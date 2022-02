Jeff Koons x BMW. 99 esemplari per un’edizione speciale della Serie 8 Gran Coupé

Quando il mondo dell’arte e quello delle auto si incontrano, il risultato è un’edizione speciale della BMW Serie 8 Gran Coupé firmata Jeff Koons.

Per celebrare il cinquantesimo anniversario del suo connubio con l’arte, la casa automobilistica tedesca ha commissionato a Jeff Koons un’edizione esclusiva della M850i xDrive, che sarà realizzata in appena 99 esemplari.

BMW ha spiegato che per personalizzare ogni singola vettura sono servite ben 200 ore di lavoro manuale solo per la verniciatura esterna dove i campioni di colore sono stati spesso applicati con lenti di ingrandimento per ottenere la massima precisione e ridurre al minimo gli errori. Impossibile non notare i caratteristici motivi pop-art: puff, stelle e vignette nei toni del blu e del grigio, in contrasto con l’interno dei sedili realizzati in rosso. A lato, lampeggia la scritta ironica “pop”, con tanto di punto esclamativo.

Jeff Koons ha dichiarato: “La mia edizione della BMW Serie 8 è l’auto dei miei sogni! È davvero unica e da tempo volevo creare un’edizione speciale BMW. È sportiva e appariscente, ma anche minimalista e concettuale. Non vedo l’ora di salirci e guidarla, e spero che le persone si divertano a bordo della Gran Coupé tanto quanto me. Sull’auto, le linee si ingrandiscono sempre più nel loro tragitto dal cofano verso il bagagliaio, creando un senso di movimento in avanti, proprio come gli elementi di design che ricordano i getti di vapore e il ‘POP!’. Il colore blu ricorda la vastità dello spazio e adoro l’idea che l’auto sia un’auto globale. Ciò che conta è come ci relazioniamo con la consapevolezza del tutto che ci circonda. Per il guidatore e per tutti i passeggeri, il senso di piacere è elevato. Questo è ciò che la mia auto ha da offrire“.