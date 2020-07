Hauser & Wirth torna a casa e apre una nuova sede a Zurigo

La celebre galleria Hauser & Wirth inaugurerà una nuova sede a Zurigo, il prossimo 9 luglio. Lo spazio espositivo sorgerà nel vivace quartiere culturale situato proprio nel cuore della città svizzera, sulla stessa strada della sede centrale della casa editrice Hauser & Wirth, inaugurata lo scorso anno. Questo nuovo spazio, situato nei pressi dell’ex birrificio Löwenbrau, si stabilisce nella città che ha visto nascere questa galleria, una delle più influenti al mondo. La nuova Hauser & Wirth Rämistrasse sarà quindi circondata da rinomati edifici che ospitano, da oltre un secolo, una comunità internazionale di artisti e intellettuali, tra cui la Schauspielhaus di Zurigo, il Kunsthaus, il Teatro dell’Opera, Kronenhalle e il Café Odeon.

Si torna a casa

La nuova sede si unisce ai tanti spazi di Hauser & Wirth attivi in Svizzera, situati nelle città di Zurigo, St. Moritz e Gstaad, oltre a quello della casa editrice. Lo stabile è stato inizialmente convertito in uffici e sale di osservazione private già nel 2018 – un’operazione simile l’ha avviata anche la Galerie Perrotin, a Parigi – e a luglio verrà aperto al pubblico come spazio espositivo.

«In un certo senso la situazione storica che stiamo vivendo ha contribuito nella decisione. Due anni fa ci siamo innamorati di questo antico edificio medievale in una parte storica della città, e l’abbiamo usato per esposizioni private, nonché per uffici ed una biblioteca», ha affermato Iwan Wirth, presidente e cofondatore della galleria, in un intervento pubblicato sul sito ufficiale di Hauser & Wirth che, in questi ultimi mesi di lockdown, ha continuato a promuovere un intenso calendario di attività (ce ne parlavano gli stessi galleristi in questa nostra intervista). Per esempio, dal 20 al 31 agosto, il sito della galleria ospiterà addirittura una fiera d’arte, la June Art Fair.

Spiegando le motivazioni che hanno spinto all’apertura di questo spazio aperto al pubblico nel cuore culturale di Zurigo, Wirth ha sottolineato l’importanza di «creare incontri intimi con l’arte. Da quando abbiamo fondato la nostra prima galleria a Zurigo quasi trent’anni fa, abbiamo gradualmente ampliato la nostra rete di spazi in Svizzera. La vibrante scena artistica svizzera attira collezionisti da tutto il mondo e siamo orgogliosi di contribuire a questo ecosistema di musei, istituzioni, collezioni private e gallerie eccezionali».

Cosa vedremo nella nuova sede di Hauser & Wirth, firmata Laplace

La conversione dell’edificio a tre piani in uno spazio con sale espositive è stata supervisionata da un collaboratore di lunga data, l’architetto Luis Laplace, che ha lavorato a numerosi progetti Hauser & Wirth, tra cui Vieux Chalet a Gstaad, la galleria di St. Moritz, il restauro e la conversione degli edifici agricoli del XVIII secolo di Hauser & Wirth Somerset in un centro d’arte e, infine, il centro d’arte sull’Isola del Rey a Minorca, attualmente ancora in corso.

La serie di mostre ed eventi che si terrà presso la Hauser & Wirth Rämistrasse potrà vanterà la presenza di maestri del XX secolo e artisti contemporanei. Le mostre saranno accompagnate da conferenze e collaborazioni con organizzazioni del posto.

La mostra inaugurale della galleria Hauser & Wirth Rämistrasse sarà dedicata alle opere di Georges Vantongerloo, artista, architetto e teorico belga, membro del gruppo De Stijl. La curatrice, Angela Thomas Schmid, è anche presidente del Max Bill Georges Vantongerloo Stiftung. La mostra, visitabile dal 9 luglio al 31 agosto, ripercorrerà l’evoluzione artistica di Vantongerloo e sarà accompagnata da un’esposizione di materiale d’archivio inedito e libri sull’artista e sui suoi contemporanei.