Il latte dei sogni: cosa vedremo alla mostra della Biennale di Venezia 2022

213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni, di cui 26 italiani, per 1433 tra opere e oggetti e 80 nuove produzioni. Questi i numeri de “Il latte dei sogni”, mostra della 59ma Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea della Biennale di Venezia che, curata da Cecilia Alemani, aprirà le porte del Padiglione Centrale ai Giardini e delle Corderie dell’Arsenale, dal 23 aprile al 27 novembre 2022, con vernice il 20, 21 e 22 aprile. Una mostra ampia e complessa, il cui lavoro si è svolto necessariamente a distanza, con tutte le difficoltà e le potenzialità del caso, come ha spiegato Alemani, intervenuta questa mattina per la presentazione, trasmessa anche in streaming, dalla Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian.

I padiglioni e il College

Ad affiancare l’esposizione, i progetti presentati dalle 80 Partecipazioni Nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. Sono cinque i Paesi presenti per la prima volta alla Biennale Arte: Repubblica del Camerun, Namibia, Nepal, Sultanato dell’Oman e Uganda. Le Repubbliche del Kazakhstan, del Kirghizistan e dell’Uzbekistan, inoltre, partecipano per la prima volta ognuna con un proprio padiglione.

«Dopo due anni di lavoro, Cecilia Alemani ha portato a Venezia una mostra “monstre”, ricchissima di proposte e con una formula peculiare, che mi è piaciuta molto», ha introdotto Roberto Cicutto, da gennaio 2020 Presidente della Fondazione la Biennale di Venezia. «Ma a parte la mostra, si deve ad Alemani la realizzazione di un sogno: dotare anche la Sezione Arte del suo College», ha continuato Cicutto, riferendosi al bando di partecipazione per il quale quattro giovani artisti – Simnikiwe Buhlungu, Ambra Castagnetti, Andro Eradze e Kudzanai-Violet Hwami – potranno presentare, fuori concorso ma come parte de “Il latte dei sogni” le loro opere, realizzate grazie a un contributo di 25mila euro.

Il latte dei sogni: la mostra della Biennale d’Arte di Venezia 2022

Come già spiegato, “Il latte dei sogni” prende spunto dal titolo del libro per bambini di Leonora Carrington, scrittrice e artista vicina al Surrealismo – fa anche la compagna di Max Ernst – e che trascorse gran parte della sua vita in Messico. «Le sue sono storie di esseri ibridi e mutanti, in un mondo fantastico in cui tutto possono trasformarsi e divenire altro», ha spiegato Alemani. D’altra parte, aver costruito questa mostra a distanza, almeno in buona parte, è giù di per sé una trasformazione, una metamorfosi del corpo ma anche dei linguaggi, delle definizioni di ciò che è umano, meccanico o vegetale, animato o inanimato.

E, quindi, qual è la differenza che separa questi ambiti? Quali sono le responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di vita e del pianeta che abitiamo? Come sarebbe la vita senza di noi? Sono queste alcune delle domande che attraversano la mostra, le cui radici si rintracciano nel pensiero postumano e nella messa in discussione della figura dell’uomo bianco occidentale come misura di tutte le cose. A questa immagine monolitica, si sostituiscono le visioni multiple della permeabilità, dell’ibridazione. Nella speranza che questo passaggio non accada solo in una dimensione fantastica o chiusa in se stessa.

Le opere presentate in mostra sembrano annunciare il contrario, qualcosa sta effettivamente cambiando anche se i processi sono attivi da tempo. Per sottolineare questa continuità storica, il percorso espositivo sarà scandito da “capsule del tempo”, progettate dallo studio di design Formafantasma, di Andrea Trimarchi e Simone Farresin, che raggrupperanno opere e oggetti storici, in gran parte del ‘900, ispiratori delle nuove idee e delle attuali ricerche. «Questo dialogo tra opere storiche e contemporanee creerà diverse temporalità, per interrogare e includere la centralità di alcune storie minori», ha spiegato Alemani.

Così, partendo dal Padiglione ai Giardini, la prima capsula del tempo che incontreremo sarà “La culla della strega”, dal titolo di un’opera di Maya Deren, con una serie di lavori incentrati sul dominio del meraviglioso e del fantastico. In questa sezione troveranno sede le storie legate ai corpi disobbedienti, riconducibili ai movimenti delle Avanguardie del primo ‘900, non solo Surrealismo, Futurismo e Bauhaus ma anche Negritude e Harlem Renaissance, tra opere storiche di Remedios Varo, Leonor Fini, Carol Rama, Dorothea Tanning, Ovartaci (Louis Marcussen). Sara Enrico presenterà una nuova serie di sculture di cemento, mentre la veneziana Chiara Enzo una serie di piccolissimi quadri di frammenti di corpi ed epidermidi.

Ci sarà poi la capsula dedicata al rapporto tra corpo e tecnologia, che tra l’altro presenterà un gruppo di artiste italiane degli anni ’60 vicine all’arte programmata e cinetica, come Grazia Varisco, Nanda Vigo e Dadamaino, oltre a opere di Ulla Wiggen, Agnes Denes, Lillian Schwartz, Leonora de Barros. A “Materializzazione del linguaggio”, mostra curata da Mirella Bentivoglio alla Biennale di Venezia del 1978, sarà quindi dedicata idealmente la terza capsula, con opere di Tomaso Binga e fotografie delle medium Eusapia Palladino e Linda Gazzero. Una intera stanza sarà dedicata a Paula Rego, mentre Cecilia Vicuña realizzerà una grande installazione dedicata al fragile ecosistema della Laguna Veneziana. Nel Giardino Scarpa troverà sede una serie di opere di Simone Fattal, mentre una installazione performativa di Alexandra Pirici sarà sempre attivata da sei performer.

«All’Arsenale, l’atmosfera sarà molto diversa», ha anticipato Alemani. Qui i temi delle sezioni ruoteranno intorno al rapporto tra gli individui e la terra, con opere, tra gli altri, di Belkis Ayón, Portia Zvavahera, Gabriel Chaile, Zheng Bo, Eglė Budvytytė. Avremo poi modo di scoprire gli arazzi dell’artista sami Britta Marakatt-Labba. Ma una Capsula sarà dedicata anche alle nuove combinazioni tra umano e artificiale, a partire dal ‘900 fino ai giorni nostri. Saranno presentate le composizioni di Kiki Kogelnik, artista austriaca spesso accostata alla Pop Art, e i disegni di Aleksandra Exter, autrice degli schizzi per i costumi di Aėlita, un film di fantascienza di Jakov Protazanov, considerato il primo kolossal del genere.

«Quindi, nel percorso della mostra, vedremo la figura umana scomparire, tra i fiori di Tetsumi Kudo e le macchine di Mire Lee», ha continuato Alemani, oppure nascondersi, dietro alle maschere artificiali che Diego Marcon usa per i suoi film. Troveremo quindi una installazione site specific di Barbara Kruger e, all’esterno, opere di Giulia Cenci.

«L’augurio per questa 59ma Esposizione Internazionale d’Arte è che con essa ci si possa immergere nel “re-incantesimo del mondo” evocato da Cecilia nella sua introduzione. Forse un sogno, che è un altro degli elementi costitutivi della Mostra», ha concluso Cicutto.