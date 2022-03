In occasione dell’edizione 2022 della Milano Art Week, settimana densa di eventi, inaugurazioni e progetti legati al mondo dell’arte, questa edizione speciale di Milano Art to Date, pensata da Untitled Association, intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo, una proposta di itinerario con le iniziative da non perdere. In questo primo circuito, vi segnaliamo ben cinque mostre, recentemente inaugurate nei due quartieri di Isola e Castello e nei pressi di Porta Romana.

Milano Art Week 2022: cinque mostre da non perdere

Monica de Cardenas ha aperto le porte lo scorso giovedì, inaugurando la personale di Chantal Joffe, la quale presenta le sue nuove opere pittoriche, prediligendo come suoi soggetti i più importanti scrittori, storici dell’arte, saggisti, acclamati dalla critica, che hanno reso l’atto di scrivere non solo la loro professione ma anche la loro identità. Con il suo stile fluido, la Joffe cattura le emozioni le debolezze dell’esistenza umana, la cui intesità psicologica espressa rende il nostro sguardo ambiguo, inquietante e gratificante.

A pochi passi da Milano Porta Garibaldi inaugura la collettiva “Re_g(u)ard_e“,curata da Irene Biolchini e Sofia Baldi, presso Spazio Gamma. Partendo dall’analisi etimologica del verbo francese, regarde, guardare, e quello inglese, regard, considerare, il progetto espositivo tenta di rompere la sempre più frequente associazione tra sguardo e giudizio, scardinando i limiti del visivo attraverso le opere site specific di Matthew Attard, di Stefano Non e della performance di Meloe Gennai, reinterpretando l’atto stesso di guardare.

Passando in zona Castello, alla Galleria Poggiali si può vedere la personale Sojourn Summits dell’artista afrocaraibico americano Miguel Angel Payano Jr, il quale porta in mostra un nuovo ciclo di dipinti e sculture, volte a porre una riflessione sui i meccanismi di formazione di identità. Le opere di Miguel esplorano l’importanza del linguaggio nella nostra comprensione in relazione con gli uni con altri, ponendo agli occhi dello spettatore rappresentazioni antropomorfe e surreali di oggetti provenienti dall’America, dalla Cina e dai Caraibi,luoghi non solo di origine ma anche delle sue memorie.

Da non perdere, sempre in zona Castello, la personale di Alma Heikkilä, intitolata “Hot prefrontal cortex“, alla Tempesta Gallery. L’artista finlandese pone una riflessione sulla condizione umana e la sua transitorietà all’interno di una biosfera, sottolineando il rapporto tra l’elemento organico e inorganico. La pratica artistica di Alma si traduce nel tentativo di far riflettere lo spettatore sull’impossibilità dell’essere umano di controllare il cambiamento presentando un corpus di opere che ritraggono intricati schemi di crescita e decadenza.

A conclusione dell’itinerario di oggi, cambiando scenario, vi consigliamo la collettiva proposta da State of, a Scalo Lambrate che vede come protagonista la Fotografia Italiana Contemporanea. La mostra fotografica, curata da Luca Zuccalà e Andrea Tinterri, raccoglie le opere di 16 autori (Mattia Balsamini, Fabio Barile, Fabrizio Bellomo, Silvia Bigi, Alessandro Calabrese, Marina Caneve, Nicolò Cecchella, Giorgio Di Noto, Rachele Maistrello, Silvia Mariotti, Allegra Martin, Jacopo Rinaldi, Alessandro Sambini, Caterina Erica Shanta, Jacopo Valentini, Emilio Vavarella)con l’intento di documentare la frammentarietà del panorama creativo italiano. In occasione dell’evento verrà inaugurata la piattaforma digitale Galleria Indice, realtà intenta a far conosce il medium della fotografia mediante un susseguirsi di mostre, eventi, conversazioni, confronti di scambio culturale.

Itinerario #1

01.Monica De Cardenas

Via Francesco Viganò, 4

+39 02 29010068

info@monicadecardenas.com

monicadecardenas.comWriters

Chantall Joffe

24.03 > 07.05.2022

02.Spazio Gamma

Via Pastrengo, 7

info@spaziogamma.net

In collaboration with Istituto Svizzero, Galleria Michele Rizzo

Re_g(u)ard_e

Matthew Attard, Meloe Gennai, Stefano Non and Sergio Giusti critic and poetical presence

curated by Irene Biolchini and Sofia Baldi

24.03 > 26.09.2021

03.Galleria Poggiali

Foro Buonaparte, 52

+39 0272095815

info@galleriapoggiali.com

galleriapoggiali.com

Sojourn Summits

Miguel Angel Payano Jr

24.03 > 04.05.2022

04.Tempesta Gallery

Foro Buonaparte, 68

+39 334 9909824

info@tempestagallery.com

tempestagallery.com

Hot prefrontal cortex

Alma Heikkila, curated by Enrico Angelico and Elisa Bonzano

24.03 > 31.03.2022

05.State of

Via Seneca, 4

+39 02 341071

info.stateof@gmail.com

At Scalo Lambrate – Via Saccardo, 12

In collaboration with Galleria Indice

Fotografia Italiana Contemporanea

Group show, curated by Andrea Tinterri e Luca Zuccalà

24.03 > 18.09.2021