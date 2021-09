In occasione dell’edizione 2021 della Milano Art Week, settimana densa di eventi, inaugurazioni e progetti legati al mondo dell’arte, questa edizione speciale di Milano Art to Date, pensata da Untitled Association, intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo, una proposta di itinerario con le iniziative da non perdere: in questo primo circuito, segnaliamo ben sei mostre – di cui cinque in apertura proprio oggi – nei due quartieri limitrofi di Feltre e Lambrate.

Cominciamo con la bipersonale “voler leggere la schiuma”, allestita presso la galleria Francesca Minini: dalle ore 14 sarà possibile partecipare all’apertura della mostra e vedere le opere di Armando Andrade Tudela e Daniel Steegmann Mangrané. Un dialogo dei due artisti, legati da profonda amicizia e da tematiche e riflessioni comuni, sull’idea di forma intesa come testo e sulle connotazioni storiche e culturali che caratterizzano questo concetto. Muovendosi negli spazi della galleria, il visitatore si imbatterà in forme familiari, ma incomplete, misteriose, che tenterà di ricostruire e ricondurre – quasi come in un gioco – all’immaginario collettivo grazie alla propria fantasia.

A partire dalle ore 15 e fino alle ore 21 sarà possibile partecipare all’inaugurazione del group show dal titolo “Trois auteurs d’Histoire”, allestito presso gli spazi della galleria ArtNoble. La collettiva offre un assaggio della scena artistica contemporanea della Repubblica Democratica del Congo, presentando le diverse pratiche dei tre artisti coinvolti – Nelson Makengo, Georges Senga e Pamela Tulizo – che hanno fatto della fotografia il loro medium espressivo. Un progetto nato per omaggiare Luca Attanasio, ambasciatore italiano e sostenitore dell’arte e della cultura congolesi, e organizzato in collaborazione con l’associazione culturale indipendente Picha.

Boccanera Gallery ospita – sia nella sede di Milano, sia in quella di Trento – la nuova personale dell’artista brasiliana Debora Hirsch dal titolo “Até aqui (Fino a qui)” e curata da Giuseppe Frangi. In mostra una serie di lavori inediti che colpiscono soprattutto per la straordinaria azione di assemblaggio e dissimulazione che si cela dietro la loro realizzazione. Nelle sue tele, gli opposti convergono e confluiscono l’uno nell’altro, senza annullarsi, convivendo in un orizzonte sempre fluido dove tutto è ancora possibile. Le pitture di Debora Hirsch dialogheranno con le opere di Roberto Bosisio, artista di scuderia della Galleria Doris Ghetta di Ortisei, in un progetto di condivisione del nuovo spazio milanese da parte delle due gallerie.

Da non perdere, sempre in zona, le due personali allestite da Prometeogallery di Ida Pisani. “Gente comune” è il titolo della mostra che vede protagonisti i lavori di Filippo Berta – vincitore con il progetto ONE BY ONE della V edizione (2019) dell’Italian Council. Una ricerca, qui presentata, che ha inizio nel 2016 e che ha portato l’artista ad interrogarsi sul fenomeno dei muri fisici e sul concetto di confine che le tensioni sociali e individuali possono produrre. Come resoconto di questo progetto, sapientemente raccontato dal testo critico di Raffaella Sciarretta, opere fotografiche, disegni, installazioni video e una scultura. “Parole”, invece, è un focus storico curato dalla galleria – in collaborazione con l’artista Santiago Sierra – per raccontarne i lavori realizzati a partire dal 2002.

Il percorso continua con la quinta e ultima inaugurazione di oggi. Questa volta si tratta di una personale dedicata ad Alfredo Aceto, già Fellow dell’Istituto Svizzero (Milano Calling) per l’anno 2020/2021. Organizzata da Fonderia Artistica Battaglia e realizzata con il sostegno di Pro Helvetia, Istituto Svizzero e Galerie Lange + Pult, la mostra sarà visitabile solo fino al 18 settembre. “Svuotatasche” è il titolo di questo progetto, nato proprio all’interno degli spazi in cui è allestito e risultato di un mese di residenza Open Studio. Un’opportunità per l’artista di seguire il processo di lavorazione delle proprie opere e un’occasione oggi per i visitatori di vedere in anteprima tre nuove sculture realizzate in bronzo. Ad accompagnare lo svelamento dei lavori, un poema di Thomas Liu Le Lann.

A conclusione di questo itinerario, vi consigliamo come ultima tappa Scalo Lambrate. Gli spazi industriali di questo ex deposito ferroviario dei primi del Novecento ospitano dal 3 settembre la personale di Gianni Lucchesi organizzata da Galleria IPERCUBO. “OUT THERE” – questo è il titolo della mostra – presenta opere inedite dell’artista toscano: i suoi lavori sono il risultato di un’indagine della psiche e degli stati emotivi umani che vengono tradotti, ricorrendo a metafore, in qualcosa di visivamente tangibile. In questa occasione, una serie di sculture in bronzo e ferro – in cui l’uomo viene miniaturizzato e inserito in contesti surreali – si affiancano a due dipinti di grande formato che invitano a riflettere sul rapporto uomo-natura.

Milano Art Week: Itinerario #1, martedì 14 settembre

Francesca Minini

Via Massimiano, 25

+39 02 26924671

info@francescaminini.it

francescaminini.it

voler leggere la schiuma

Armando Andrade Tudela, Daniel Steegmann Mangrané

> 06.11.2021

*opening 14.09, H 14:00 > 21:00

ArtNoble

Via Ponte di Legno, 9

+39 324 9974878

info@artnoble.co.uk

artnoble.it

Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo

curated by ArtNoble in collaboration with Angelica Litta Modignani

14.09 > 28.10.2021

*opening 14.09, H 15:00 > 21:00

Boccanera Gallery

Via Ventura, 6

+39 340 5747013

info@boccaneragallery.com

boccaneragallery.com

Até aqui

Debora Hirsch, curated by Giuseppe Frangi

15.09 > 06.11.2021

*opening 14.09, H 16:00 > 21:00

Prometeogallery di Ida Pisani

Via Giovanni Ventura, 6

+39 02 83538236

info@prometeogallery.com

prometeogallery.com

Gente comune

Filippo Berta, texts by Raffaella Sciarretta

14.09 > 20.10.2021

Parole

Santiago Serra, texts by Luis Navarro

14.09 > 20.10.2021

Fonderia Artista Battaglia

Via Oslavia, 17

+39 02 341071

info@fonderibattaglia.com

fonderiabattaglia.com

Svuotatasche

Alfredo Aceto

14.09 > 18.09.2021

*opening 14.09, H 17:30 > 21:00

Scalo Lambrate

Via Saccardo, 12

+39 02 49529690

info@scalolambrate.com

scalolambrate.com

organized by Galleria IPERCUBO

OUT THERE

Gianni Lucchesi, curated by Nicolas Ballario

03.09 > 26.09.2021