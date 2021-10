Parigi e la Christo “mania”

Una vera e propria commemorazione diffusa quella svoltasi a Parigi dal 16 settembre al 5 ottobre 2021.

L’Arco di Trionfo “impacchettato” per 16 giorni, Sotheby’s che presentava “The Final Christo” per ripercorrere l’iter progettuale e artistico del famoso duo di land artist, mentre al 27Avenue Matignon, veniva inaugurata la mostra “Christo: Early Works & Unrealized Projects” in collaborazione con i Cahiers d’Art.

Fu proprio la “città dell’amore” a dare i natali a uno dei binomi più famosi della storia dell’arte: Christo Javašev e Jeanne Claude Denat de Guillebon. Dai piccoli oggetti realizzati in solitaria, la coppia si fece conoscere per la poetica effimera e fortemente pubblica, in grado di scardinare il sistema dell’arte e di rompere definitivamente tutte le barriere esistenti tra le varie discipline artistiche. E ai loro coraggiosi interventi, la capitale francese ha voluto dedicare un importante pagina di storia.

Pur seguendo il filone del temporaneo infatti, le creazioni di Christo e Jeanne-Claude continuano a essere presenti e vive nella mente delle persone. E quella capacità di creare ambientazioni simili a quelle dei set cinematografici, di modificare i paesaggi, “infagottare” gli edifici e di ri-svelare le città si è nuovamente concretizzata.

Ma anziché limitarsi al “celare” un monumento per ricordare ciò che è stato tolto dal nostro sguardo e che merita importanza, la città francese ha voluto mostrare anche il “meno noto”, grazie al supporto dei Cahiers d’Art con i quali Christo ha realizzato i progetti finali della sua vita. Così, negli spazi chiusi del 27Avenue Matignon e per due settimane, il pubblico è stato invitato a scoprire una serie di lavori incompiuti, disegni, collage e modelli in scala in cui ritrovare tutte quelle intenzioni sconvolgenti e coinvolgenti che Christo e Jeanne-Claude hanno saputo regalare e per cui hanno ottenuto l’eternità.

Nella mostra “Christo: Early Works & Unrealized Projects” erano esposti infatti, sia i primi lavori di evidente ispirazione dadaista che i vari documenti d’archivio su progetti più o meno recenti. Ai disegni abbozzati venivano affiancati gli studi preparatori degli inventi realizzati in Florida, Giappone, Germania e Francia e tutti gli studi ingegneristici fatti per la passerella galleggiante sul Lago d’Iseo “The Floating Piers” o per “The London Mastaba”.

Tutto molto breve, tutto molto intenso. D’altronde, come disse Christo stesso «ci vuole più coraggio a creare cose che poi se ne vanno, che a creare cose che restano». Questo perché il tempo, nelle opere di Christo e Jeanne-Claude, è sempre stato un fattore imprescindibile. Il fatto che “L’Arc de Triomphe Wrapped” così come la messa in mostra di certi lavori poco noti in “Christo: Early Works & Unrealized Projects”, abbia avuto un tempo limite è strettamente legato tanto alla processualità artistica professata dal duo, quanto al provare emozioni impattanti e diverse per ciò che sappiamo scomparire. Parigi ha dunque catalizzato su di sé le attenzioni del mondo e generato in ognuno di noi l’urgenza di vedere, capire e riscoprire la dimensione pubblica ed effimera del fare arte.