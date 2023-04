Milano Art Week 2023, mappa #5: ancora in centro, con le aperture di oggi

In occasione dell’edizione 2023 della Milano Art Week e della 27ma edizione di miart, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti.

Per questo sabato vi proponiamo una lunga passeggiata in Centro, partendo da via della Moscova, per l’apertura speciale (H. 10:30-12:30) di LCA Studio Legale che ospita “Moltitudini”, la personale della giovane artista Marta Spagnoli. Visitabile su appuntamento fino al prossimo autunno, la mostra indaga la dimensione della sua opera, situata nella costante reciprocità tra esperienza umana, dimensione animale e ambiente.

A pochi metri di distanza incontrerete la Galleria Fumagalli, che mostra uno dei capitoli del ciclo di mostre su Dante – “Hommage à Dante: Enfer, Purgatoire, Paradis” – che il duo Anne & Patrick Poirier ha presentato lo scorso inverno in città. La mostra rimarrà aperta solamente fino a domani (domenica, 16 aprile), quindi non perdetevi l’occasione di visitarla in attesa delle prossime aperture. A tal proposito, vi segnaliamo che, se la prossima settimana sarete ancora in città, potrete tornare negli spazi della galleria per un appuntamento di carattere multidisciplinare: Chiara Lecca presenta il Collettivo Clarulecis nell’ambito di un workshop a cui seguirà una performance (martedì 18, H. 19-21).

Proseguendo ora in direzione di Porta Garibaldi, potete fermarvi da Zazà Ramen, ristorante che da pochi giorni ospita “Untitled cloth”, mostra personale di

Michele Lombardelli.

Superati i Bastioni di Porta Nuova, potete dirigervi verso la Fondazione Sozzani, raggiungibile in pochi minuti a piedi. Qui proprio oggi vi aspetta l’inaugurazione della retrospettiva dell’artista-designer Augusto Betti, a cura di Gherardo Tonelli. La mostra, in collaborazione con Paradisoterrestre, è l’esito di un percorso di riscoperta e valorizzazione dell’artista che, oltre a essere stato allievo di Giorgio Morandi, si propone come una figura tutta da scoprire, con una ricerca complessa e diversificata, eppure sempre coerente.

A pochi passi dalla Fondazione si trova la Galleria Monica De Cardenas, che quest’anno festeggia il suo 30esimo anniversario. La galleria ha inaugurato circa un mese fa la personale di Georgina Gratrix, ripercorrendo l’intera opera di una delle artiste più innovative e apprezzate della scena artistica contemporanea sudafricana.

Potete ora decidere se fare una passeggiata o prendere la metropolitana, per andare verso la parte di Chinatown più vicina al Cimitero Monumentale, dove si trova ADI Design Museum. Nei suoi spazi, insieme alle mostre permanenti, è visitabile da alcuni giorni la temporanea “Italy: A New Collective Landascape”, a cura di Angela Rui con Elisabetta Donati de Conti e Matilde Losi. Protagonisti sono i lavori di giovani progettisti italiani under35, che si confrontano con le continue trasformazioni ecologiche e sociali del mondo contemporaneo.

Continuate la vostra passeggiata in direzione dell’Arco della Pace, per raggiungere l’Archivio Vincenzo Agnetti che ha da poco inaugurato “Diaologo 02: Vincenzo Agnetti e Luca Pozzi. La profezia del vaso di petunie”, seconda tappa di un ciclo di dialoghi che questa volta vede coinvolto, insieme a Vincenzo Agnetti, Luca Pozzi.

Dall’Arco della Pace, costeggiando il Parco del Sempione in direzione Cadorna, potrete piacevolmente raggiungere VIASATERNA dove è stata inaugurata, in occasione di questa art week, “Archives of Empathy”, una nuova mostra di Teresa Giannico curata da Giangavino Pazzola che vi raccomandiamo di non perdere.

Chiudiamo la passeggiata e il percorso ancora con LCA studio legale, che oltre al progetto nei propri uffici e a promuovere un premio nell’ambito di miart, presenta il nuovo capitolo del progetto Law is Art!, nato nel 2016. Come sempre in occasione della Milano Art Week e sempre in collaborazione con Antonini Gioielli, quest’anno tocca a Stefano Arienti e alla sua personale “Meridiane” stupirci. È infatti assolutamente da scoprire e ammirare il dialogo tra le quaranta opere su carta dell’artista mantovano e gli incredibili ambienti dello storico Palazzo Borromeo (XIII secolo).

Concludiamo veramente l’itinerario di oggi con ancora un’ultima segnalazione. Verso sera, vi consigliamo di spostarvi verso la parte Est della città, per visitare OPR Gallery. Sul rooftop della galleria vi aspetta la presentazione (H. 17-21) del multiplo “Pettegolezzi” di Giuseppe De Mattia, accompagnato da un testo di Treti Galaxie, mentre rimarrà aperta oggi e fino a fine mese “Accept & Decline”, mostra personale di Carlo Zanni.

Milano Art Week 2023: mappa #5

01.

LCA Studio Legale

Via della Moscova, 18

Moltitudini

Marta Spagnoli

> 31.10.2023 su appuntamento

15.04.2023 | H. 10:30 > 12:30 apertura speciale

a Palazzo Borromeo, Piazza Borromeo, 12

Meridiane

Stefano Arienti

13.04 > 29.06.2023

02.

Galleria Fumagalli

Via Bonaventura Cavalieri 6

Hommage à Dante: Enfer, Purgatoire, Paradis

Anne & Patrick Poirier, a cura di Lóránd Hegyi e Angela Madesani

> 16.04.2023

Chiara Lecca presents Clarulecis. Animals & Trees

Collective Clarulecis

18.04 > 28.04.2023

Performance e suono

18.04.2023 | H. 19-21

Allargamento della referenzialità

Maurizio Nannucci, Maria Elisabetta Novello, Marco Tirelli, a cura di Lóránd Hegyi

17.05 > 28.07.2023

03.

Zazà Ramen

Via Solferino, 48

Untitled cloth

Michele Lombardelli, a cura di Brendan Becht e Michele Lombardelli

05.04 > 30.09.2023

04.

Fondazione Sozzani

Corso Como, 10

Augusto Betti

Solo show, a cura di Gherardo Tonelli, in collaborazione con Paradisoterrestre

15.04 > 14.05.2023

05.

Galleria Monica De Cardenas

Via Francesco Viganò, 4

Georgina Gratrix

Solo show

> 13.05.2023

Gideon Rubin

Solo show

18.05 > 28.07.2023

06.

ADI Design Museum

Piazza Compasso d’Oro, 1

Italy: A New Collective Landascape

Group show, a cura di Angela Rui con Elisabetta Donati de Conti e Matilde Losi

04.04 > 10.09.2023

07.

Archivio Vincenzo Agnetti

Via Niccolò Machiavelli, 30

Diaologo 02: Vincenzo Agnetti e Luca Pozzi. La profezia del vaso di petunie

Vincenzo Agnetti e Luca Pozzi

12.04 > 15.07.2023

08.

VIASATERNA

Via Giacomo Leopardi, 32

Archives of Empathy

Teresa Giannico, a cura di Giangavino Pazzola

12.04 > 09.06.2023

09.OPR Gallery

Viale Corsica, 99

Accept & Decline

Carlo Zanni

> 28.04.2023

Fabrizio Bellomo

May > July

a OPR Gallery – rooftop

Pettegolezzi

Giuseppe De Mattia

15.04.2023 | H. 17-21