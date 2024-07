Microcosmo urbano, gli spazi che ci raccontano e che ci cambiano

Gli spazi in cui viviamo raccontano di noi, delle nostre storie, delle nostre esperienze e del nostro esser parte di una comunità. A rappresentarlo in un microcosmo vibrante da esplorare è About Us. Tracey Snelling for The Human Safety Net, il progetto dell’artista americana e berlinese d’azione Tracey Snelling, che dialoga con il percorso interattivo A World of Potential nella Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, a Venezia, visitabile fino al 24 marzo 2025.

About Us. Tracey Snelling for The Human Safety Net, progetto curato da Luca Massimo Barbero, conduce il visitatore attraverso una sorprendente città brulicante di vita, in cui gli spazi abitati racchiudono storie, immagini e voci, citazioni dal mondo del cinema e dell’arte che sorprendono l’occhio accostando realtà distanti eppur vicine e quotidiane. Vivide istantanee che provocano, fanno sorridere, meravigliano, turbano. Sono storie di persone che vivono all’interno delle loro comunità, e che parlano dei punti di forza di ciascuno e di come si possa crescere e produrre il cambiamento.

Le opere create da Tracey Snelling offrono una stimolante integrazione al percorso permanente di A World of Potential, un’esperienza interattiva per comprendere e connettersi con il proprio potenziale, scoprendo le qualità migliori di noi stessi e degli altri, anche attraverso le storie dei beneficiari, degli operatori e dei volontari di The Human Safety Net. Le opere rappresentano conglomerati urbani, realizzati con materiali e tecniche artigianali e semplici inserimenti tecnologici, come foto, suoni e luci. Attraverso di esse Tracey Snelling affronta alcuni dei grandi temi che sono al cuore della missione di The Human Safety Net, primo fra tutti il diritto di ognuno di poter migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della propria famiglia e comunità, anche partendo da uno stato di vulnerabilità.

Attraverso sculture articolate e realizzate in scala ridotta, l’artista cattura l’essenza della vita quotidiana, dai momenti più banali alle narrazioni più intime dietro le finestre chiuse, ricreando ambienti e edifici ispirati a luoghi da lei realmente conosciuti e indagati nel corso dei suoi viaggi attraverso il mondo. Il visitatore è così stimolato a confrontarsi con le sfide della società e, attraverso osservazioni sociologiche, a scoprire culture ed esperienze diverse che accomunano gli esseri umani anche dietro le apparenti disparità. L’incontro con il percorso ‘A World of Potential’ invita ad una esperienza di ‘coesistenza’ attraverso l’agire collettivo e tangibile nel reale.

«L’identità, il rapporto tra luoghi e persone, l’incalzare della globalizzazione e la polverizzazione delle reti relazionali sono rappresentati da Tracy Snelling in installazioni dal forte impatto visivo ed emozionale. Partendo da una condizione tangibile della nostra esistenza, il vivere in spazi urbani, l’artista affronta temi come la povertà e il coinvolgimento del singolo e della comunità, l’inclusività, lo straniero, mettendo in luce culture ed esperienze diverse che ci accomunano sotto apparenti disparità – spiega il Vice Presidente di The Human Safety Net e Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Generali, Simone Bemporad – Un potente stimolo condiviso da The Human Safety Net e dalla sua missione: poter migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della propria famiglia e comunità».

A World of Potential è espressione dei programmi della Fondazione The Human Safety Net per le famiglie con bambini 0-6 anni e per i rifugiati, sviluppati proprio con l’obiettivo di liberare il potenziale di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità attraverso una rete di persone che aiutano persone, accomunate dalla convinzione che nessuno debba essere lasciato indietro.

La mostra si trova al terzo piano delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco, un edificio di importanza storica e monumentale eccezionale, restaurate grazie ad un progetto firmato da David Chipperfield, vincitore del Premio Pritzker 2023.