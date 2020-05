Al Palazzo delle Esposizioni di Roma, nella Sala Fontana, l’unidici maggio sarà inaugurata la personale di Miltos Manetas (1964, Grecia) “Condizione Assange – Quaranta ritratti di Miltos Manetas . Una mostra che apre per restare chiusa”, ma rimarrà non accessibile al pubblico anche nel caso in cui, dopo il 18 maggio, l’istituzione dovesse riaprire, a meno che Julian Assange non venga liberato, ha spiegato l’artista in una lunga intervista di Cesare Pietroiusti, Presidente di Azienda Speciale Palaexpo:

«Per me, le opere non possono essere viste dal vero non perché il Museo è chiuso ma perché Assange vive, ormai da anni, da sequestrato: non lo puoi vedere di persona – anche se puoi vedere innumerevoli foto e video suoi. Abbiamo infatti deciso che, se per caso la sua condizione si risolve mentre la mostra è in corso, apriremo anche noi “Condizione Assange” al pubblico al più presto possibile, che sia per un mese, un giorno, un’ora, non ha importanza! Questo potrebbe succedere: lo vogliono morto e l’hanno lasciato in una prigione piena di COVID. D’altra parte, è possibile che la legge internazionale venga alla fine rispettata e che Assange venga rilasciato: speriamo!».

E, come dall’inizio del progetto dedicato ad Assange sul suo profilo Instagram Miltos Manetas regala i ritratti che realizza quasi giornalmente a chi scrive “voglio questa pittura”.

Quali opere sono esposte?

La mostra comprenderà «una serie di circa quaranta ritratti di Julian Assange eseguiti da Miltos Manetas tra febbraio e aprile di quest’anno e vuole rappresentare, fra le molte cose dette e fatte in questi ultimi due mesi in tutto il mondo, un particolare, forse paradossale, contributo di riflessione sulla condizione della reclusione, dell’isolamento, dell’impossibilità dell’incontro», ha spiegato l’istituzione.

«“Condizione Assange” vuole essere soprattutto un’operazione che coglie, nella coincidenza fra la lunga storia di reclusione e isolamento – prima da rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, poi, dopo il “sequestro”, nelle prigioni inglesi – di sovraesposizione mediatica e, allo stesso tempo, di riduzione al silenzio di Julian Assange, molte analogie con la condizione vissuta da miliardi di abitanti del pianeta, in queste settimane», si legge nel comunicato stampa.

Ad ora non è stata comunicata una data di conclusione della mostra.

Come “vedere” la mostra?

«L’unica modalità per conoscere ed esplorare “Condizione Assange” rimarranno la sua comunicazione e la sua documentazione attraverso i canali social, Instagram, Facebook e Youtube, e digitali di Palazzo delle Esposizioni e il profilo Instagram condizioneassange creato dall’artista per essere riempito di contenuti a partire dal momento dell’inaugurazione, l’11 maggio alle ore 18» ha proseguito Palazzo delle Esposizioni. Palazzo delle Esposizioni metterà a disposizione del pubblico vari strumenti di approfondimento, come la citata intervista di Cesare Pietroiusti a Miltos Manetas che tra qualche giorno potrete trovare sul sito, di cui di seguito riportiamo alcuni passaggi, e il testo di Valentino Catricalà, che contestualizza la mostra rispetto alla pandemia, di cui potete trovare qui sotto versione integrale e inedita.

L’intervista di Cesare Pietroiusti a Miltos Manetas

Alcuni estratti dall’intervista:

«A un certo punto hai deciso di realizzare dei ritratti di Julian Assange. Uno al giorno, o quasi. Quando hai cominciato? Perché Assange? Perché quadri a olio?

«23 febbraio 2020. Yanis Varoufakis e diversi compagni del Diem25 sono a Londra. Insieme con Brian Eno, Roger Waters, Vivienne Westwood, Zižek e altri stanno cercando di attirare l’attenzione dei media sul caso Assange: non è facile, a pochi interessa in quel momento, la condizione di un uomo “chiuso dentro” da ormai otto anni. Però, di lì a pochi giorni, la condizione di Assange diventerà una condizione simile a quella di tutti noi, una cosa che non si poteva immaginare… […]

Forse mi sono buttato in questo progetto “per aiutare Assange”, ma ora, con l’epidemia in corso, i termini della questione sono cambiati. Fatto sta che ho deciso di dipingere un ritratto per ogni giorno che lui passa in prigione. E, naturalmente, regalare tutto ad altre persone».

«I ritratti vengono pubblicati sul tuo account Instagram e la prima persona che esprime un “like” diventa proprietaria del ritratto di quel giorno. Cosa c’è dietro questo meccanismo? Un sostegno a favore di una persona perseguitata? Un esperimento sull’uso dei social? Una valorizzazione del dono come critica del mercato dell’arte?»

«Il ritratto non va alla prima persona che esprime un “like” ma al primo che dichiara esplicitamente: “voglio questa pittura”. Se c’è un dono, sono anche io a riceverlo perché, se non ci fosse qualcuno che desidera il quadro, il progetto non esisterebbe, e probabilmente avrei smesso di dipingere Assange. Ripensando alle ragioni che mi hanno portato a fare tutto ciò, credo che all’inizio stavo cercando di stabilire una qualche forma di “relazione” con Assange. In un certo senso questa relazione si è manifestata quando ho visto che così tante persone erano entusiaste di ricevere i suoi ritratti: in qualche modo ho sentito che lui stesse diventando partecipe alla mia “lotta” come artista, e io alla sua – anche se si tratta di lotte molto differenti.

A proposito dei social media direi che, da quando esistono, sono il mio studio, tutto quello che faccio passa di là. Non c’era la volontà di esprimere una critica al mercato, direi piuttosto che è emerso il bisogno, pratico ma anche psicologico, che qualcuno acquisisse quei ritratti di Assange immediatamente, appena fatti. Non era importante ricevere denaro e neanche era rilevante il profilo dell’acquirente. Dovevo avere la sensazione di darli a qualcuno. E così è nata l’idea dell’offerta gratuita».

Miltos Manetas e il riposizionamento dell’arte al tempo del coronavirus