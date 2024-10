L’epopea alla caduta: un disco performativo di Cesare Pietroiusti

Quante volte al giorno entriamo in contatto con l’esperienza della caduta? Quanti gli oggetti che quotidianamente cadano e quali i rumori prodotti da essi? Se instaurassimo un’attenta relazione con quei semplici e casuali movimenti, senza lasciare che si perdano nel minimo tempo di azione e nella frenesia costante, quale sarebbe il risultato? Cesare Pietroiusti si è confrontato con tale esperienza che accomuna un po’ tutte le persone, in tutti i giorni e, probabilmente, per tutta l’esistenza della vita terrena, caratterizzata dalla forza di gravità. Proprio alla legge della fisica formulata da Newton, infatti, è ispirato, in chiave sonora, l’ultimo lavoro dell’artista, che subisce, agisce e osserva il cadere.

Si tratta della quattordicesima realizzazione di XONG Collection – dischi d’artista, prodotto da Xing, associazione culturale con base a Bologna. Dal 2021, Xing ha avviato un progetto a lungo termine che stimola artisti e artiste, anche internazionali, a confrontarsi con il campo sonoro, ampliando e sperimentando la propria pratica artistica già legata alla sfera performativa. Un’etichetta che produce dischi d’artista in edizione limitata e che fa dell’oggetto disco lo spazio del performare.

Nel caso di Pietroiusti lo spazio del performare è diventato un vinile bianco in cui assecondare le ossessioni predominanti e ricorrenti nel lavoro dell’artista, quelle legate alla vita comune, ai gesti trascurati silentemente nel nostro fare quotidiano. Grazie all’approccio sonoro – quale formula specifica di XONG Collection – ha quindi avuto la possibilità di dare una nuova forma udibile agli eventi prescelti.

Il processo di creazione di NEWTON ha visto l’autore dedicarsi in prima persona, giorno dopo giorno e per due mesi interi, alla realizzazione delle tracce audio, incorporando un microfono Lavalier collegato a un piccolo registratore portatile sulla cintura dei pantaloni. In questo senso, quando si vuole registrare qualcosa che va oltre la propria volontà, bisogna confrontarsi con la difficoltà di una registrazione integrale della propria esistenza. Apparentemente banale, richiede un differente livello di attenzione e pazienza.

Il dispositivo l’ha accompagnato in ogni fase della giornata, dal risveglio, ai momenti in ambienti esterni e socialmente più occupati. Attraverso il microfono, l’artista ha tracciato una serie di suoni e rumori legati alla caduta, diretta o indiretta, dei più svariati soggetti. Monete, capi d’abbigliamento, tazze e utensili da cucina che vengono spostati, maldestramente afferrati, appoggiati o toccati. Un circuito continuo di fastidi ripetuti, uno dopo l’altro, enfatizzando quella che è la costellazione di «Micro-traumi» che descriverebbe anche solo il corso di una giornata di ognuno di noi.

Il vinile si compone di un Lato A in cui si possono ascoltare i soli rumori, a volte indistinguibili per il microfono troppo lontano, altre volte più allungati per dare maggiore corso e risonanza al suono scelto. Qui l’attenzione è posta esclusivamente al sonoro, quasi privo di significazione, essenzialmente legato a quello che è il momento effettivo della caduta e del suo conseguente fenomeno acustico. Il lato B, invece, prevede le medesime sonorità colorate dalla voce narrante dell’autore che aggiunge una semplice e chiara descrizione della caduta: Hotel di Siena. Apertura dell’armadietto a specchio e caduta del phone.

Newton è il ritmo che scandisce le nostre vite attraverso quelli che Pietroiusti definisce micro-traumi come lo è, in egual misura, non riuscire a trovare talvolta le parole. Fastidi multipli insiti nell’ordinarietà della vita. Il vinile è denso di autoironia che si rivolta al fatidico momento in cui la legge di gravitazione universale agisce sul nostro vivere ma si riflette anche in senso più ampio sull’esistenza, in una spinta a superare le ansie – lo stesso autore afferma di essersi liberato dalla frustrazione della caduta grazie a questo disco – e in un’accettazione dei piccoli fallimenti squisitamente e minimamente umani contro forze maggiori che governano la realtà.

NEWTON è pubblicato in edizione limitata e numerata di 150 copie, insieme a una tiratura di 30 collector’s edition ciascuna delle quali sarà spedita direttamente dall’artista, imbustata, come un’opera di mail art, in un packaging unico per ogni copia, realizzato specificamente per questa occasione. Sul sito ufficiale di Xing è possibile vedere quali sono i vinili della collezione e dove trovarli in distribuzione.