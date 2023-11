Parallelamente ai lavori di restauro delle sale della Fondazione Adolfo Pini di Milano, che riaprirà nel corso del 2024, ha inaugurato da pochi giorni anche il nuovo sito web. Entrambi i progetti nascono dal desiderio di dare il via a una nuova fase dell’istituzione, situata al primo piano di una palazzina ottocentesca. La Fondazione è stata istituita nel 1991 grazie ad Adolfo Pini con l’intento di valorizzare le opere dello zio e pittore Renzo Bongiovanni Radice, che lo aveva avviato all’arte fin da giovane. Una delle missioni è anche quella di supportare i giovani creativi che si esprimono attraverso l’arte e la letteratura con premi e borse di studio.

In un’ottica di rinnovamento, il nuovo sito web vuole andare incontro a un design contemporaneo. La nuova visual identity è stata studiata dallo Studio LeftLoft, che ha restituito in digitale il clima calmo e armonioso che si respira nello spazio espositivo. All’interno dell’homepage sono situate le informazioni sulla Fondazione in una panoramica generale delle attività e delle news recenti.

Approfondimento della storia della dimora e della collezione: le sezioni del sito web

Dalla prima pagina si passa alle diverse sezioni, ognuna delle quali approfondisce un aspetto specifico. Quella dedicata alla Fondazione restituisce le informazioni sulla nascita dell’istituzione, sugli obiettivi e le biografie del fondatore e di Renzo Bongiovanni Radice. Archivio contiene le numerose opere del Maestro, aggiornato con le varie specifiche tecniche e storiche delle opere e offre l’opportunità di acquistare il Catalogo Ragionato, pubblicato nel 2012. Casa permette di fare un viaggio virtuale all’interno delle stanze della dimora borghese dell’artista, situata in corso Garibaldi. È possibile ammirare l’arredamento originale, la collezione delle famiglie Pini e Bongiovanni Radice e gli affreschi variopinti.



Visita ed Eventi offrono le informazioni pratiche, utili per i visitatori, oltre ad una panoramica sugli eventi. In Premi sono situati il Pini Art Prize e i bandi dei premi di studio nati in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Università degli Studi di Milano. Attraverso foto e testi, Reframe approfondisce e ripercorre le tappe del progetto di recupero e restauro della sede storica della Fondazione. Il progetto è iniziato nel 2022 grazie alla coordinazione di Marco Garegnani, Commissario straordinario di nomina prefettizia. L’obiettivo è quello di valorizzare la dimora di Renzo Bongiovanni Radice adeguandola agli standard di sicurezza. L’intervento volgerà al termine nel corso del prossimo anno.

Nell’ideazione del sito web, l’impegno della Fondazione Adolfo Pini è stato anche quello di studiarne l’accessibilità. In questo modo è possibile andare incontro agli utenti ipovedenti, affetti da daltonismo o che necessitano di un lettore esterno.