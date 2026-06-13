13 giugno 2026

Numero Cromatico vince il Visions Prize 2026 con un progetto tra arte e neuroscienze

Arte contemporanea

di

Il collettivo Numero Cromatico si aggiudica il Visions Prize 2026, menzione speciale ad Andrea Bolognino e presentazione a Napoli, durante un evento dedicato alle nuove tecnologie

Numero Cromatico, 2026, Fotografia di Gianni Pucci
Google Preferred Site Aggiungi exibart tra i preferiti Google

Sarà presentato oggi, 13 giugno 2026, a Napoli, nell’ambito di ctrl/shift, il summit internazionale dedicato a intelligenza artificiale, quantum computing e Web3, il progetto vincitore della seconda edizione di Visions Prize, il premio dedicato agli artisti e alle artiste under 40 promosso da Visions. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato il collettivo romano Numero Cromatico, selezionato dalla giuria per la capacità di interpretare con particolare efficacia le questioni poste dalla call I Popoli del Mare, dedicata alle trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali del presente. La decisione è stata presa dal comitato composto da Fabio Agovino, Marco Bassan, Gianluca Di Bella, Fabrizio Romano Genovese e Daniela Zangrando, che ha individuato nella proposta del collettivo una ricerca capace di coniugare rigore metodologico, originalità e forza visionaria.

Il progetto Visions si propone di sostenere concretamente la ricerca artistica emergente e di offrire strumenti di produzione e visibilità a pratiche in grado di confrontarsi con le urgenze contemporanee. Per l’edizione 2026 il tema scelto era I Popoli del Mare, una riflessione sui processi di trasformazione che stanno ridefinendo identità, appartenenze e sistemi di potere in un contesto segnato da profonde mutazioni tecnologiche e culturali.

Numero Cromatico, Y.O.U. Your Own Universe, veduta dell’installazione, Glo for Art, Milano

In questo scenario, il lavoro di Numero Cromatico è stato premiato per la sua capacità di affrontare tali questioni attraverso un approccio che intreccia ricerca artistica e indagine scientifica. Da anni il collettivo sviluppa infatti una pratica transdisciplinare che mette in relazione arte visiva, neuroscienze, psicologia, filosofia e design, concentrandosi sui processi percettivi, cognitivi e linguistici che modellano il rapporto tra individuo e realtà.

Fondato a Roma, Numero Cromatico si definisce contemporaneamente artista, centro di ricerca e casa editrice indipendente. Le sue opere assumono forme differenti – installazioni, pubblicazioni, ambienti immersivi e dispositivi sperimentali – con l’obiettivo di attivare nello spettatore processi sensoriali, emotivi e cognitivi. Parallelamente il collettivo ha contribuito allo sviluppo del dialogo internazionale tra arte e neuroscienze attraverso Nodes – Journal of Art and Neuroscience, rivista scientifica dedicata alla neuroestetica che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento per ricercatori e studiosi del settore.

Andrea Bolognino

Accanto al premio principale, la giuria ha assegnato una menzione speciale ad Andrea Bolognino, artista e dottorando in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. La motivazione sottolinea la qualità della ricerca presentata e la sensibilità con cui il progetto ha affrontato i temi proposti dalla call. Formatosi tra Napoli e la Kunsthochschule Weissensee di Berlino, Bolognino sviluppa una pratica che, partendo da pittura e disegno, si estende verso installazioni e ambienti immersivi, esplorando il rapporto tra materia vivente e non vivente e le possibili configurazioni ecologiche del futuro.

Villa Doria d’Angri

L’annuncio del vincitore culminerà oggi con un talk ospitato all’interno di ctrl/shift, manifestazione dedicata ai linguaggi contemporanei in programma dal 13 al 15 giugno a Villa Doria d’Angri, a Napoli. L’incontro rappresenterà anche un’occasione di confronto sul ruolo dell’arte come strumento di interpretazione critica dei cambiamenti della società.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui