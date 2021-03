Jr a Palazzo Strozzi, con una nuova installazione site specific

Palazzo Strozzi si prepara alla riapertura con grandi iniziative, come la mostra sull’arte americana che inaugurerà nel mese di aprile. Intanto, l’attenzione è rivolta soprattutto alla nuova installazione site specific di JR che ricoprirà una delle facciate di Palazzo Strozzi. Jean René è un giovane arista francese, parigino di nascita. Meglio noto come JR, è conosciuto per i suoi interventi artistici su larga scala esposti in tutto il mondo, da Berlino a Parigi, da Hong Kong a Dallas.

L’installazione di JR a Palazzo Strozzi

La Ferita: è così che si chiama la nuova installazione site specific che JR ha pensato per Palazzo Strozzi. Dal 19 marzo, La Ferita cambierà il volto di uno dei maggiori edifici fiorentini del Rinascimento. L’interesse nell’instaurare un dialogo tra antico e contemporaneo è centrale per la Fondazione Palazzo Strozzi. Per questo, il Direttore Generale Arturo Galansino punta al coinvolgimento di artisti che sappiano interpretare il presente. La Ferita di JR sarà un’installazione che riflette sull’accessibilità ai luoghi della cultura ai tempi del Covid-19. Allo stesso tempo, questa nuova opera site specific è pensata anche per far sì che le persone ritrovino un rapporto diretto con l’arte.

«L’installazione site specific di JR rappresenta un segnale forte di riflessione sulle difficili condizioni di accesso alla cultura nell’epoca del Covid-19 ma allo stesso tempo un’occasione per un nuovo coinvolgimento del pubblico all’insegna di valori come libertà, immaginazione creativa e partecipazione». Così Arturo Galansino ha parlato a proposito di La Ferita, che sarà nuova occasione di condivisione e partecipazione.

Il collage fotografico per l’arte pubblica nell’opera di JR

Il collage fotografico è la cifra stilistica di JR, il cui lavoro si svolge nell’ambito dell’arte pubblica. «Ho la più grande galleria d’arte immaginabile: i muri del mondo intero», ha affermato JR. Opere effimere, destinate a scomparire, i suoi enormi collages fotografici – concretizzatisi anche in corpi umani – hanno interessato luoghi di diversa natura, in tutto il mondo. Il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico sono sempre stati al centro di questi lavori.

Visages, Villages (2017) è il documentario che meglio racconta l’opera di JR, realizzato insieme con Agnès Varda. Le favelas di Rio de Janeiro, la grande piazza della Piramide del Louvre, il complesso sportivo Pacaembù a Sao Paulo sono alcuni dei luoghi che hanno visto la comparsa dei collage fotografici di JR. Tra pochi giorni sarà invece la volta di Palazzo Strozzi a Firenze.