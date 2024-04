Milano Art Week 2024, mappa #4: giornata di aperture e preview

In occasione dell’apertura della 28ma edizione di Miart – fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano, dal 12 al 14 aprile 2024, Untitled Association è pronta ad accompagnarvi giorno per giorno negli eventi di questa nuova edizione della Milano Art Week. Un itinerario pensato per professionisti del settore, conoscitori e appassionati d’arte, per scoprire le mostre, gli eventi e gli spazi da non perdere, in tutta la città. Potrete sfogliare la mappa completa nell’ultimo numero di exibart onpaper, il 124.

Oggi introduciamo una piccola deviazione rispetto alla nostra tratta e iniziamo dalla zona Corvetto con Fondazione Galleria Milano. Ci sposteremo da Tempesta Gallery per poi dirigerci in Piazza Duomo 19 con BPER Banca Privata Cesare Ponti. Nella settimana più attesa e concentrata dell’anno, numerose le aperture di nuove mostre: la galleria Ciaccia Levi, la galleria Tommaso Calabro e Vistamare saranno tre delle nostre tappe nell’arco del tardo pomeriggio. Concluderemo in zona Porta Genova con MEGA. Nel giorno della VIP Preview di Miart, inoltre, apre al pubblico una delle fiere più attese in città: MIA Photo Fair, dedicata alla fotografia, giunge alla sua tredicesima edizione con un ampio programma culturale e una serie di eventi off.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da untitled association (@untitledassociation)

In zona Corvetto, più precisamente in via Arcivescovo Romili, ha aperto, a due anni dalla chiusura della storica Galleria Milano, la Fondazione Galleria Milano che, con uno sguardo al passato e uno teso al futuro, si è articolata intorno a una vasta biblioteca, uno spazio espositivo e l’archivio storico della Galleria Milano con materiali e cataloghi degli oltre mille artisti che negli anni hanno partecipato all’attività della galleria. La mostra inaugurale Alexander e Sasha Brodsky. Piazza senza nome, aperta sino all’8 giugno, nasce dall’interesse verso l’attivazione di scambi e relazioni sperimentali con la scena artistica internazionale. La mostra, frutto della collaborazione tra Alexander Brodsky e il figlio Sasha, consiste di una grande installazione in terra cruda – con al centro tre obelischi – a cui non sarà possibile accedere se non tramite le finestre progettate sulle pareti dell’installazione stessa.

Tra gli eventi in calendario per il Fuorisalone, Mutative Transitions into Organic Utopia è il progetto site-specific di Aljoscha per Tempesta Gallery. Attraverso l’impiego di materiale organico e sintetico, in fibre di vetro e bioplastiche, l’artista ucraino combina le sue opere d’arte in un superorganismo multicolore esteso dal soffitto in una rete di intrecci che invita alla meraviglia. Dal 14 al 21 aprile, sarà inoltre possibile visitare l’installazione site-specific facente parte dello stesso progetto dell’artista presso la chiesa di Chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Sant’Angelo.

Superata Piazza Cordusio, arriviamo in Piazza Duomo 19, dove nella nuova sede di BPER Banca Private Cesare Ponti inaugura la personale di Alessandro Sambini, Human Image Recognition, a cura di Andrea Tinterri e Luca Zuccalà, con il contributo di Giorgia Ligasacchi, consulente d’arte, in collaborazione con il team arte di Pavesio e Associati with Negri-Clementi e Galleria Indice e con il Patrocinio del Comune di Milano. La mostra, che dopo l’opening sarà aperta al pubblico gratuitamente su prenotazione, presenterà tre grandi opere allestite in corrispondenza delle vetrine che affacciano su via Mengoni, visibili al pubblico per tutta la giornata. Esse sono il risultato di un esame che Sambini ha condotto sul quadro di Francesco Hayez Maria Stuarda che sale al patibolo (1827), parte delle collezioni di BPER Banca. Con Human Image Recognition Alessandro Sambini inscena un dialogo con l’intelligenza artificiale, spostando l’azione generativa sull’essere umano e proponendo un rapporto paritetico con lo strumento tecnologico.

Lasciamo il centro di Milano per arrivare, poco oltre Porta Monforte, presso la galleria Ciaccia Levi con la mostra, da poco inaugurata, di Zoe Williams, To those who have quite had their fill of Gorgo. Il lavoro di Williams incorpora linguaggi diversi, come l’immagine in movimento, la ceramica, il disegno e la performance. Dall’incontro dei diversi media l’artista crea oggetti e ambienti ironici e irriverenti. Erotismo e magia inebriano i suoi lavori denudando dinamiche di potere, politiche del sesso e strategie economiche della produzione.

Nello stesso cortile di via Rossini si affaccia la Galerie Gregor Staiger con la mostra personale di Lucy Stein intitolata She, the cat’s mother. La mostra presenta un corpus di nuovi dipinti e piastrelle, concepiti prendendo spunto dagli studi celtici, dalle mitologie europee e dalla teoria femminista, con L’uomo e i suoi simboli, l’indagine e il saggio del 1964 di Carl Jung sui miti primitivi e l’uomo moderno a fare da sfondo alla seconda mostra personale dell’artista inglese nella sede milanese della galleria.

Due le mostre inaugurate mercoledì, 10 aprile, da Tommaso Calabro, poco distante dall’Arco di Porta Ticinese: Copley, mostra che celebra l’artista americano William N. Copley, importante punto di congiunzione tra il surrealismo e la Pop Art americana; Popplay, la personale di Flaminia Veronesi nella project room. Una selezione di circa 20 dipinti e disegni, realizzati tra gli anni Cinquanta e Settanta, celebra il genio di Copley, artista autodidatta, scrittore, gallerista, mecenate e collezionista. Flaminia Veronesi presenta invece un progetto installativo in cui wall-painting, dipinti e opere tessili si incontrano in un sistema non gerarchico, ironicamente rispecchiato nell’universo variopinto dei lavori del dirimpettaio americano Copley.

Fuori dal nostro quarto itinerario cittadino, segnaliamo la mostra di Claudia Comte, Home Sweet Home, a cura di Ben Broome, inaugurata ieri da Vistamare. Attraverso una serie di sculture e dipinti inseriti in una installazione site specific, l’artista instaura una connessione fisica tra gli spazi della galleria e le colline nei dintorni di Basilea, dove Comte vive e lavora. Una serie di sculture realizzate nel 2023, impiegando un antico albero di Sequoia caduto vicino alla casa dell’artista, e le opere a parete ottenute cospargendo la tela di terreno proveniente dal suo giardino, ricreano ulteriormente l’oscillazione tra naturale e artificiale.

Concludiamo in bellezza con un drink da MEGA in Scalo Porto Genova, nel quartiere Tortona Navigli, la fiera d’arte non convenzionale che, concepita come spazio d’incontro dedicato all’arte contemporanea, alla sua primissima edizione ospita una selezione di 17 gallerie internazionali, artisti e magazine indipendenti – tra cui, König Galerie, L.U.P.O Lorenzelli Projects, F2T, Lunetta 11, Cable Depot, Nicoletti with Harlesden High Street.

Milano Art Week 2024: itinerario #4

Fondazione Galleria Milano

via Arcivescovo Romilli, 7

+ 02 2900 0352

fondazionegalleriamilano.it

info@fondazionegalleriamilano.it

Alexander and Sasha Brodsky. Piazza senza nome

> 8 giugno 2024

Tempesta Gallery

Foro Buonaparte, 68

+39 334 990 9824

info@tempestagallery.com

tempestagallery.com

Mutative Transitions into Organic Utopia

Aljoscha

> 28.06.2024

presso Chiesa di Santa Maria degli Angeli – Piazza Sant’Angelo

Aljoscha – Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Aljoscha

14.04 > 21.04.2024

BPER Banca Private Cesare Ponti

+39 059 42 42

Piazza Duomo, 19

bperprivatecesareponti.it

Human Image Recognition

Alessandro Sambini

a cura di Andrea Tinterri e Luca Zuccalà

Opening 11.04.2024

> 27.06.2024

Ciaccia Levi

Via Gioacchini Rossini, 3

info@ciaccialevi.com

ciaccialevi.com

To those who have quite had their fill of Gorgo

Zoe Williams

> 01.06.2024

Galerie Gregor Staiger

Via Gioacchini Rossini, 3

info@gregorstaiger.com

galerie.gregorstaiger.com

She, the cat’s mother

Lucy Stein

> 18.05.2024

Tommaso Calabro

Corso Italia, 47

+39 02 49696387

info@tommasocalabro.com

tommasocalabro.com

Copley

William N. Copley

> 22.06.2024

Popplay

Flaminia Veronesi

>22.06.2024

Vistamare Milano

Via Gaspare Spontini, 8

+39 02 63471549

info@vistamare.com

vistamare.com

Home Sweet Home

Claudia Comte

a cura di Ben Broome

> 08.06.2024

MEGA Art Fair

Scalo Porta Genova

Via Valenza, 2

info@megaartfair.com

megaartfair.com

MEGA Art Fair 2024 – I edition

> 14.04.2024

MIA Photo Fair Allianz MiCo – Milano Congressi

Entrance gate 16 – via Gattamelata, 13

miafair.it

Changing

MIA Photo Fair 2024 – XIII edition

> 14.04.2024