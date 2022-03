Milano Art Week x Untitled #5: scaldando i muscoli, in attesa di miart

In occasione dell’edizione 2022 della Milano Art Week, settimana densa di eventi, inaugurazioni e progetti legati al mondo dell’arte, questa edizione speciale di Milano Art to Date, pensata da Untitled Association, intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo, una proposta di itinerario con le iniziative da non perdere (qui le altre tappe). Anche oggi vi suggeriamo un nuovo percorso, con un circuito di eventi diversificato tra il quartiere Porta Romana, Porta Venezia fino alla Fabbrica del Vapore, per scaldare i muscoli e aspettare il vernissage di miart 2022, alle ore 18.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da untitled association (@untitledassociation)

Milano Art Week 2022: scaldando i muscoli per miart

Inziamo la giornata con una visita alla Fondazione Prada che apre finalmente al pubblico, nella sede di Largo Isarco, l’attesissima nuova mostra Useless Bodies? del duo Elmgreen & Dragset (qui anche la nostra intervista agli artisti). Il corpo nell’era post-industriale è la tematica scelta, che si articola nei quattro spazi espositivi della Fondazione. La presenza virtuale sembra sostituire lentamente quella fisica, la quale sta perdendo la sua centralità mutando i rapporti interpersonali oltre che quelli lavorativi. Da questa riflessione, Elmgreen & Dragset portano in mostra una serie di installazioni immersive, riaffermando l’importanza della presenza corporea.

Spostandosi in Centro, verso Piazza Duomo, all’Osservatorio Milano, sempre di Fondazione Prada, nella Galleria Vittorio Emanuele II, si può ancora visitare la mostra Role Play. La mostra collettiva, curata da Melissa Harris, indaga i processi di ricerca, proiezione e creazione di identità alternativa mettendo in discussione gli stereotipi, il senso di luogo e di prospettive future, attraverso le opere di Meriem Bennani, Juno Calypso, Cao Fei, Mary Reid and Patrick Kelley, Beatrice Marchi, Darius Mikšys, Narcissister, Haruka Sakaguchi & Griselda San Martin, Tomoko Sawada, Bogosi Sekhukhuni e Amalia Ulman.

Non lontano da Piazza San Babila, Conceptual Fine Arts presenta negli spazi di via Rossini, insieme alla Galerie Crèvecœur di Parigi, il duo di artisti Julien Carreyn e Naoki Sutter–Shudo con la mostra Bibliothèque. Le opere di Carreyn si alternano tra scultura e fotografia creando una narrazione unica priva di coordinate temporali, ma in grado di far emergere i ricordi della sua infanzia. Naoki Sutter-Shudo, introduce tramite le sue sculture una danza eurtimica con l’intento di contrastare i rimandi di un’intimità appena sussurrata.

Allo stesso civico di via Rossini si può approfittare della presenza di altre due gallerie europee recentemente sbarcate a Milano: Ciaccia Levi, da Parigi, con una personale di Daniel Jacoby, No One Cried, e Galerie Gregor Staiger da Zurigo con un’altra personale, questa volta di Sonia Kacem, 3 pieghe, 4 archi e 1 rettangolo, frutto del recente periodo di residenza dell’artista svizzera presso la Fonderia Battaglia.

Come terza tappa della giornata, il team di MASSIMO, per la seconda stagione espositiva dello spazio indipendente, propone +39 334 2928559, titolo della personale di DAFNE curata da Stefano Galeotti, Giulia Parolin e Martina Rota, accessibile dalle 18:00 in Via degli Scipioni. La mostra, dal titolo particolare, si articola attorno all’idea di telefonata, alludendo a una conversazione tra interlocutori sconosciuti, attraverso sei opere tra scultura pittura e installazioni, che l’artista introduce all’interno dello spazio. L’osservatore si lascia immergere all’interno di un luogo privo di riferimenti dimensionali, a favore di un’esperienza astratta che ruota intorno all’idea di intermittenza, attraverso un rimbalzo continuo di informazioni che DAFNE frammenta e ricompone.

A conclusione dell’itinerario di oggi, all’interno della Fabbrica del Vapore, Careof propone un programma di proiezioni dall’Archivio Video di Careof, intitolato Les grasses matinèes, nel quale 50 artisti reinterpretano i temi della contemplazione, della valorizzazione del tempo e della pigrizia. Il titolo della mostra deriva dall’espressione francese riferita al trascorrere la matinée nel letto, che viene sottolineato grazie all’allestimento creato da Finemateria, creando un contrasto tra la flessibilità dei materiali impiegati e la rigidità dei volumi presenti.

Itinerario #5

Fondazione Prada

Largo Isarco, 2

+39 0256662611

info@fondazioneprada.org

fondazioneprada.org

USELESS BODIES?

Elmgreen & Dragset

31.03 > 22.08.2022

presso Osservatorio Milano – Galleria Vittorio Emanuele II

Role Play

Group show, a cura di Melissa Harris

> 22.06.2022

Conceptual Fine Arts

Via Gioacchino Rossini, 3

eleonora@conceptualfinearts.com

conceptualfinearts.com

Bibliothèque

Julien Carreyn e Naoki Sutter–Shudo presentato da Galerie Crèvecœur, Paris

31.03 > 28.04.2022

Ciaccia Levi

Via Gioacchino Rossini, 3

No One Cried

Daniel Jacoby

29.03 > 06.05.2022

Galerie Gregor Staiger

Via Gioacchino Rossini, 3

3 pieghe, 4 archi e 1 rettangolo

Sonia Kacem

31.03 > 21.05.2022

MASSIMO SPACE

Via degli Scipioni, 7

massimo@massimomassimo.com

massimomassimo.com

+39 334 2928559

DAFNE a cura di Stefano Galeotti, Giulia Parolin, Martina Rota

31.03 > 19.04.2022

*opening 31.03, H 18:00 >

Careof

Fabbrica del Vapore

Via Procaccini, 4

+39 026669080

careof@careof.org

careof.org

Les grasses matinées

Live Stream, a cura di Marta Cereda

31.03> 03.04.2022

*opening 31.03, H 9:30 > 12.30