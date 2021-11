La performance come indagine, per la Giornata del Contemporaneo 2021

Dopo un 2020 andato interamente online, la Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani ritorna finalmente in presenza per la sua 17ma edizione, che si svolgerà sabato, 11 dicembre 2021, in tutti i musei della rete e in centinaia di altri spazi dedicati al contemporaneo, tra fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, associazioni, studi e spazi d’artista, in tutta Italia e oltre.

Sarà infatti mantenuto un formato ibrido, veicolato quindi anche sui canali social, come ha specificato Lorenzo Giusti, direttore della GAMEC di Bergamo e presidente di AMACI, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi appunto via ZOOM, insieme a Onofrio Cutaia, Direttore Generale Creatività Contemporanea del MIC – Ministero della Cultura, e a Giuseppe Pastorelli, capo dell’Ufficio VIII della Direzione Generale Promozione Sistema Paese del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

E oltre al territorio nazionale e alle piattaforme del web, la Giornata del Contemporaneo 2021 coinvolgerà anche le ambasciate, i consolati e gli ICC – Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo, che negli ultimi anni si stanno rivelando delle risorse preziose, per la diffusione dell’arte e della cultura italiane all’estero.

Giornata del Contemporaneo 2021: temi e immagini

Come da tradizione, i 24 Musei AMACI e tutti gli altri affiliati che si iscriveranno (c’è tempo fino al 10 dicembre 2021) apriranno gratuitamente al pubblico i loro spazi per celebrare l’arte contemporanea, evidenziando «L’importante funzione che il contemporaneo svolge nello sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro Paese», spiegano dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea. Tema della Giornata del Contemporaneo 2021 sarà il performativo, inteso come modalità di interpretazione del presente, quindi «Non solo l’esperienza classica della corporeità del performer sulla scena ma la messa in funzione dell’opera, di qualunque natura essa sia», ha raccontato Giusti, per approfondire la dimensione ibrida, fluida, transitoria, propria del museo e dello spazio pubblico nell’epoca post digitale. Intorno a questo argomenti, i musei della rete AMACI proporranno una serie di iniziative,

Ritorna anche il progetto di coinvolgere un artista italiano nell’ideazione dell’immagine guida. Dopo Michelangelo Pistoletto (2006), Maurizio Cattelan (2007), Paola Pivi (2008), Luigi Ontani (2009), Stefano Arienti (2010), Giulio Paolini (2011), Francesco Vezzoli (2012), Marzia Migliora (2013), Adrian Paci (2014), Alfredo Pirri (2015), Emilio Isgrò (2016), Liliana Moro (2017), Marcello Maloberti (2018) ed Eva Marisaldi (2019), autore dell’immagine guida della 17ma Giornata del Contemporaneo è Armin Linke. Artista, fotografo e filmmaker, nato a Milano, nel 1966, la sua ricerca è incentrata sullo studio della Gestaltung, cioè dell’ambiente naturale, tecnologico e urbano in cui ci troviamo immersi. Per la 17ma Giornata, Linke ha presentato Jurong Bird Park, una immagine che mette insieme, attraverso la fiction, l’architettura modernista e la natura lussureggiante, tra pappagalli multicolori e funghi in cemento armato. Sullo sfondo, una riflessione sulle azioni dell’uomo e sui luoghi fortemente antropizzati come appunto il Jurong Bird Park di Singapore, il più grande parco ornitologico al mondo.

I musei della rete AMACI

Per tutte le informazioni sui tantissimi eventi in programma, potete dare un’occhiata al nuovo sito, che raccoglie in maniera ordinata e intuitiva notizie e aggiornamenti sulle attività promosse da AMACI e dai musei affiliati: Castel Sant’Elmo, Polo museale della Campania (Napoli); Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli – TO); Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, Prato; Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Madre museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli; Fondazione Musei Civici di Venezia – Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna; Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea, Bolzano; Fondazione Torino Musei – GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino; Fondazione Modena Arti Visive; Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Verona; GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; ICG – Istituto Centrale per la Grafica, Roma; Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna; Kunst Meran Merano Arte; MA*GA – Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, (Gallarate – VA); MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma; MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli; MAN_Museo d’Arte Provincia di Nuoro; Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma; Museo del Novecento, Milano; Museo Marino Marini, Firenze; MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea Matera; PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano; Palazzo Fabroni – Arti Visive Contemporanee, Comune di Pistoia.