It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World #15. Intervista a Alice Pedroletti

Milano Art Guide ed exibart presentano It's a Mad, Mad, Mad, Mad World, un atlante della fotografia degli anni 2020: l'ospite di questa settimana è Alice Pedroletti.

#ItsaMadMadMadMadWorld: intervista a Alice Pedroletti

A cosa stai lavorando?

«Per questo 2021 a una pubblicazione. Mi sono trasferita a Berlino e sono in residenza allo ZK/U – Center for Art and Urbanistics con un progetto sostenuto dall’Italian Council 9 che ho recentemente vinto. È una ricerca trasversale tra la base teorica del Collettivo ATRII, che ho fondato nel 2015, e la mia personale ricerca immaginifica sulle Isole che porto avanti da quasi dieci anni.

Parla di ecosistemi, di architettura e si conclude con la progettazione di uno ‘strumento’ che farò tramite un AI. Per ora ‘lei’ (la macchina, ndr) sta imparando il mio modo di fare archiviazione, successivamente quello di ricerca e infine di progettazione. Sto cercando di duplicarmi per dirla ‘facile’. Una doppia dimensione spesso presente nei miei lavori, solitamente legata alla fisicità di un luogo in cui mi immergo geograficamente, in questo caso, trattandosi di un database, è ogni possibile luogo in cui da remoto mi trovo.»

Come trovi ispirazione per il tuo lavoro? E cosa ti ispira di più?

«Posso solo dirti che per me la noia è fondamentale.»

Cosa significa fotografare negli Anni Venti del Duemila?

«Fotografare è un tentativo di creare un equilibrio dove non c’è più ordine.

Per questo non so bene se abbia ancora senso. Mi interessano i dubbi e gli errori del processo verso l’immagine, più che il risultato in se che restituisce l’immagine. Se c’è bene, altrimenti amen.»

Il 2020 in una foto?

