore che informa una buona parte – forse la più poetica – della ricerca dell’ex Young British Artist.

Tutto il ricavato dalle vendite delle stampe di Damien Hirst sarà donato a Save the Children, un’organizzazione internazionale di beneficenza impegnata a migliorare la qualità della vita dei bambini tramite attività educative, assistenza sanitaria e la promozione di condizioni economiche più favorevoli. La campagna italiana di Save the Children, Riscriviamo il futuro, è un programma creato per offrire istruzione, opportunità e sostegno ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie nel periodo di emergenza Covid-19. Lanciato a giugno 2020, Riscriviamo il futuro ha già attivato 90 spazi educativi, chiamati Spazi Futuro, destinati all’istruzione, alla socialità e al gioco, aiutando a colmare le difficoltà in ambito formativo causate dall’isolamento.

La campagna di raccolta fondi italiana è stata anticipata da The Rainbow Editions, progetto realizzato lo scorso maggio da Damien Hirst – che in varie occasione ha piacere di ricordare il suo periodo da studente – a sostegno del British NHS Charities Together e del Felix Project.