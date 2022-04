Presentato da (Un)fair, il nuovo format di fiera-non-fiera per la nuova generazione di collezionisti e galleristi, Milano Contemporary è il programma che, in questo fine settimana dedicato all’arte contemporanea, ci farà scoprire le nuove realtà più interessanti della città, con gallerie e project space che apriranno le loro porte con una programmazione speciale, tra visite guidate, workshop, attività per i più piccoli. Ecco alcuni progetti da non perdere.

Looking for Art

Looking for Art, azienda nata nel 2019 come StartUp Innovativa dedicata alla diffusione e alla promozione di artisti emergenti Under35, parteciperà ad (un)fair, con un proprio stand, esponendo quattro tra i propri pittori: Alice Capelli, Stefano Daneri (in arte WE ARE AREN), Riccardo Ricca e Matteo Succi (in arte SVCCY).

Nel circuito di eventi collaterali di Milano Contemporary, presenta “From Street to Gallery”, l’esposizione personale di Michel Oz (1977), artista italo-argentino che da anni indaga ed esplora la Pop Culture. La sua ricerca, infatti, si concentra sul riutilizzo di frammenti di manifesti strappati dalle pareti urbane di alcune metropoli e successivamente mixati tra loro al fine di creare una contaminazione artistica e culturale dal forte impatto visivo ed emotivo.

SpazioSERRA

SpazioSERRA nasce dal progetto Artepassante, un programma di riqualificazione degli spazi metropolitani che fa capo all’Associazione Le Belle Arti in collaborazione con RFI e con il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. SERRA è uno spazio espositivo non-profit che nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio milanese attraverso il lavoro dei giovani artisti, in un luogo, quello suburbano, non dedicato all’arte, dove l’arte diventa un incidente.

“A Submerged Subversion” è la mostra site-specific di Thomas Soardi proposta, presso la stazione Lancetti del Passante ferroviario di Milano, all’interno di venerazioneMUTANTE, la stagione espositiva di spazioSERRA dedicata alla trasformazione delle opere site-specific nel corso della loro permanenza. L’opera di Soardi traccia un parallelismo tra la stazione di Lancetti, spazio urbano caratterizzato da un continuo divenire di flussi, e l’abisso marino, uno degli ultimi territori inesplorati del pianeta Terra, nonostante ne ricopra quasi il 70% della superficie. Sculture e tracce audio raccontano l’evoluzione di alcuni organismi marini, l’ostilità ambientale, la dicotomia spaziale abisso – suburbio, e il rapporto di scambio anatomico tra pesce ed essere umano.

Candy Snake Gallery

Candy Snake Gallery è una galleria dall’attitudine fresca e sperimentale, impegnata nella promozione dell’arte emergente. Concentrandosi sulle nuove tendenze dell’arte contemporanea, la galleria intende agevolare il collezionismo con modalità di presentazione che favoriscono il piacere di conoscere e collezionare l’arte del presente. La selezione di artisti si concentra principalmente sulle nuove generazioni, puntando sui giovani che nelle proprie opere esprimono il presente con un linguaggio vitale, permeato dall’attuale cultura visiva.

Durante Milano Contemporary, Candy Snake Gallery presenta Fatamorgana, mostra collettiva che riunisce le opere di quattro giovani artisti: Flavia Albu, Ilaria Fasoli, Carlos Hache, Camilla Rocchi. Il titolo è tratto dal nome del miraggio dovuto alla rifrazione della luce in particolari condizioni termiche. La fata Morgana della mitologia celtica è una maga bella e seducente, capace di far apparire le cose in modo diverso da quello che sono, creando appunto dei miraggi.