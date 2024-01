Il giro del mondo dell’arte: il gioco di Giulio Alvigini arriva a Palazzo Strozzi

Una plancia, due dadi, quattro pedine, basta questo per fare Il giro del mondo dell’arte. Ma occhio al mercato, perché si rischia di tornare immediatamente al punto di partenza. Come nella tradizione del Gioco dell’OCA – Opera Carriera Artistica, il percorso che porta alle stelle è tortuoso ed è facile rovinare molto in basso ma, almeno, l’occasione può essere propizia per farsi due risate, magari dal retrogusto un po’ amaro. Visto che l’autore di questo gioco da tavolo che attraversa e prende in giro tutte le contraddizioni del mondo dell’arte è Giulio Alvigini, il giovane artista italiano semplice, già creatore delle pagine social Make Italian Art Great Again e che, nel 2020, nel suo manuale pubblicato da Postmedia Books, si chiedeva chi siamo, dove andiamo e, soprattutto, perché ci ostiniamo a farlo. La risposta alla domanda fondamentale è semplice: 63.

Tante sono le caselle del gioco da tavolo, sagacemente illustrate da Daris Nardini. Scorrazzando per la plancia, il giocatore può immedesimarsi, per qualche lancio di dadi, in un giovane artista emergente o in un addetto ai lavori, alle prese con i premi, le mostre, le residenze, le fiere, le biennali e tutte le altre amenità che contraddistinguono l’intricato sistema artistico. Tra avanzamenti, salti di turno e retrocessioni, lo scopo è, ovviamente, quello di arrivare al successo.

Prodotto da Bonobolabo, il gioco ideato da Giulio Alvigini è stato presentato ufficialmente a Ravenna e, da allora – nomen omen – è in giro per l’Italia. Dopo le caselle di Torino, a The Others Art Fair, di Roma, a Palazzo Esposizioni, e di Milano, alla C+N Gallery CANEPANERI, questa volta è il turno di Firenze. Il 18 gennaio si terrà la presentazione a Palazzo Stozzi, in dialogo con il Direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino. Prossimo appuntamento a Bologna, a febbraio, nello stand di Magazzeno Arte Contemporanea ad Arte Fiera.

Il gioco è in vendita sul sito di Bonobolabo a 44 euro.