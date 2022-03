In occasione dell’edizione 2022 della Milano Art Week, settimana densa di eventi, inaugurazioni e progetti legati al mondo dell’arte, questa edizione speciale di Milano Art to Date, pensata da Untitled Association, intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo una proposta di itinerario con le iniziative da non perdere (qui le altre tappe).

Milano Art Week 2022: un lungo giro sulla metropolitana

Come prima tappa di questo quarto circuito, vi proponiamo Plesant, personale dell’artista Monica Bonvicini, che inaugura già dalle 10 del mattino e per tutta la giornata, fino alle 20, presso la storica Galleria Raffaella Cortese in Via Stradella (M1/Lima, M2/Piola). L’indagine sul linguaggio, sulla letteratura e sulla costruzione dell’identità sono le tematiche che Bonvicini porta in mostra in tutte e tre gli spazi espositivi della galleria. Sei specchi diventano fogli di frasi crudeli che l’artista dipinge in contrasto con la lucida perfezione della superficie, attingendo e facendosi ispirare dalle opere Virginia Wolf e dalle poesie di Amelia Rosselli.

Ci spostiamo da Corso Buenos Aires sulla Linea Rossa della metropolitana verso CityLife (M1/Amendola, M5/Tre Torri), presso il Complesso residenziale di Via Spinola 8, dove la galleria Dellupi Arte apre le porte dalle 15 alle 20, con la personale dell’artista asiatica Yanyan Huang, Silenzio nel Tempo: una raccolta di 12 opere pittoriche in grande formato, realizzate durante il suo soggiorno in Sicilia. L’artista reinterpreta il paesaggio siculo, attingendo da quello interiore e personale. Astrazione e figurazione si mescolano con armonia e delicatezza attraverso il suo approccio calligrafico: segni gestuali, volute di colore coronano la composizione delle opere con fare poetico, richiamando non solo una tradizione orientale, ma quella più propriamente barocca del territorio siciliano.

Da Tre Torri, con la Linea Lilla questa volta (M5), ci spostiamo verso il Centro e come terza tappa della giornata vi segnaliamo, tra gli eventi da non perdere, la seconda edizione di meta_fair #2, moving with_in the complex: independent curating, sotto il nome di co_atto e in collaborazione con Untitled Association, che inaugura dalle 18:30 all’interno del Passante Ferroviario di Porta Garibaldi (M2, M5/Garibaldi FS). Questa edizione si propone come un festival in vetrina coinvolgendo 17 spazi e progetti espositivi indipendenti italiani e internazionali. Far emergere le realtà indipendenti è uno degli obiettivi principali di meta_fair#2: a queste, raramente inserite all’interno di un contesto istituzionale come miart, verrà data la libertà di realizzare un proprio progetto espositivo, contenuto in una vetrina, per tirar fuori la loro identità e con l’obiettivo di valorizzarne la loro diversità.

Pochi passi a piedi per raggiungere in Corso Como la Fondazione Sozzani, dove Webber Gallery cura la personale dell’artista inglese Steve Harris intitolata Octopus, visitabile dalle 17:30. Costituita da una serie di fotografie ispirate dall’omonima poesia di Marienne More, “An Octopus”, la mostra indaga la fragilità contrapposta alla forza dell’ambiente globale, servendosi di paesaggi glaciali epici.

Ancora una breve passeggiata, da Corso Como verso Viale Pasubio, con uno sguardo sull’architettura di Herzog & De Meuron che ospita la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, per raggiungere la galleria Kaufmann Repetto in via di Porta Tenaglia, dove ci accolgono i lavori che Gianni Caravaggio ha pensato e realizzato per Il sole che filtra tra le foglie, la sua poeticissima ultima mostra personale, recentemente inaugurata e visitabile dalle 10:30 alle 19, fino al 9 aprile e comunque durante tutta questa Art Week.

A concludere l’itinerario di oggi, un’altra star di questa primavera 2022: a Pirelli HangarBicocca (M1/Villa San Giovanni, M5/Ponale) apre, a partire dalle 17, a mostra Sunshine State, personale dell’artista Steve McQueen, composta da sei opere filmiche e una scultura. Il progetto espositivo rappresenta un’esperienza immersiva nel linguaggio visivo dell’artista, il quale introduce modelli narrativi liberi e punti di vista inaspettati sulle sfumature più ampie e trasversali di contesti sociali storici e contemporanei. L’ingresso è gratuito ma per partecipare è necessario sempre prenotarsi.

Itinerario #4

Galleria Raffaella Cortese

Via Alessandro Stradella, 7-1-4

+39 022043555

galleria@raffaellacortese.com

raffaellacortese.com

Plesant

Monica Bonvicini

30.03 > 06.08.2022

*opening 30.03, H 10:00 > 20:00

Dellupi Arte

C/o Complesso residenziale CityLife

Via Ambrogio Spinola, 8/A

+39 024695211

info@dellupiarte.com

dellupiarte.com

Silenzio nel Tempo

Yanyan Huang text by Nicole Kaack

30.03 > 20.05.2022

*opening 30.03, H 15:00 > 20:00

co_atto

Porta Garibaldi,

Stazione del Passante ferroviario

coatto.info@gmail.com

coattoproject.com

in collaboration with Untitled Association

meta_fair #2, moving with_in the complex: independent curating

30.03 > 20.05.2022

*opening 30.03, H 18:30 > 21:00

Fondazioni Sozzani

Corso Como, 10

+39 024695211

fondazionesozzani.org

Octopus

Steve Harris, curated by Webber Gallery

30.03 > 15.05.2022

*opening 30.03, H 17:30 > 20.00

Kaufmann Repetto

Via di Porta Tenaglia, 7

+39 0272094331

info@kaufmannrepetto.com

kaufmannrepetto.com

Il sole che filtra tra le foglie

Gianni Caravaggio

> 09.04.2022

Pirelli HangarBicocca

Via Chiese, 2

+39 02644233537

info@hangarbicocca.org

pirellihangarbicocca.org

Sunshine State

Steve McQueen, curated by Vicente Todolí and Clara Kim with Fiontán Moran

31.03 > 25.04.2022

*opening 30.03, H 17:00 >