Franceschini annuncia la chiusura dei musei da Fabio Fazio

Il nuovo DPCM, l’ennesimo, non è ancora stato annunciato, ma il Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini stasera, in collegamento remoto con Fabio Fazio nella sua Che Tempo Che Fa, su Rai Tre, ha candidamente dichiarato che “adesso chiuderanno anche i musei…”

Un colpo da maestro, in diretta, dopo una settimana di comunicati stampa giunti dal Mibact che hanno annunciato a profusione fondi per lo spettacolo, fondi per il cinema, fondi per la creatività, fondi per chiunque. Ma Franceschini, grande democratico, di schierarsi un po’ – quel maledetto minimo, per non mandare al diavolo per la seconda volta in un anno un settore in ginocchio e che con forza si stava riprogrammando, riorganizzando, recuperando – non ha proprio idea. Meglio – anche in questo caso, come per il teatro e il cinema a contagi zero – tirare una bella coltellata preventiva. Sia mai che una speranza possa restare in vita.

La dice lunga il divertente profilo L’insopportabile su twitter: 10 milioni per la Netflix della Cultura, annuncia @dariofrancea #chetempochefa. Aspettiamo presto anche l’Amazon del turismo, la Apple dei Borghi, la Google dei cammini e la Blockchain della biblioteca dell’inedito.

“Le misure sono valide fino al 24 novembre, ma i dati di questi giorni non fanno pensare che la curva sarà breve”, ha dichiarato ancora Franceschini a Fazio, la cui trasmissione – non ce lo avevano ancora comunicato – evidentemente si è presa anche lo status di “organo ufficiale del governo” nella divulgazione degli affari italiani. Per il resto, come al solito, c’è poco da stare tranquilli.