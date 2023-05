Un curatore e sei artisti, per creare un laboratorio di immaginazione e di pensiero, strettamente connesso al nostro tempo. Ha preso il via in questi giorni FUTURA, il nuovo progetto di residenze d’artista negli spazi polifunzionali e sempre aperti alla contaminazione di Fabbrica del Vapore. Promosso dal Comune di Milano – Cultura, il progetto ha previsto l’apertura di un bando internazionale, vinto dal curatore Giacomo Zaza e da sei artisti, selezionati a seguito di ulteriore bando: Benedetta Fioravanti, Valentina Furian, Nicoletta Grillo, Lisa Martini, Giovanna Repetto e Davide Sgambaro.

«Il progetto non contiene un significato chiuso o un’operatività stabilita a priori. La residenza non può essere solo il trasferimento di un’attività da un determinato luogo (lo studio dell’artista) a un altro (gli spazi della Fabbrica del Vapore), né un’esperienza puramente soggettiva, una agency individualistica, chiusa in se stessa, ma diventare un momento dialogico, riflessivo, offerto da molteplici scambi semantici e combinazioni mediali; dunque, una forma articolata di agency relazionale in movimento, aperta a una esplorazione condivisa», ha affermato il curatore Zaza.

Provenienti da background eterogenei ma accomunati dalla giovane età e da un’impostazione multimediale, tra disegno e nuove tecnologie, gli artisti in residenza vivranno e lavoreranno in Fabbrica fino a fine agosto 2023 e, in questi mesi, saranno protagonisti di diversi appuntamenti. Il calendario sarà infatti scandito in tre fasi. La prima, “Interagire”, sarà caratterizzata dall’incontro con otto artisti e artiste, per dare luogo ad altrettante conversazioni, coinvolgendo anche il pubblico nell’ambito di un public program dal titolo “Arte come risorsa esplorativa”. Il 10 maggio si è svolto il primo talk, con Luis Gómez Armenteros, sul tema “Pulsioni immaginative nella contaminazione mediale”. I prossimi ospiti saranno Driant Zeneli, il 17 maggio, Lina Selander, il 24 maggio, Ange Leccia, il 31 maggio, Eva Marisaldi ed Enrico Serotti, il 7 giugno, Hicham Benohoud, il 14 giugno, Rui Chafes, il 21 giugno.

La seconda fase, “Deviare”, si concluderà con la presentazione di una mostra delle pratiche degli artisti e delle artiste in residenza, che sarà il risultato delle interazioni e delle indagini svolte durante la permanenza. La terza fase, “Attestare”, prevedrà la produzione di un libro, unito a un documentario dedicato, che restituirà il percorso svolto. Verranno inoltre presentati i progetti inediti.