<<Restituisco l’autonomia al segno, al corpo della scrittura, per dare voce al silenzio, al vuoto. Ai pensieri non pensati. Scrittura non legata al sapere, ma all’essere. La scrittura è la casa dell’essere>>. Questo brano del 2001 racconta con chiarezza la ricerca artistica e concettuale di Irma Blank, nata nel 1934 a Celle, in Germania e morta il 14 aprile 2023 all’età di 89 anni. A diramare la notizia è stata per prima la galleria P420 di Bologna, rappresentante dell’artista che a lei negli anni ha dedicato molteplici mostre collettive e personali, come Alfabeti della mente (assieme a Hanne Darboven, Mirtha Dermisache, Antonio Scaccabarozzi, Dadamaino, Edda Renouf, Jan Schoonhoven, Anna Maria Maiolino, Marcia Hafif, León Ferrari e Carlo Alfano), Senza parole, Artist’s books: editions and originals e Life Line. Politica e poetica, Irma Blank ha operato a partire dagli anni Sessanta tra le fila dell’Arte Concettuale, distinguendosi per i suoi automatismi segnici che sostituivano i parametri tradizionali della scrittura e mettendo in atto una riflessione sul rapporto tra arte, linguaggio, comunicazione e gesto primordiale.