In Versilia è tempo di Collectors Night, un’insolita esperienza d’arte

Sabato 24 e domenica 25 giugno, si inaugura a Pietrasanta, storica cittadina toscana famosa per gli innumerevoli studi di scultura, la lavorazione del bronzo e la presenza di artisti di tutto il mondo, l’ottava edizione della Collectors Night. Unusual art experience si legge nella locandina e tale è davvero questo evento che avvia ormai da otto anni la stagione estiva della grande arte contemporanea in Versilia.

Insolito perché frutto dell’impegno coordinato e solidale di dieci gallerie d’eccellenza nel panorama italiano come Accesso Galleria, Barbara Paci galleria d’arte, Deodato Arte, Galleria Giovanni Bonelli, Galleria Poggiali, Galleria Susanna Orlando, Laura Tartarelli Contemporary Art, MARCOROSSI artecontemporanea, Secci Gallery e The Project Space in collaborazione con ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e il sostegno del Paradis Pietrasanta Hotel e della Tenuta di Artimino Wine Estate. Privati che si impegnano da otto anni nel progetto di consolidare e proseguire la storia, la cultura e la tradizione artistica di un territorio da sempre legato alla grande produzione artistica, agli studi ai laboratori e quindi anche al lavoro anche delle innumerevoli gallerie di altissimo livello che tutto questo diffondono.

Incontriamo per parlarne Susanna Orlando, storica gallerista della Versilia e oggi coordinatrice della Collectors Night, alla quale domandiamo come mai quest’anno l’edizione si svolgerà per la prima volta in due giorni, il sabato e la domenica, e quale sia il filo comune che legherà il percorso di visita delle dieci mostre in programma.

«Da quest’anno, e per le prossime edizioni – risponde Orlando – abbiano deciso di ampliare a due giorni la manifestazione perché conoscendo abbastanza bene le abitudini e i numerosi impegni estivi dei nostri amici e collezionisti, abbiamo pensato di dare la possibilità di visitare con più agio le preziose mostre che inaugureremo. Ogni galleria anche in questa edizione propone con professionalità artisti di alto livello, sia giovani, sia storicizzati e il filo conduttore sarà “il pensiero contemporaneo dell’arte».

Un percorso che, snodandosi per il centro storico di Pietrasanta darà modi di visitare le esposizioni espressione dei singoli percorsi di ricerca di ognuna delle dieci gallerie protagoniste della Collector’s Night.

Accesso Galleria, da sempre focalizzata sulla figura umana, presenta per la prima volta un corpus di circa 40 opere dedicate al tema della natura con la collettiva “Res naturales”, con opere di Susanna Bauer, Angela D’Ospina, Marina Kiselyova, Amber Sena, Sian Smith, Michael Weiss. Barbara Paci galleria d’arte la mostra “RAGŪN – musica sull’acqua” di Alessandro Busci, accompagnata da un testo critico di Chiara Gatti. 14 opere inedite in smalti e ruggini che partono dal paesaggio della Versilia fino a sfiorare l’astrazione.

Deodato Arte presenta, invece, una selezione di opere iconiche del fotografo americano David La Chapelle. Scatti che trasportano Pietrasanta in un sogno surrealista, fatto di visioni oniriche ma dirette, che scatenano riflessioni profonde sulla società contemporanea. La Galleria Giovanni Bonelli propone una decina di opere di Mario Schifano provenienti da collezioni private, che rendono omaggio all’artista nel 25mo anniversario della sua scomparsa. Alcuni Paesaggi anemici faranno da contrappunto alle Palme e si alterneranno ad altri lavori iconici.

Galleria Poggiali presenta “Beauty. Difference & Repetition”, doppia personale di Luca Pignatelli e Fabio Viale. Se di Viale viene esposto per la prima volta un busto di “Apollo” con l’aggiunta di un arto inferiore, di Pignatelli è presentato un grande tappeto persiano, con una testa femminile di matrice classica. Laura Tartarelli Contemporary Art presenta la personale di Martin Lucchini intitolata “Tensione” con un percorso espositivo che comprende nove opere realizzate nel periodo 2021-2023 con la tecnica della String Art, ovvero attraverso l’ausilio di chiodi e fili in tensione, unitamente a quattro lavori satirici in stile Pop Art.

MARCOROSSI arte contemporanea presenta Matteo Basilé, uno dei più interessanti innovatori dell’arte italiana dagli anni Novanta con la mostra “Hybrida” che raccoglie opere fotografiche di vario formato che interpretano le metamorfosi contemporanee dell’Io, dell’altro e dell’altrove. Secci Gallery espone le opere di Radu Oreian e Giorgio de Chirico, raccolte nella mostra “The eternal reverie”, a cura di Pier Paolo Pancotto. I Molecular Paintings di Oreian, legati alla storia e al mito, sono affiancati ai dipinti di De Chirico, tra i più originali ed enigmatici artisti del Novecento.

The Project Space propone “Animula Vagula Blandula”, mostra curata da Alessandro Romanini e Massimo Scaringella con opere di Armand Boua, Aron Demetz e Brice Esso con una esposizione , prodotta da The Project Space , LIS10, Tg Residency, che si estende nella corte di via Garibaldi 44 e in Piazzetta San Martino. Infine la Galleria Susanna Orlando, propone la mostra “Astrale” di Giuseppe Biagi, a cura di Valerio Dehò.

Nello spazio della galleria di Orlando, la coordinatrice della Collectors Night, spazio che muta ogni volta come una incredibile scatola magica, si potranno godere grandi acquerelli su carta dedicati allo Zodiaco, che invitano il pubblico a sperimentare una pittura fatta di “apparizioni”, in una dimensione aera, lustrale, sottilmente enigmatica.

Inevitabile ,quindi, proseguire l’intervista con Susanna Orlando chiedendole se tutto questo impegno intenda anche ricordare e riconfermare il ruolo, oggi, della figura del gallerista e delle gallerie nell’ambito dell’ormai multiforme mercato dell’arte.

«Il gallerista, il vero gallerista – ci risponde Susanna Orlando – ha il ruolo fondamentale di sempre nella comunicazione dell’Arte. Principalmente perché sceglie gli artisti e ci investe personalmente, con la propria esperienza e la propria disponibilità economica. Li presenta nei propri spazi spesso a portata di mano, sempre aperti, in modo magistrale e offre gratuitamente consulenza e informazioni su tutto il panorama artistico nazionale e Internazionale. Dispone di personale qualificato e cortese, offre garanzie sull’acquisto e sulla vendita. Ecco la CN8 è esattamente l’espressione di tutto ciò».

Unusual art experience davvero la Collectors Night. Evento di legame con un territorio storicamente impegnato nel diffondere bellezza e arte al di sopra, e nonostante, mode e movide che oggi vorrebbero snaturare anche le città d’arte. Progetto comune e per questo raro, di altissime professionalità che hanno deciso di mostrare a tutti il meglio di sé, in un fine settimana che farà di Pietrasanta e delle sue strade antiche in cui perdersi, la capitale dell’arte contemporanea.