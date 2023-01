La galleria di Genova ABC-ARTE aprirà ONE OF, un nuovo spazio a Milano, nell’area di piazza Sant’Eustorgio, nei pressi di istituzioni culturali di rilievo, come il Museo Diocesano e, in particolare, la Fondazione Arnaldo Pomodoro. Proprio con il grande scultore italiano, la ABC-ARTE ha collaborato a lungo, in particolare per l’organizzazione di un’ampia personale presso la sede genovese, dove sono stati esposti oltre 30 lavori scultorei di grandi dimensioni. ABC-ARTE ONE OF sarà inaugurata il 19 gennaio 2023, con una mostra dell’artista tedesco Jerry Zeniuk, in concomitanza con la sua prima retrospettiva italiana ospitata nella parallela sede di Genova a cura di Flaminio Gualdoni e dal titolo evocativo “How to paint”, che segna l’inizio della rappresentanza ufficiale dell’artista da parte della galleria.

Diretta da Antonio Borghese, fin dalla sua fondazione ABC-ARTE ha sostenuto artisti impegnati nella sperimentazione di differenti linguaggi e formati, con una predilezione per l’astrazione, in particolare di taglio gestuale. La galleria ha dedicato il suo percorso, nello specifico, alle ricerche dei Maestri internazionali del Novecento, esplorando figure della stagione delle Neoavanguardie e consolidando collaborazioni di lunga durata. Ogni progetto realizzato è affiancato dalla pubblicazione di un volume nella collana edita da ABC-ARTE, in collaborazione con gli artisti stessi e con critici e curatori internazionali. Tra gli artisti rappresentati, Giorgio Griffa, Yang Maoyuan, Matteo Negri, Hermann Nitsch, Pino Pinelli, Shozo Shimamoto, Nanni Valentini, Nanda Vigo.

Il nuovo progetto espositivo che avrà sede a Milano, in via Santa Croce 21, proseguirà in continuità con le iniziative genovesi, per mezzo di mostre site specific collocate all’interno di uno spazio dalle rinnovate e inedite connotazioni. Infatti, le pareti di ABC-ARTE ONE OF sono state pensate per ospitare una sola opera per stanza, accuratamente selezionata insieme agli stessi artisti tra quelle che meglio rivelano, in chiave iconica, la ricerca storico artistica di ognuno.

Protagonista di questo primo capitolo è uno dei padri fondatori della pittura analitica, Jerry Zeniuk, artista nato nel 1945 a Bardowick, in Germania (della sua poetica scrivevamo in questo articolo). «Ispirato all’omonima serie di opere presentate dall’artista nel 2017 presso lo Josef Albers Museum di Bottrop, insieme a una fondamentale monografia curata da Heinz Liesbrock, “How to paint” si fa traduzione visiva della recente riflessione di Zeniuk sul colore e sulla sua capacità, sia fisica che mentale, di generare spazi ad alto gradiente qualitativo», spiegano dalla galleria. «È quindi con il colore, elemento fondamentale in grado di esprimere relazioni sociali e umane, che l’esperienza milanese di ABC – ARTE ha inizio», continuano, citando lo stesso artista: «Il colore scatena le emozioni, e lo spazio pittorico è un luogo acritico che incornicia e contiene queste emozioni affinché possano dare accesso a una comprensione universale».