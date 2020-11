A quasi cinquant’anni dalla prima, la Galleria de’ Foscherari di Bologna dedica una seconda personale ad un protagonista “silenzioso” dell’arte contemporanea degli anni ’70 e ’80: Giovanni D’Agostino (Catania 1932 – Bologna 2000). Ha iniziato a esporre nel ‘55 e nel frattempo ha insegnato nelle Accademie di Belle Arti di varie città italiane, tra le quali Urbino, Firenze, Bologna e Milano.

In mostra sono presentate sette opere rappresentative dei 3 cicli più importanti del lavoro dell’artista che vanno dagli anni ’70 agli anni ’90: le cere, i gong e gli ipotesti. L’arte di D’Agostino si concentra prevalentemente su due elementi: la luce – da intendere come pensiero cristallino, esperienza assoluta, principio fondante – e la ricerca su materiali come la cera, i petali, il rame, i fiammiferi, gli aghi di pino a cui l’artista attribuisce un intenso valore espressivo. A risaltare è l’aderenza alla realtà: chi ha avuto modo di conoscerlo personalmente, infatti, ritrova nella sua produzione artistica gli affetti, la passione per la poesia, oltre ad una certa fragilità compensata però da una forza e perseveranza nello sviluppo di una ricerca convincente.

Le cere:

Agli inizi degli anni Settanta, D’Agostino si concentra su un tipo di lavoro che risente fortemente di un “peso” poetico illeggibile, il quale, in un momento successivo, diventerà più chiaro grazie a segni primari incisi nella cera secondo un rapporto spaziale del tutto consapevole. In particolare, la cera – prodotto organico, extra-pittorico, solido e malleabile al tempo stesso – si presta, tramite lievi pressioni, a segni che possono essere tracciati e cancellati all’infinito, tramutandosi così in un materiale in grado di ricevere e testimoniare atti avvenuti nello spazio e nel tempo. Pertanto, la cera si fa anche portatrice di memoria. In un testo del 1983, D’Agostino spiega: «Alla fine degli anni Settanta ho realizzato “quadri” di cera senza aggiungere altri materiali; ero riuscito finalmente a eliminare anche il precario, il poetico. L’aria si introduce nelle sottrazioni, ma non cerca rapporti: si fa magica. Evidenzia l’empirico, l’assenza deliberata di qualsiasi progetto». Infine, queste opere sono il risultato di un affascinante contrasto tra la solidità della cera, del rame e della vernice e la precarietà della foglia, nonché del petalo che D’Agostino spesso “imprigiona” sul supporto diafano. La luce gioca un ruolo importante, poiché filtra attraverso la cera consentendo ai segni di galleggiare in un’atmosfera evanescente.

I gong

I Gong sono superfici di cera nera che lasciano spazio a leggere inflessioni, di cui alla galleria de’ Foscherari è possibile ammirare tre esemplari riconducibili ad un’unica installazione. Anche in questo caso la descrizione dell’artista torna utile per comprenderne il senso: «[…] vi è come una sorta di suono sordo; si tratta di un processo mentale che nella sua a-referenzialità cerca di dar corpo al vuoto. Una materia liquida e poi densa, che per la sua impalpabilità risulta antimateria, costituisce i fondamenti del linguaggio». Sono risonanze acustiche che sembrano espandersi progressivamente nello spazio, creando silenti vibrazioni che si spingono oltre i confini dei quadri. Le ampie campiture monocromatiche sono pervase di un magma invisibile in continuo ribollio, in grado di generare un ritmo musicale strozzato. Forte è il desiderio di comunicare qualcosa che non riesce a svelarsi, che rimane soffocato in un silenzio assordante.