Tratta dall’omonima rassegna ideata dall’artista e curatore indipendente Francesco Arena, la rubrica “OTHER IDENTITY – Altre forme di identità culturali e pubbliche” vuole essere una cartina al tornasole capace di misurare lo stato di una nuova e più attuale grammatica visiva, presentando il lavoro di autori e artisti che operano con i linguaggi della fotografia, del video e della performance, per indagare i temi dell’identità e dell’autorappresentazione. Questa settimana intervistiamo Filip Kartousek.

Il nostro privato è pubblico e la rappresentazione di noi stessi si modifica e si spettacolarizza continuamente in ogni nostro agire. Qual è la tua rappresentazione di arte?

«La macchina fotografica è diventata una prova della nostra presenza in questo mondo. Tendiamo a condividere la nostra realtà con le nostre telecamere con la giusta quantità di bugie. Curiamo ciò che condividiamo, curiamo con i nostri filtri…La nostra realtà condivisa è diventata la nostra versione utopica di noi stessi.

Nei miei ritratti tendo a mostrare la verità come la vedo io. O come nella mia serie “Culture in Praga” o nella serie “iPhone” che mappa la vita così come la vivo casualmente. Con le persone mi piace condividere le emozioni e le azioni che amano nascondere. Nel mio prossimo libro sulla metropolitana di Praga ho cambiato rotta. Mi piace mostrare la bellezza nascosta dell’architettura, solo le cose che mi piacciono e che le persone dovrebbero notare. Per mostrare alla gente che l’architettura della metropolitana è qualcosa di cui essere orgogliosi e che vale la pena guardare e investire tempo e denaro per preservarne la bellezza».

Creiamo delle vere e proprie identità di genere che ognuno di noi sceglie in corrispondenza delle caratteristiche che vuole evidenziare, così forniamo tracce. Qual è la tua “identità” nell’arte contemporanea?

«La mia identità è il mio nome. È abbastanza strano che il mio nome sia diventato l’etichetta con cui le persone mi identificano. Nelle mie fotografie voglio catturare la bellezza “RAW”. Qualcosa che sia fresco, succoso e veritiero».

Quanto conta per te l’importanza dell’apparenza sociale e pubblica?

«L’apparenza pubblica è importante per quasi tutti. Ciò che cambia è solo il periodo di tempo necessario per sentirsi soddisfatti. Sono più un introverso. Nella mia prima serie fotografica “Cultura a Zlín”, la mia macchina fotografica è diventata lo scudo dietro cui mi nascondevo. La scusa per la mia presenza. Senza il flash forse passerei anche inosservato…».

Il richiamo, il plagio, la riedizione, il ready made dell’iconografia di un’identità legata al passato, al presente e al contemporaneo sono messi costantemente in discussione in una ricerca affannosa di una nuova identificazione del sé, di un nuovo valore di rappresentazione. Qual è il tuo valore di rappresentazione oggi?

«Ho una galleria, si chiama Hidden Gallery, e attualmente abbiamo sede a Praga. E la nostra convinzione fondamentale è che non cerchiamo nulla di nuovo, siamo interessati a poetiche che durino nel tempo. Non mi piacciono molto le cose “alla moda” perché so che tra 2-5 anni diventeranno irrilevanti. Cerchiamo artisti con una visione forte, un concetto sicuro e un approccio preciso alla realizzazione artigianale delle loro opere, che evitano motivazioni superficiali ed egoistiche e tendenze passeggere e si concentrano sull’atemporalità della loro espressione. Come ha detto Jiří Petrbok: non voglio che l’arte dei miei studenti venga limitata dai loro stessi limiti.

Gli artisti di oggi vogliono fare arte il più velocemente possibile e usano il kitsch come scusa per la loro incapacità di rendere le cose precise.

Quindi, per tornare alla domanda. Non mi rappresento molto. Questo è qualcosa su cui devo lavorare di sicuro. Me lo ha detto una volta il mio amico e collega artista Tomáš Motal: fai quello che ti piace veramente fare, investi tempo e credici e i risultati arriveranno dopo».

ll nostro “agire” pubblico, anche con un’opera d’arte, travolge il nostro quotidiano, la nostra vita intima, i nostri sentimenti o, meglio, la riproduzione di tutto ciò che siamo e proviamo ad apparire nei confronti del mondo. Tu ti definisci un’artista agli occhi del mondo?

«La parola ARTISTA significa per molte persone molte cose diverse. Per me la cosa più importante è la libertà. Faccio quello che mi piace e nessuno mi ferma».

Quale “identità culturale e pubblica” avresti voluto essere oltre a quella che ti appartiene?

«Voglio essere me stesso! Se mi sento male per qualcosa che ho fatto o detto ieri, in 2-3 giorni mi rendo conto che lo pensavo davvero e allora lo sosterrò. Accettare se stessi è la vera libertà. Prima comprendi le tue azioni e poi puoi “costruire” sui tuoi comportamenti.

Se solo avessi queste certezze, come gli altri artisti, anch’io avrei lo stesso successo. Questo tipo di autocommiserazione non ha mai aiutato nessuno. Mi ripeto sempre “lavora su di te e credi in te stesso”».

Biografia

Filip Kartousek è un fotografo documentarista con sede a Praga. Mai accettato alla scuola d’arte, la sua principale influenza sono diventati i fotografi americani su Tumblr. Nel suo lavoro cerca di catturare l’essenza di una persona/luogo con emozioni RAW e narrazioni veritiere. Nella sua serie “Cultura a Zlín” e successivamente “Cultura a Praga” si concentra sulle inaugurazioni delle mostre e sul loro significato culturale, spesso comico, per i visitatori. Attualmente sta lavorando ad un libro che documenta la bellezza nascosta della metropolitana di Praga. È anche il curatore principale della galleria Hidden da lui fondata più di 10 anni fa.