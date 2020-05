Nella selva di spostamenti e di nuovi calendari di cui abbiamo parlato diffusamente ora arriva ad aggiungersi al puzzle anche Manifesta 13. È infatti di poco fa la notizia che la Biennale d’Arte Contemporanea europea e itinerante si aprirà “gradualmente” dal prossimo 28 agosto al 29 novembre.

“La sua mostra centrale Traits d’union.s; il programma educational e di mediazione Le Tiers Program e il programma collaterale Les Parallèles du Sud saranno infatti soggetti a una programmazione di “intensità diversa a velocità diverse”, anche se le aperture per ora pare coinvolgeranno tutta la città, compresi nei sei musei indicati nel programma della manifestazione. Non cancellando, quindi, nulla rispetto al programma iniziale.

Nella comunicazione ufficiale, inoltre, si legge che “Manifesta sta lavorando a una nuova politica di biglietteria per offrire a tutti l’opportunità di scoprire l’intero programma durante i tre mesi della biennale”. Per ora una buona dose d’ottimismo, da queste parti, e un doveroso “restate sintonizzati”.

Per scoprire invece tutto della Manifesta online vi rimandiamo al nostro approfondimento.