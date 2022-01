MINICICCIOLI: 25 artisti e artiste per una partenza esplosiva, a Vicenza

Per salutare il vecchio e il nuovo anno ife collective, un nuovo collettivo curatoriale basato a Vicenza composto da Eleonora Ambrosini, Marta Braggio e Ilaria Zampieri, propone la mostra collettiva “MINICICCIOLI” nei nuovi spazi cittadini di Via Saviabona 107. Per l’occasione saranno esposte le opere frutto delle ricerche attuali di 25 artisti e artiste del vicentino conducendoci verso percorsi inediti: Mattia Bertolo, Nicola Bertolo, Saverio Bonato, Sofia Bonato, Marta Braggio, Martina Camani, Chiara Cecconello, Elena Della Corna, Silvia Faresin, Andrea Grotto, Alessio Guarda, Link Hg, Stefan Milosavljevic, Giacomo Modolo, Teresa Molon, Nero/Alessandro Neretti, Giulio Polloniato, Francesco Pozzato, Fabio Ranzolin, Marco Reghelin, Gianna Rubini, Thomas Scalco, Matteo Valerio, Christian Manuel Zanon.

Con questo primo progetto ife collective condivide uno tra i propri intenti (un buon proposito per il futuro), ovvero quello di instaurare un dialogo con i territori liminali, dando spazio all’indagine sulle pratiche artistiche presenti e promuovendo l’incontro con i soggetti che ne fanno parte.

“Come omaggio ai piccoli gesti grandi, agli auguri sinceri, a creature e zone minuscole MINICICCIOLI è un inno all’azione, solo all’apparenza impercettibile. I petardini universalmente conosciuti, parte anche un po’ nostalgica della nostra infanzia e adolescenza, diventano simbolo di una modalità delicata e forte di interagire e relazionarsi”.

Un primo progetto per un nuovo anno, dedicato a piccoli cambiamenti creatori di quel rumore capace di ridefinire i luoghi e gli esseri che incontra. La mostra è visibile fino al 16 gennaio, su appuntamento. Qui, per info e prenotazioni.