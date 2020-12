Una nuova luce per la metropolitana dell’arte di Napoli: sono stati presentati i lavori di riallestimento delle due splendide opere di Carlo Alfano, Luce-Grigio e Frammenti di un autoritratto anonimo, che dal 2002 erano esposte negli spazi della stazione Dante. Le tele del grande artista napoletano avevano subito diversi danni, causati non solo dal tempo ma anche da alcuni atti vandalici, favoriti dalla disposizione incauta, in particolare, dell’Autoritratto, spostato, alcuni anni fa, in una zona di passaggio. A promuovere l’ormai improrogabile intervento, la figlia dell’artista, la professoressa Flavia Alfano, e l’imprenditore e mecenate Gianfranco D’Amato. I lavori sono stati seguiti dalla restauratrice e docente Karin Tortora, mentre il nuovo allestimento è stato curato dall’architetto Lucio Turchetta. L’occasione è stata buona per completare anche un intervento di manutenzione sui neon che compongono Queste cose visibili, opera altrettanto suggestiva, realizzata da Joseph Kosuth nel 2001 per illuminare l’atrio della stazione con una frase tratta da Convivio di Dante Alighieri.

Insomma, un modo significativo per commemorare il trentennale della scomparsa di Alfano, che nacque a Napoli, il 22 maggio 1932, e morì il 25 ottobre 1990. Intellettuale inquieto, artista enigmatico e autonomo, la sua ricerca spaziava tra gli ambiti della rappresentazione e della narrazione, procedendo sulla sottile linea di demarcazione tra reale e irreale, visioni e parole, sfociando in opere tanto esuberanti quanto liriche.

«L’idea di restaurare e preservare i delicati lavori pittorici di Carlo Alfano ha avuto una lunga gestazione ed è frutto dell’autentica passione, per questo insigne artista, di tante persone», ha dichiarato Flavia Alfano, intervenuta alla presentazione della risistemazione insieme a Gianfranco D’Amato e al vicesindaco Enrico Panini, all’assessore Carmine Piscopo, all’Amministratore Unico di ANM Nicola Pascale. «Il progetto ha incontrato la piena condivisione e la disponibilità del Comune di Napoli e di ANM che hanno dimostrato sensibilità e interesse nel voler ricordare ufficialmente, a trent’anni dalla scomparsa, un meritevole figlio di Napoli e cittadino del mondo. Le opere sono un tramite diretto per onorare la memoria degli artisti, seguendo le tracce della loro ricerca scopriamo una fonte inesauribile di espressioni vitali. Attraverso il loro percorso affrontiamo la complessità di interrogativi umani da condividere con la collettività», ha continuato Alfano.

Le due opere di Carlo Alfano per la Stazione Dante

Presentato alla Biennale di Venezia del 1982, Luce-grigio è un lavoro complesso anche nella struttura: su due tele affiancate e asimmetriche, acrilico, grafite e filo scandiscono un momento di passaggio, con il profilo dello stesso artista che sembra estroflettersi in una piccola figura in caduta, riferimento alla Tomba del Tuffatore di Paestum, un simbolo dai forti connotati esoterici ed esistenziali. L’opera, imponente nelle misure ma fragile, era stata danneggiata da teppisti e presentava diversi sfondamenti.

Nel percorso di Alfano, una posizione rilevante occupano i generi e i temi del ritratto e dell’autoritratto, attraverso cui esprimere il dualismo tra oggetto e soggetto in forma visiva. Realizzato nel 1985, all’interno di una serie di lavori iniziata nel 1969 e proseguita ininterrottamente fino alla sua morte, Frammenti di un autoritratto anonimo è la registrazione della crisi dell’individuo, la trascrizione della perdita della sua centralità. Dallo sfondo nero e opaco, emerge una scrittura fitta, ordinata, che poi però si interrompe, si cancella, ritornando al silenzio.

Nell’intenzione di Gae Aulenti, che progettò la stazione Dante e la risistemazione urbanistica della piazza soprastante, l’Autoritratto di Alfano avrebbe dovuto essere collocato in una posizione adatta per apprezzarne la delicatezza, finendo però ricoperto dagli espositori un tantino esuberanti del vicino bar. L’opera fu poi spostata in una zona poco illuminata e di passaggio. Ora l’Autoritratto è stato inserito in una cornice blindata, a prova delle borse e dei gomiti dei fruitori della metro, sempre di corsa per non perdere la coincidenza.

Gli altri interventi e il Museo della Metropolitana

Oltre ai restauri e alla risistemazione delle opere d’arte – nella stazione Dante sono presenti anche lavori di Nicola De Maria, Jannis Kounellis e Michelangelo Pistoletto – sono stati promosso anche altri interventi, come la posa di un nuovo tappeto tattile per non vedenti, la sostituzione dei vetri danneggiati negli accessi esterni della Stazione e di 370 lampade di illuminazione. E adesso l’arte ha la giusta luce. Ma sarà ancora meglio quando potrà attuarsi il progetto del Museo della Metropolitana, che dovrebbe tutelare le tante opere diffuse tra le stazioni della Linea 1 – il progetto delle Stazioni dell’Arte risale agli anni ’90, coordinato da Achille Bonito Oliva – ma che, al momento, è ancora al vaglio della Giunta e del Consiglio Comunale.