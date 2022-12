Il meglio del 2022 secondo il mondo dell’arte. La selezione di Massimo Minini

Massimo Minini, studia Legge a Milano fino al ’68, ma frequenta le gallerie d’arte più che le aule universitarie. Dopo aver lavorato a Flash Art per un paio d’anni, nel 1973 apre a Brescia una galleria, Banco, poi Galleria Minini. Nei suoi primi anni di attività la galleria ha seguito particolarmente i movimenti dell’arte Concettuale, dell’Arte Povera e Minimal, mentre, tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, viene inserito il lavoro di alcuni giovani artisti italiani e stranieri, tra cui Ettore Spalletti, Jan Fabre, Didier Vermeiren, Bertrand Lavier, Anish Kapoor, Alberto Garutti, Icaro, Gerwald Rockenschaub. La galleria non trascura però un aspetto, per così dire, figurativo lavorando con artisti come Salvo, Luigi Ontani, Ger Van Elk, Jiri Georg Dokoupil, Ryan Mendoza. Dalla metà degli anni Novanta viene privilegiato un gruppo di giovani artisti italiani tra cui si distinguono Eva Marisaldi, Mario Airò, Stefano Arienti, Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, Sabrina Torelli, Sabrina Mezzaqui, Francesco Simeti e Paolo Chiasera. Un’attenzione particolare poi, è stata dimostrata nei confronti del recupero di grandi artisti del recente passato quali Shusaku Arakawa, Antonio Calderara, Leon Golub, Titina Maselli, Luigi Ghirri, Betty e Francesca Woodman. Nel 2013 la galleria ha festeggiato quarant’anni di attività con una grande pubblicazione di 453 pagine intitolata Quarant’anni d’arte contemporanea. Massimo Minini 1973-2013, edita da a+mbookstore. Contemporaneamente la Triennale di Milano ha ospitato nelle sue sale una mostra retrospettiva dedicata al percorso del gallerista. Nel 2017 Massimo Minini è stato insignito del premio alla carriera FEAGA awards (Federation of European Art Galleries Association). Tra maggio 2014 e settembre 2018, è stato inoltre Presidente di Fondazione Brescia Musei.

Miglior mostra personale:

Marlene Dumas

Palazzo Grazzi, Venezia

Miglior mostra collettiva:

Art and Eros.

Mart Klossowsky, Carol Rama, Pierre Mollinier e Hans Bellmer

MART di Rovereto

Miglior artista emergente:

Runo Lagomarsino

Miglior artista affermato/a:

Duane Hanson

Miglior direttore/direttrice:

Vincenzo De Bellis

Miglior curatore/curatrice:

Cecilia Alemani

Miglior museo italiano:

GAMEC di Bergamo

Miglior museo straniero:

Art Institute Chicago

Miglior fondazione:

Herbert Foundation, Gand

Miglior galleria privata:

Jan Mott

Miglior spazio non convenzionale:

Palazzo Monti di Edoardo Monti

Miglior premio:

PAC Piano Arte Contemporanea

Miglior collezionista:

Nancy Olnick e Giorgio Spanu

Migliore casa d’aste:

Meeting Art

Miglior ufficio stampa per l’arte:

Adi Corbetta

Miglior progetto:

Pascale Marthine Tayou, La Plage, Castello di Brescia. Organizzato da Belle Arti

Miglior festival:

Video Sound Art Festival

Miglior divulgatore culturale (giornalista, autore ecc.):

Giordano Bruno Guerri

Migliore casa editrice:

Johan & Levi Editore

Miglior catalogo di mostra:

Il catalogo della mostra di Enzo Mari in Triennale, Milano

Miglior libro/saggio d’arte:

SCRITTI di Massimo Minini, Silvana Editoriale

Sovracopertina di Daniel Buren

Miglior film dedicato all’arte:

All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, film su Nan Goldin

Miglior Museo d’impresa:

Il MAST di Bologna

Miglior allestimento:

Sub Rosa

Joanna Piotrowska & Formafantasma

Phillida Reid, London

Miglior designer emergente:

I Formafantasma

Migliore accademia d’arte:

Lo IUAV di Venezia

Una buona notizia:

Chi lo sa…non faccio il mago

Una pessima notizia:

Chi lo sa…non faccio la strega

Un augurio per l’anno nuovo al sistema dell’arte:

Mi auguro che vengano reintrodotte le ore di Storia dell’Arte cancellate dal Ministro Gelmini