L’arte contemporanea fa ringiovanire o, almeno, rallenta gli effetti indesiderati dell’età. Parola di Marina Abramovic che, a quanto pare, ha trovato l’elisir di longevità, anzi, precisamente, una lozione e delle gocce per conservare un viso splendente. In questi giorni, la madrina della performance art ha presentato una nuova linea di prodotti per la cura della pelle, a integrazione dei principi chiave dell’ormai famoso Metodo Abramovic, «Uno stile di vita e una filosofia che sottolineano l’importanza di vivere in armonia con la natura».

Nel corso della sua carriera, Abramovic ha portato il proprio corpo oltre i limiti, in ogni senso e al di là di ogni compromesso, fino a sviluppare una pratica precisa, riconoscibile, diventata appunto un vero e proprio metodo, con tanto di certificazione. Per portare a compimento le sue opere, si è inferta ferite con coltelli e lamette, si è strappata i capelli pettinandosi furiosamente con una spazzola di metallo, ha saltato tra la fiamme, si è distesa su una croce di ghiaccio e, tra una performance e l’altra, ha anche scritto un libro di ricette negromantiche e afrodisiache.

«Ho sviluppato il Metodo Abramovic per aiutare me e gli altri a ricentrarsi e concentrarsi su ciò che è più importante: vivere nel presente, a lungo e in modo sano. La mia idea per il Longevity Concept è quella di riscoprire rituali dimenticati e conoscenze del passato», continua l’artista. Sviluppati in un laboratorio in Svizzera, i nuovi prodotti cosmetici sono completamente naturali e si basano sulle ricette preparate per Abramovic dalla Dott.ssa Nonna Brenner, luminare della medicina alternativa, amica di lunga data della stessa artista e titolare di un centro per la longevità nella ridente cittadina austriaca di Fuschl am See (dove si trova anche la sede centrale della Red Bull).

La gamma comprende una lozione per il viso che agisce come detergente, esfoliante e idratante ed è stata formulata con sostanze vegetali idratanti, oli essenziali, vitamina C, acido ialuronico, pane bianco e vino bianco. Esistono poi tre diverse tipologie di gocce dalle proprietà energizzanti, immunizzanti e antiallergiche, contenenti, rispettivamente, bulbo di aglio fresco, limone fresco, Shilajit, frutto biancospino, polvere di peperoncino e polline di fiori; polvere di radice di Mumijo e liquirizia; concentrato di mirtillo rosso e farina di semi d’uva.

«Le mie ricette per questi prodotti per il benessere completamente naturali si concentrano sull’abbracciare la filosofia della guarigione attraverso la natura», ha affermato Brenner. «Riscoprono rituali dimenticati e conoscenze del passato associati alla bellezza e al benessere, reinventandoli per l’uso oggi, con la longevità al centro di ogni prodotto. In parole povere, è tutta una questione di bellezza dentro e fuori».

Insomma, dopo la (s)grappa fatta a mano – anzi, con il dito medio – da Maurizio Cattelan, la pioniera della body art non poteva che firmare una linea skincare. Per entrare pienamente in questo rituale non rimane che acquistare i prodotti. La lozione viso Marina Abramović Longevity Method è disponibile costa circa 230 euro, mentre le gocce 115 euro.