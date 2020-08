L’Arte Concreta a due passi dalla Costa Azzurra: alla scoperta dell’EAC

Incantevole Comune provenzale di circa diecimila abitanti, Mouans-Sartoux ospita l’EAC- Espace de l’Art Concret in un castello medievale dall’architettura triangolare, che accoglie un programma di mostre temporanee e la superba collezione Albers-Honegger.

La collezione dell’EAC

Diventata pubblica nel 2004, la collezione, che si è arricchita nel tempo grazie a diverse donazioni, conta oggi oltre 700 opere che rappresentano le molteplici tendenze dell’Astrattismo Geometrico, attraverso i lavori di 200 artisti provenienti da 23 Paesi diversi. Marcelle Cahan, Aurélie Nemours, François Morellet, Bernard Aubertin, Jean-François Dubreuil, Max Bill e Richard-Paul Lohse, sono tra gli artisti presenti, insieme a rappresentanti dei gruppi quali Zero, Nul, GRAV o appartenenti a correnti che vanno dal Minimalismo, con Donald Judd e Carl Andre, all’Arte Concettuale, con Sol LeWitt e Joseph Kosuth.

Considerata come una delle più belle collezioni francesi dedicata all’Arte Astratta, questa fa parte dell’inventario del CNAP – Centre national des arts plastiques, nota istituzione culturale che contribuisce alla vitalità delle arti visive e assicura la gestione del patrimonio nazionale contemporaneo. Se volete saperne di più sul CNAP, troverete maggiori dettagli nel numero 102 di exibart on paper.

L’EAC nasce dalla passione per l’arte di due collezionisti svizzeri, Sybil Albers e l’artista Gottfried Honegger, e dalla lungimirante politica culturale di André Aschieri, sindaco di Mouans-Sartoux per diversi anni. Inaugurato nel 1990, l’EAC ha sempre posto l’arte al centro della vita della collettività, puntando soprattutto sullo scambio tra le diverse discipline, dall’arte visiva alla danza. Questo spazio è gestito da uno dei cinquanta centri d’arte contemporanea sparsi nel territorio francese, si tratta di luoghi di produzione e diffusione dell’arte contemporanea riuniti sotto l’associazione francese per lo sviluppo dei centri d’arte, chiamata d.c.a, di cui abbiamo parlato più ampiamente nel numero 98 di exibart on paper.

Arte Cinetica, giochi geometrici e una sala a sorpresa

Come si presenta l’EAC? Un giardino alberato aperto al pubblico, un castello e due edifici recenti, di cui uno accoglie la collezione permanente e l’altro i laboratori. La dimensione pedagogica, a cui i due collezionisti erano molto legati, ha visto la creazione di giochi didattici ispirati all’Arte Geometrica, come Le Carré (1999), realizzato dall’artista svizzera Rita Ernst.

Diretto da Fabienne Grasser-Fulchéri, lo spazio organizza residenze d’artisti e mostre temporanee in stretto dialogo con le opere della donazione Albers-Honegger, come l’attuale retrospettiva di Francisco Sobrino, tra i maggiori rappresentanti dell’Arte Cinetica e cofondatore del gruppo GRAV nel 1961, insieme a François Morellet, Julio Le Parc, Yvaral, Joël Stein e Horacio Garcia Rossi. Aperta fino al 6 settembre, l’esposizione inizia nel giardino con una serie di sculture dell’artista spagnolo, vedi Struttura permutazionale (1972), per continuare nel castello che accoglie diverse gouache su cartone del 1959 o sculture in plexiglas e in acciaio, per un itinerario che esplora la complessità della percezione visiva.

L’EAC presenta inoltre “Nouvelles donnes”, ossia una mostra sulle ultime acquisizioni della donazione Albers-Honegger, molte delle quali non sono mai state presentate prima. Luogo d’incontri e di discussioni, lo spazio ha da poco inaugurato #Lovetonart, una sala a sorpresa che pone il pubblico al centro di un progetto museale invitandolo a scegliere un’opera su temi come il cibo e le arti della tavola.