I poster anti Covid-19 di Damien Hirst, Quentin Blake e Gilbert & George

In questi giorni di emergenza globale, a causa della pandemia da Covid-19, anche gli artisti più affermati si danno da fare con le iniziative di beneficenza. Ecco gli ultimi progetti, molto british e in forma di poster, presentati dall’ex YBA Damien Hirst, dal leggendario illustratore Sir Quentin Blake e dagli stilosissimi Gilbert & George.

Butterfly Rainbow, di Damien Hirst

Simbolo di speranza, l’arcobaleno non è mai stato così presente nel nostro immaginario quotidiano. Anche il celebre Damien Hirst ne ha realizzato una sua versione. «Volevo rendere omaggio al meraviglioso lavoro che il personale del SSN sta svolgendo negli ospedali di tutto il paese. L’arcobaleno è un segno di speranza e penso che sia geniale che genitori e bambini stiano creando la propria versione da mostrare dalle finestre delle loro case», ha detto l’artista, che in questi mesi avrebbe dovuto esporre da Gagosian.

Per l’artista, le ali di farfalla raffigurano morte e resurrezione e le rappresentò per la prima volta nell’opera del 1991 In and Out of Love. Così, nato dall’iconico motivo distintivo ad ala di farfalla, Butterfly Rainbow è un poster scaricabile gratuitamente dal sito dell’artista ma che sarà anche stampato in edizione limitata e venduto per raccogliere fondi da donare al Servizio sanitario della Gran Bretagna.

Le e-card di Sir Quentin Blake

Damien Hirst non è l’unico artista a trovare ispirazione nei colori dell’arcobaleno durante il lockdown. Il grande Sir Quentin Blake, leggenda dell’illustrazione, ha recentemente pubblicato una serie di 10 e-card arcobaleno che le persone possono inviare ad amici e parenti, ma anche stampare e appendere, per trasmettere un messaggio di speranza e ottimissmo.

Il progetto di Blake è pubblicato sul sito della galleria pubblica britannica House of Illustration, fondata dallo stesso Blake nel 2014. La curatrice della House of Illustration, Olivia Ahmad, afferma che il progetto delle e-card «Ha tutta l’arguzia e il calore di cui abbiamo bisogno e al momento giusto».

La galleria ha recentemente aperto il primo spazio permanente del Paese dedicato al lavoro di Blake, una mostra in evoluzione di progetti dal suo studio tra cui pubblicazioni recenti, nuovi libri, opere personali su larga scala e disegni preparatori. Le e-card possono essere scaricate qui e spedite via mail compilando un form.

L’ironia di G&G

Gilbert & George tornano a sfoggiare la loro tagliente ironia, due evergreen di cui questa pandemia non poteva fare a meno. Se non volete seguire gli arcobaleni, il duo ha una soluzione per voi. Gli artisti hanno realizzato due poster con due iscrizioni distinte: Gilbert & George say don’t catch it e Gilbert & George say don’t get it.

Le stampe sono disponibili gratuitamente sul sito dell’artista Sam Harris, sul cui sito Online Art Show campeggia il motto-manifesto «Se non puoi arrivare all’arte, allora l’arte verrà da te», presentando una serie di opere da scaricare o acquistare online.

Nonostante siano rare le iniziative filantropiche di Gilbert & George, i quali hanno sempre temuto di rovinare la loro reputazione di “gente orribile”, non è la prima volta che li vediamo scendere dal piedistallo. Nel 2019 hanno realizzato una serie di piatti in occasione di un’iniziativa di beneficienza per aiutare i senzatetto, di cui abbiamo parlato qui.

Per seguire tutte le altre iniziative di #iorestoacasa, potete dare un’occhiata qui.